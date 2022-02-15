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Новости Война
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Ахметов в среду будет в Мариуполе, – пресс-секретарь

Ахметов в среду будет в Мариуполе, – пресс-секретарь

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов 16 февраля будет находиться в Мариуполе.

Об этом сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь бизнесмена Анна Терехова, передает Цензор.НЕТ.

"Ринат Ахметов в среду будет в Мариуполе", – сказала она.

Ряд СМИ ранее называли 16 февраля как возможную дату вторжения российских войск в Украину.

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Автор: 

Ахметов Ринат (2004) олигарх (1027)


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Топ комментарии
+41
Гнида руда, ти ж цю війну покликало. І не було ще жодного лідера, що б тебе писком повозили в свій дамбас відстійний. Завдяки тобі ця війна, криса териконова.
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14.02.2022 23:56
+27
Прогудит в гудок.
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14.02.2022 23:51
+25
Кандидат на гілляку N1.
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14.02.2022 23:59
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16-го пролетал самолет ахметки над мариуполем. сделал крюк. и обратно в монако )))). ну был же 16 он в Украине? и селфи есть над городом ))))

это шапито а не страна.
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15.02.2022 07:05 Ответить
Так сегодня же 15-го
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15.02.2022 07:37 Ответить
Нифига,уже все заснято!
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15.02.2022 09:10 Ответить
вы были пилотом самолета или откуда вообще такая информация?)) смею напомнить, что бизнесмены постоянно по всему миру летают...
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15.02.2022 13:51 Ответить
алилуя, кормилец наш, спаситель.
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15.02.2022 07:33 Ответить
Мыслями
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15.02.2022 07:37 Ответить
Погудеть?
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15.02.2022 08:06 Ответить
Ну, кстати, для многие мариупольских пенсионеров этот гудок, как эхо с молодости
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15.02.2022 21:25 Ответить
С ,,рыжего''все и началось.Это он с своих заводов возил дурачков против НАТО,против майдана,ставил им рабочие дни и командировочные.
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15.02.2022 11:33 Ответить
никто с заводов никого не возил, Мариуполь засчитили граждане, не раздувайте тут "зраду"!
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15.02.2022 13:50 Ответить
не устраивайте цирк пожалуйста, что в этой новости информативного, какая нам разница где он летает!?
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15.02.2022 13:52 Ответить
Кстати, интересно, почему на фоне той паники, которая возникла в обществе, наши уважаемые депутаты и министры не ездят в прифронтовые города, не было бы это логично?
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15.02.2022 16:30 Ответить
Нашли новость, кому это нужно? Лучше-бы рассказали где половина депутатов шхерится? Опять, как во время майдана, крысы по подвалам прячутся? Так вроде-бы чего им бояться, они-же власть или так себе, подшабашить в Раду зашли?)))
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15.02.2022 17:47 Ответить
А что там остальные члены клуба Форбс? Чартерные компании видать на фоне всех этих событий скоро озолотятся
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15.02.2022 21:23 Ответить
И шо? Така себе новость. Просто Зеленский обосрался, а с ним и все те СМИ, которые орали, что Ахметов давно в Лондоне. а он раз - и приехал.
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16.02.2022 03:48 Ответить
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