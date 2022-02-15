Ахметов в среду будет в Мариуполе, – пресс-секретарь

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов 16 февраля будет находиться в Мариуполе.

Об этом сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь бизнесмена Анна Терехова, передает Цензор.НЕТ.

"Ринат Ахметов в среду будет в Мариуполе", – сказала она.

Ряд СМИ ранее называли 16 февраля как возможную дату вторжения российских войск в Украину.

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