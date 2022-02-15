Рада ввела ежегодную индексацию пенсий 1 марта

Верховная Рада ввела на законодательном уровне дату ежегодной индексации пенсий в стране – 1 марта.

Соответствующий законопроект №4668 поддержали сегодня 352 народных депутата, передает Цензор.НЕТ.

Закон предусматривает, что дата ежегодной индексации пенсий – 1 марта; ежегодную индексацию пенсий военнослужащим, государственным служащим и другим категориям пенсионеров будут производить на общих условиях; назначать досрочно пенсии по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут в связи с изменениями в организации производства и при других условиях; досрочно пенсии будут назначать матерям (родителям) детей, больных тяжелым, редким заболеванием, которым не установлена ​​инвалидность.

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Кроме того, закон увеличивает возрастной порог определения ребенка лицом с инвалидностью с детства с 16 до 18 лет, а также устанавливает, что нетрудоспособными членами семьи также считаются супруг, родитель, мать, если они достигли возраста 65 лет.

Таким образом, ожидается повышение минимального размера госвыплат до 5 025 гривен.

В частности, для военнослужащих, госслужащих и ученых, а также увеличение пенсий для лиц с инвалидностью в результате войны: минимум для I группы – 5 025 грн, ІІ – 4 610 грн, ІІІ группы – 4 396 грн.