Ахметов в среду будет в Мариуполе, – пресс-секретарь
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов 16 февраля будет находиться в Мариуполе.
Об этом сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь бизнесмена Анна Терехова, передает Цензор.НЕТ.
"Ринат Ахметов в среду будет в Мариуполе", – сказала она.
Ряд СМИ ранее называли 16 февраля как возможную дату вторжения российских войск в Украину.
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+41 вставай
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+27 Иван Петров #477813
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+25 Яукр
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