УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10688 відвідувачів онлайн
Новини
15 550 38

Рада ввела щорічну індексацію пенсій 1 березня

Рада ввела щорічну індексацію пенсій 1 березня

Верховна Рада запровадила на законодавчому рівні дату щорічної індексації пенсій в країні - 1 березня.

Відповідний законопроєкт № 4668 підтримали сьогодні 352 народні депутати, передає Цензор.НЕТ.

Закон предбачає, що дата щорічної індексації пенсій - 1 березня; щорічну індексацію пенсій військовослужбовцям, державним службовцям та іншим категоріям пенсіонерів будуть здійснювати на загальних умовах; призначати достроково пенсії за віком будуть за півтора роки до досягнення пенсійного віку особам, трудовий договір з якими розірвано у зв’язку зі змінами в організації виробництва та за інших умов; достроково пенсії будуть призначати матерям (батькам) дітей, хворих на тяжке, рідкісне захворювання, яким не встановлено інвалідність.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підвищені пенсії з 1 березня отримають близько 10,2 млн громадян, - Лазебна. ВIДЕО

Крім того, закон збільшує віковий поріг визначення дитини особою з інвалідністю з дитинства з 16 до 18 років, а також встановлює, що непрацездатними членами сім’ї також вважаються чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони досягли віку 65 років.

Таким чином очікується підвищення мінімального розміру держвиплат до 5 025 гривень.

Зокрема, для військовослужбовців, держслужбовців та науковців, а також збільшення пенсій для осіб з інвалідністю внаслідок війни: мінімум для І групи - 5 025 грн, ІІ - 4 610 грн, ІІІ групи - 4 396 грн.

Автор: 

ВР (14945) пенсійна реформа (726) пенсія (1581)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+22
Все просто.
Не виконуєш Закон 4 роки, а потім видаєш за власну розробку.
"Вперше !!!".
показати весь коментар
15.02.2022 12:44
+15
Ухты! А я помню, что это сделало правительство Гройсмана ещё в далёком 2018 году!!!
показати весь коментар
15.02.2022 12:40
+11
"Верховна Рада запровадила на законодавчому рівні дату щорічної індексації пенсій в країні - 1 березня..."
--------------------------------------------
Так это ж еще при Гросе было и ЗЕ-жабы его отменяли, с переносом на май, или нет?
показати весь коментар
15.02.2022 12:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Убрать середній розмір пенції , - Одному 20 гр , а клеркам 2 тис , а в сереньому получають на двох 1100гр Індексації
показати весь коментар
15.02.2022 12:31 Відповісти
"Верховна Рада запровадила на законодавчому рівні дату щорічної індексації пенсій в країні - 1 березня..."
--------------------------------------------
Так это ж еще при Гросе было и ЗЕ-жабы его отменяли, с переносом на май, или нет?
показати весь коментар
15.02.2022 12:34 Відповісти
решения Пороха в жизнь !!!
показати весь коментар
15.02.2022 13:01 Відповісти
Меня удивляет что зеленые решение об индексации пенсий присвоили себе. Еще при Порошенко принято такое решение. Что касается пенсий, согласна , что в период войны не годиться держать пенсии большинству населения ниже прожиточного реального уровня, а другим задирать ее до небес. Сейчас не те времена. Нужно людям помогать, нужно заоблачные пенсии снизить, а нищенские поднять до лучших времен. когда нищенских вообще не будет. Зеленые за 3 года не посадили ни одного криминального олигарха с конфискацией, ни одного, хотя бедность и война и денег даже одного олигарха хватило бы на много лет для обеспечения пенсионеров. А если прекратить красть с бюджета, нагло красть как это делают зеленые, то Украина бы жила как в ЕС. Все зависит от власти, все зависит от зеленых депутатов , которых большинство, и все зависит от Зеленского, который непонятно что и кто и на кого работает. Пора бы всему этому зеленому обществу шуровать в отставку , особенно тех кто смылся из Украины при первой же путинской угрозе напасть. Что от такой власти можно взять и ожидать? Они все предатели, они все трусы, они все против народа. Единственно кому народ доверяет, то это армии, нашим защитникам.
показати весь коментар
15.02.2022 13:22 Відповісти
Точнее решение Ю.В. Тимошенко.Началась перетяжка одеяла...
показати весь коментар
15.02.2022 13:42 Відповісти
Рибки гупі все забули і тепер це "Вперше"
показати весь коментар
15.02.2022 13:16 Відповісти
Ну хоть не 1 апреля.
показати весь коментар
15.02.2022 12:35 Відповісти
Вони просто 1 березня перенесуть на першого травня. Або на першого липня. Або... 🤔 Таких брехунів, які не відповідають ні за власні слова, ні за власні рішення ще світ не бачив.
показати весь коментар
15.02.2022 13:01 Відповісти
Ухты! А я помню, что это сделало правительство Гройсмана ещё в далёком 2018 году!!!
показати весь коментар
15.02.2022 12:40 Відповісти
Все просто.
Не виконуєш Закон 4 роки, а потім видаєш за власну розробку.
"Вперше !!!".
показати весь коментар
15.02.2022 12:44 Відповісти


"новая индексация" это уже очень хорошо забытая и похереная ЗЕ-ленским....

