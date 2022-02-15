Рада ввела щорічну індексацію пенсій 1 березня
Верховна Рада запровадила на законодавчому рівні дату щорічної індексації пенсій в країні - 1 березня.
Відповідний законопроєкт № 4668 підтримали сьогодні 352 народні депутати, передає Цензор.НЕТ.
Закон предбачає, що дата щорічної індексації пенсій - 1 березня; щорічну індексацію пенсій військовослужбовцям, державним службовцям та іншим категоріям пенсіонерів будуть здійснювати на загальних умовах; призначати достроково пенсії за віком будуть за півтора роки до досягнення пенсійного віку особам, трудовий договір з якими розірвано у зв’язку зі змінами в організації виробництва та за інших умов; достроково пенсії будуть призначати матерям (батькам) дітей, хворих на тяжке, рідкісне захворювання, яким не встановлено інвалідність.
Крім того, закон збільшує віковий поріг визначення дитини особою з інвалідністю з дитинства з 16 до 18 років, а також встановлює, що непрацездатними членами сім’ї також вважаються чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони досягли віку 65 років.
Таким чином очікується підвищення мінімального розміру держвиплат до 5 025 гривень.
Зокрема, для військовослужбовців, держслужбовців та науковців, а також збільшення пенсій для осіб з інвалідністю внаслідок війни: мінімум для І групи - 5 025 грн, ІІ - 4 610 грн, ІІІ групи - 4 396 грн.
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Так это ж еще при Гросе было и ЗЕ-жабы его отменяли, с переносом на май, или нет?
Не виконуєш Закон 4 роки, а потім видаєш за власну розробку.
"Вперше !!!".
"новая индексация" это уже очень хорошо забытая и похереная ЗЕ-ленским....
индексация Пороха
Жухаєш нарід на чималеньке бабло, і без повернення заборгованостей за 4 роки заявляєш, що це "нова індексація".
Як і в армії.
Ті ж 4 роки не підвищували зарплатню, і заявили що це реформа, яка закінчиться в 2023 році.
"Без лоха и жизнь плоха"
которым не индексировали в 2019, 2020 и 2021 гг