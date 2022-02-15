Держдума підтримала проєкт звернення до Путіна щодо "визнання ЛДНР"
Депутати Держдуми РФ більшістю голосів підтримали направлення президенту Володимиру Путіну звернення про "визнання ЛДНР".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
Спікер Держдуми В'ячеслав Володін на пленарному засіданні повідомив, що ухвала про звернення Держдуми до президента буде підписана негайно і направлена главі держави.
Тепер рішення про "визнання ЛДНР" за ним.
Нагадаємо, раніше до Державної думи РФ внесли проєкт звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки".
Документ подали депутати від Комуністичної партії РФ.
Топ коментарі
+39 Харьков Сумской
показати весь коментар15.02.2022 12:33
+32 Дмитрий Кузнецов #490780
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+30 multissstar .
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https://www.facebook.com/sergonaumovich/posts/2020438491469176?__cft__[0]=AZW3G_bDGaXIMIjlNzbu6w3uscCrxBdEpgBxdi53a3KlZKem5WA6uIlpQpuqXFk6hehnXZ3ns03BEy-ogQXgT_24ElqAntfOvchk7cYemqwu71kapuxz7nXFxovSOlw558s&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·
Всё, что нужно знать про россию, её «либералов», про «братский народ» и так далее. На сегодняшний день с момента публикации в октябре прошлого года статьи в "Politico" о планах вторжения рф в Украину, в Москве и на россии в целом не состоялось ни одного митинга, ни одной протестной акции, шествия и т.д. против войны. Уже писал что-то подобное, но важно это фиксировать снова и снова.
Из 140 миллионов (или сколько их там?) не нашлось 2-3 тысячи, которые бы осмелились выйти на улицу и высказать своё отношение к данным рискам. Не нашлось ни 100 (не тысяч, а просто 100), ни 20 человек в Москве или в другом городе, в его центре с плакатами, на которых были бы написаны соответствующие лозунги. Из 140 миллионов населения, повторюсь. И это при том, что во всем мире небывалая волна темы надвигающейся войны. Такого не наблюдалось уже десятки лет.
И это при том, что на наших границах 120 тысяч военных. А что такое 120 тысяч? Это значит, что в процесс перебазирования военных частей, живой силы и техники прямо/косвенно вовлечены до миллиона человек. Сотни тысяч гражданских видели передвижение своими глазами. Это означает, что у каждого россиянина имеется по меньшей мере один друг/знакомый/родственник, который подтвердит информацию о стягивании войск из первых уст или расскажет сам.
Для чего эта информация? Все просто: если на россии меняется власть, через год, через два и станет вопрос налаживания отношений, то мы знаем, кто наши союзники, кто откликнулся на тревожные сообщения (страны Балтии, Польша, Великобритания, США и т.д.), а кто сидел дома и смотрел сериалы. Никаких таможенных упрощений, никаких союзов не должно быть, чтобы снова не подвязываться на эти рабские вымираты.
Только не пишите, что это очевидные вещи. В моем кругу общения - да, но вот даже сейчас наберется 20-25% населения, которые сопливо начнут «Это же наш вечный сосед! Надо всё же налаживать дружбу!» Эти «партнёры» используют всё, что нас связывало, против нас. Просто вспомните: молочная продукция, газ, транзит газа, уголь, общая история и т.д. Абсолютно всё, что нас связывает, превращается в инструмент шантажа и угроз уже на протяжении десятков лет! Больше на грабли не наступать! Договорились? Нет там никаких «братьев», друзей и партнёров. А политиков, которые снова будут клонить нас на северо-восток, лучше сразу утилизировать на свалку истории!
Ну, замечательно.
Сколько Вовочке не виться, - все-равно укоротят.
А наш "план Б"?
Подібне було і в 2014 з Кримом. Тоді вони теж підтягнули війська до кордону, щоб ми в Крим не рушили
Сибирь,Татарстан, Саха...
Украине стоит топить за международную миссию ООН на границе с Россией. И постепенно наращивая ВПК и двигаться хоть в НАТО хоть в Межгалактический Союз
кем? кем оккупирована - местным населением при поддержке добровольцев с иностранным гражданством или таки эРФией?
обеспокоенность
О. Гончар
2 мільйони вати
ЯК ТО КАЖУТЬ БАШ НА БАШ - УКРАЇНА ТОДІ ВИЗНАЄ УРАЛЬСКУ НАРОДНУ РЕСПУБЛІКУ