индексация Пороха
показати весь коментар
15.02.2022 13:10 Відповісти
А шо, зручненько.
Жухаєш нарід на чималеньке бабло, і без повернення заборгованостей за 4 роки заявляєш, що це "нова індексація".
Як і в армії.
Ті ж 4 роки не підвищували зарплатню, і заявили що це реформа, яка закінчиться в 2023 році.
"Без лоха и жизнь плоха"
показати весь коментар
15.02.2022 13:24 Відповісти
Не зрозумів: зареєструвалися 216, а проголосували 352? Поясніть.
показати весь коментар
15.02.2022 12:49 Відповісти
Остальные болеют за границей, вдруг война!
показати весь коментар
15.02.2022 13:09 Відповісти
Нє-нє-нє! Вони в Україні хворіють. Просто з WCвийти не в змозі.
показати весь коментар
15.02.2022 13:23 Відповісти
"Рада", а минималка, будет хотя бы 100 баксов???
показати весь коментар
15.02.2022 12:54 Відповісти
Скоро Выборы...надо быть "добренькими"...
показати весь коментар
15.02.2022 12:56 Відповісти
Ну да, ну да, "Відповідний законопроєкт № 4668 підтримали сьогодні 352 (?) народні депутати, передає Джерело: https://censor.net/ua/n3316264"! =)
показати весь коментар
15.02.2022 13:04 Відповісти
Остальные из Забугорых округов по мессеннжерам......
показати весь коментар
15.02.2022 13:09 Відповісти
Так это до вас было сделано,дегенераты зесратые..даже число не поменяли
показати весь коментар
15.02.2022 12:57 Відповісти
Это Рада ввела в 2013, а весной 2014 революционеры антиконституционно отменили.
показати весь коментар
15.02.2022 12:59 Відповісти
а по раньше пенсии индексировались каждый месяц
показати весь коментар
15.02.2022 13:04 Відповісти
точнее не пенсия, а прожиточный минимум
показати весь коментар
15.02.2022 13:05 Відповісти
"це вже було"(с)
показати весь коментар
15.02.2022 13:06 Відповісти
Из-за инфляции цены выросли в 2 раза , а индексация всего около 1-2% - дожили! Гетьманцевы и нбу с кредитами для госбанков - виновники этого парада цен!
показати весь коментар
15.02.2022 13:07 Відповісти
Зрозуміло. Знедоленим по 4-5 тисяч, а моїй сусдці з 40 річним стажем педагога (вчителька початкових класів яка пішла на пенсію в 2014-му і зараз отримує пенсію 2200) індексація в кращому випадку на 14 відсотків і то, не з 2200 (яку вона зараз отримує) а з тої що їй призначили ще у 2014-му - 1400 і індексація буде майже 200 грн. Оце реальність, а інше все бла-бла-бла-бла...
показати весь коментар
15.02.2022 13:07 Відповісти
Дописано мелкими буквами:
которым не индексировали в 2019, 2020 и 2021 гг
показати весь коментар
15.02.2022 13:10 Відповісти
Копать неохота---ровно год назад было тоже самое. Ч то Рада приняла. Вообще это было принято осенью 18 г, и в марте 19 впервые проиндексировали на 11%, я идеально точно и получил 11% добавки. Все остальные доплаты в 20 и 21 г были меньше. Хотя так быть не может. Ведь сумма пенсии становится выше предыдущей. Выглядит так у меня. 400гр, 360,гр и 340гр. Спасибо утырки.
показати весь коментар
15.02.2022 13:24 Відповісти
впервые проиндексировали на 11%, не так, впервые проиндексировали на 17%, при Гройсмане 2019, 2020 -11% в мае, 2021-11% в марте, а в 2017 октябрь был перерасчет пенсий.
показати весь коментар
15.02.2022 14:17 Відповісти
Когда получил пенсию в марте 2019г, то пересчитал от старой от февраля взяв за 100%, вышла добавка кажись 404гр и копейки. А вот пересчитал в марте 20г там вылезло кажись 8, 8% от предпоследней. Потом стало смешно и больше не пересчитывал и в марте 21г. Ведь индексация от инфляции считают по идее, за ушедший календарный год. А как её считают---да хрен с ними. Я кстати всегда спасибо говорю. Я на пенсии с 2006г. Солидарная система была та и осталась пока. У нас нет пока тех, кто по накопительной уже получает и не скоро. Жить в эпоху перемен всегда сложно. До 2017 г включительно работал. Потом как стали минималку зарплату увеличивать часто, пенсов стало не выгодно держать с одной стороны, а пенсам работать и терять субсидию тоже. Если конечно работа по трудовой. Кстати есть стёб по субсидии свежий. Прошлой зимой была зимняя в среднем 1600гр, этой вот зимой 1244гр. По итогам 21 года рост пенсии составил 350гр. А субсидию уменьшили на 366гр---можно смеятся!
показати весь коментар
15.02.2022 16:48 Відповісти
Следующим шагом зеленых депутатов будет введение с 1марта на всей территории весны!
показати весь коментар
15.02.2022 13:35 Відповісти
А зарплаты!
показати весь коментар
15.02.2022 13:52 Відповісти
При Порошенко було перерахунок пенсії--збільшення було на 107%,тобто більше ніх одержував При ціх брехливих гнидах на....13грн 60 коп . І більше не було. І це маючи 43,5 років стажу Мерзені потвори.
показати весь коментар
15.02.2022 14:04 Відповісти
не 107%, а 17% от основной пенсии + стаж.
показати весь коментар
15.02.2022 14:19 Відповісти
В прошлом году та же новость в то же время. Дежавю ?
показати весь коментар
15.02.2022 21:17 Відповісти
 
 