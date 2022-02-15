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Лавров заявив про необхідність прямого діалогу Києва з бойовиками "ЛДНР"

Лавров заявив про необхідність прямого діалогу Києва з бойовиками

Глава МЗС Сергій Лавров вимагає прямого діалогу Києва з бойовиками "ЛДНР", посилаючись на Мінські домовленості.

Про це він заявив за підсумками переговорів із головою МЗС Польщі, чинним головою ОБСЄ Збігневом Рау, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.

"Ми підтвердили безальтернативність повного та послідовного виконання Мінського комплексу заходів, і розраховуємо, що чинне головування (ОБСЄ - ред.), у тому числі через свого спеціального представника в Україні та в Контактній групі, сприятиме руху в цьому напрямку", - сказав міністр.

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За його словами, "головне тут – забезпечити прямий діалог Києва, Донецька та Луганська".

"Необхідно забезпечувати і неупередженість спостереження за ситуацією силами спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, - продовжив він. - Очікуємо від її керівництва конструктивної робочої взаємодії з владою Донецька та Луганська, як цього вимагає мандат цієї місії, схвалений Постійною Радою ОБСЄ".

Також читайте: Якщо Росія визнає "ЛДНР", то це означатиме де-факто та де-юре її вихід з Мінських домовленостей, - Кулеба. ВIДЕО

"Згідно з цим мандатом, місія не повинна залишати поза увагою порушення прав людини та свободи ЗМІ на всій території України", - додав глава російського МЗС.

бойовик (3414) Лавров Сергій (1576) МЗС рф (959) росія (64984) Донбас (22354) мінські угоди (2231)


