Лавров заявив про необхідність прямого діалогу Києва з бойовиками "ЛДНР"

Глава МЗС Сергій Лавров вимагає прямого діалогу Києва з бойовиками "ЛДНР", посилаючись на Мінські домовленості.

Про це він заявив за підсумками переговорів із головою МЗС Польщі, чинним головою ОБСЄ Збігневом Рау, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.

"Ми підтвердили безальтернативність повного та послідовного виконання Мінського комплексу заходів, і розраховуємо, що чинне головування (ОБСЄ - ред.), у тому числі через свого спеціального представника в Україні та в Контактній групі, сприятиме руху в цьому напрямку", - сказав міністр.

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За його словами, "головне тут – забезпечити прямий діалог Києва, Донецька та Луганська".

"Необхідно забезпечувати і неупередженість спостереження за ситуацією силами спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, - продовжив він. - Очікуємо від її керівництва конструктивної робочої взаємодії з владою Донецька та Луганська, як цього вимагає мандат цієї місії, схвалений Постійною Радою ОБСЄ".

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"Згідно з цим мандатом, місія не повинна залишати поза увагою порушення прав людини та свободи ЗМІ на всій території України", - додав глава російського МЗС.