Держдума підтримала проєкт звернення до Путіна щодо "визнання ЛДНР"

Депутати Держдуми РФ більшістю голосів підтримали направлення президенту Володимиру Путіну звернення про "визнання ЛДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Спікер Держдуми В'ячеслав Володін на пленарному засіданні повідомив, що ухвала про звернення Держдуми до президента буде підписана негайно і направлена главі держави.

Тепер рішення про "визнання ЛДНР" за ним.

Нагадаємо, раніше до Державної думи РФ внесли проєкт звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки".

Документ подали депутати від Комуністичної партії РФ.

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