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Топ коментарі
+26
Для діалогу потрібно арештувати терористів ОРДЛО і привести на допит до слідчого, там і відбудеться діалог і зізнання в злочинах!
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15.02.2022 12:58
+16
вроде же лошадь Пржевальского а как папугай разговаривает
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15.02.2022 12:57
+15
будут. на фоне венков.
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15.02.2022 12:59
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вроде же лошадь Пржевальского а как папугай разговаривает
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15.02.2022 12:57 Відповісти
Для діалогу потрібно арештувати терористів ОРДЛО і привести на допит до слідчого, там і відбудеться діалог і зізнання в злочинах!
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15.02.2022 12:58 Відповісти
"Мы подтвердили безальтернативность аргентинского кокса, полного и последовательного выполнения поставок...", - сказал министр.
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15.02.2022 13:13 Відповісти
ТАК ВЫ ОПЕРЕДЕЛИТЕСЬ УЖЕ В ПАРАШКЕ ОРЛДО ПРИЗНАЕТЕ АЛЬ НЕТ.. а то трудно с идиотами вообще вопросы простые даже решать...
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15.02.2022 13:20 Відповісти
А ще краще стріляти одразу як побачиш того ОРДЛОВця, якщо в нього руки не підняті і не стоїть на колінах або ноги не розставлені ширше плеч.
Ото повинен бути з ними тільки такий діалог.
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15.02.2022 13:26 Відповісти
прямой диалог между лавровим и кобзонов - давно назрел
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15.02.2022 13:08 Відповісти
Овса ему отсыпте... лошадка ведь старается показать, что хоть что-то может производить, кроме говна.
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15.02.2022 12:57 Відповісти
Есть у Лаврова красивые фотографии?
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15.02.2022 12:57 Відповісти
будут. на фоне венков.
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15.02.2022 12:59 Відповісти
С соболезнованием родственникам *****.
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15.02.2022 13:05 Відповісти
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15.02.2022 13:02 Відповісти
там же попросили красивые... а не такие, где он походит на дебила.
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15.02.2022 13:06 Відповісти
Значит это максимум То что гугл выдал на запрос.
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15.02.2022 13:23 Відповісти
коли ж вже лавров й їх вся братія відправиться на концерт кобзона....скільки би проблем зникло в світі....
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15.02.2022 12:57 Відповісти
Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала
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15.02.2022 12:58 Відповісти
Минские договорености,там же где и Будапештский меморандум.
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15.02.2022 12:58 Відповісти
Тварына, валите с Донбасса и Крыма, кацапня, без вас разберемся потом
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15.02.2022 12:59 Відповісти
Це не передбачено мінськими угодами. Хоча можете видати наших зрадників Смірнова, Пушиліна і Плотницького і з ними тут буде діалог, пряміше вже незнайдете.
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15.02.2022 13:00 Відповісти
Я бы на месте Кулебы на встречу с Печальной Лошадью приходил с пакетом овса....
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15.02.2022 13:00 Відповісти
Нееее, лучше с батогом и вожжами
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15.02.2022 13:04 Відповісти
Хотя да.. можно и просто седло принести....
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15.02.2022 13:05 Відповісти
Про це кацапсячо-вірменський мерін вже талдиче 8 років
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15.02.2022 13:01 Відповісти
пару месяцев назад оно вымагало от нато удовлетворить все свои хотелки, с термином 2 дня на ответ. ещё от них не обтекло, а уже по новой обосраться надумал ))
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15.02.2022 13:02 Відповісти
Ну, блін. Хто в овес підсипає кокс?
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15.02.2022 13:02 Відповісти
Та то , мабуть , генетично змінений овес. Ото й штире ...
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15.02.2022 13:12 Відповісти
Вони вже з НАТО не воюють, знову взялись за старе
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15.02.2022 13:02 Відповісти
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15.02.2022 13:02 Відповісти
*****, дай своему сивому уставшему мерину Лвврухе сена, а то он с голодухи такой бред несет, что так и хочется послать его кобsле в трещину.
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15.02.2022 13:02 Відповісти
ПНХ. Вроде уже говорили? Или лошадь не понимает человеческого? ПНХ еще раз
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15.02.2022 13:02 Відповісти
Тебе надо, сам с ними и разговаривай. А нас и так все устраивает.
Устроили ад новоотсосовцам. Аллеи ангелов им принесли с рузьке миром, наслаждайтесь их обществом сами. Развалитесь, оккупированные территории сами приползут в Украину.
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15.02.2022 13:03 Відповісти
Калантарян-лавров проста іді нахрєн...
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15.02.2022 13:04 Відповісти
Совсем старый конь плох стал.
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15.02.2022 13:05 Відповісти
А с какой радости мы должны разговаривать с террористами имеющими росийские паспорта о чем кремль сам признал? Если и разговаривать то с ихним главарем террористов сидящим в кремле
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15.02.2022 13:06 Відповісти
Тупая, старая кляча, тебе надо, ты и общайся с отморозками лугандона, Украине это не надо!!
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15.02.2022 13:08 Відповісти
Путин решил лошадью ходить.А лошадь сваливает всё на народ донбосяо.Шото все боятся брать не себя отведственность.
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15.02.2022 13:08 Відповісти
Какое отношение Лавров имеет к Украине.? Никакого так что досвидос...
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15.02.2022 13:08 Відповісти
Заявляю про необходимость копыта тебе поотрывать
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15.02.2022 13:09 Відповісти
Кто бы не был у власти хоть порошенко, хоть зеленский, как агенты ФСБ они бы все равно страну загнали в ДНР и ЛНР. Может быть у порошенко это бы получилось быстрее.
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15.02.2022 13:14 Відповісти
А свежее ничего в методах не пишут? С такими темпами начнете по тридцатому разу про мальчика в трусиках. Утрачен порыв мысли. Идеи в застое.
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15.02.2022 14:29 Відповісти
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15.02.2022 13:19 Відповісти
Бібізянки ваші? Годуєте, лайно прибираєте? То самі з ними і спілкуйтеся!
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15.02.2022 13:20 Відповісти
уже 8 лет заявляют...и 8 лет их отпраывляют в "большое сексуальтное путешествие"...какие-то они непонятливые..)
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15.02.2022 13:21 Відповісти
Лаврошадь, так ведь и ведутся прямые переговоры с боевиками, с разными там ахламбеками, кизяками и даже с паханом моржовой звиздой, который оплачивает и этот базар, и в Крыму!
PS: Сивая кляча, не мешал бы ты кокс с коноплёй бы ...
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15.02.2022 13:36 Відповісти
Коли дивишся на таких як йухло, лавров та жирік, розумієш, що їм допоможе тільки евтаназія...
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15.02.2022 13:41 Відповісти
В Минских соглашениях не предусмотрен диалог между Украиной и российскими оккупационньіми администрациями , назначенньіми Москвой. Там речь идет о местной власти , вьібранной на свободньіх демократических вьіборах по украинским законам , а не под дулом автомата .
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15.02.2022 13:59 Відповісти
Дайте йому **** овса... і ХРЕН у ротяку цій старій і тупий кобилі!
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15.02.2022 13:59 Відповісти
Ватная Лошадь где там написано что-то про кремлёвских дырявых прихвосней из даунодонбаских бандустанов?!
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15.02.2022 14:13 Відповісти
Було 4 міл. Виїхало 1 міл , 1міл померло від усіляких причин , 1міл не дієспособні, - 1 міл сепари , - Значить з сепарами вести перемовини , а ті що виїхали , тояк вони ж не по своїй волі поїхали. Агресо росія , відповідальність на ній , а ще повинна все відбудувати , що Знищила.
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15.02.2022 14:24 Відповісти
ХЙ ЕМУ КОНЯЧИЙ В РОТ !!!
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15.02.2022 15:00 Відповісти
Ага...
В "Лукьяновском" СИЗО....
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15.02.2022 15:29 Відповісти
Отсосешь. Никто с уголовниками и террористами не будет переговаривать!
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15.02.2022 18:44 Відповісти
Дайте йому віспа, а не "коксу"!
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15.02.2022 22:48 Відповісти
 
 