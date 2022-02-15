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Госдума поддержала проект обращения к Путину о "признании ЛДНР"

Госдума поддержала проект обращения к Путину о

Депутаты Госдумы РФ большинством голосов поддержали направление президенту Владимиру Путину обращение о "признании ЛДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании сообщил, что решение об обращении Госдумы к президенту будет подписано немедленно и направлено главе государства.

Теперь решение о "признании ЛДНР" за ним

Напомним, ранее в Государственную думу РФ внесли проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".

Документ подали депутаты от Коммунистической партии РФ.

Также читайте: Если Россия признает "ЛДНР", то это означает де-факто и де-юре ее выход из Минских договоренностей, - Кулеба. ВИДЕО

Автор: 

Госдума (1261) россия (95402) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+39
Счастье-то какое!

Пусть хоть что угодно с ним делают. ГДР даже в ООН представителя имела.

Только потом сами оккупанты ушли, и всё стало на свои места.

Юридически, по международному праву - и Крым, и Донбасс - это Украина.

А пока - подавитесь.
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15.02.2022 12:33
+32
Большинством?
А что, были те, кто против?
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15.02.2022 12:31
+30
ну давай, моль плешивая, стрельни себе в голову окончательно, подписывай эту херню
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15.02.2022 12:33
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15.02.2022 13:01 Ответить
Краще було б 10 бабок ніж тисячі здорових хлопів.....в землю...
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15.02.2022 20:27 Ответить
Теперь основной вопрос - и это все? Или они захотят расширить это лднр на всю территорию Донецкой и Луганской областей? Нам явный + - выход нас с Минска. А им что - этот обрубок наших Донецкой и Лугаской областей, сомневаюсь что они на этом успокоятся.
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15.02.2022 12:44 Ответить
Они уже обосрались, если это ордло легитимизируют. И слава богу. Хай свою вату нах забирают и от нас требутся
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15.02.2022 18:55 Ответить
https://www.facebook.com/sergonaumovich?__cft__[0]=AZW3G_bDGaXIMIjlNzbu6w3uscCrxBdEpgBxdi53a3KlZKem5WA6uIlpQpuqXFk6hehnXZ3ns03BEy-ogQXgT_24ElqAntfOvchk7cYemqwu71kapuxz7nXFxovSOlw558s&__tn__=-UC%2CP-R Sergey Naumovich

https://www.facebook.com/sergonaumovich/posts/2020438491469176?__cft__[0]=AZW3G_bDGaXIMIjlNzbu6w3uscCrxBdEpgBxdi53a3KlZKem5WA6uIlpQpuqXFk6hehnXZ3ns03BEy-ogQXgT_24ElqAntfOvchk7cYemqwu71kapuxz7nXFxovSOlw558s&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·



Всё, что нужно знать про россию, её «либералов», про «братский народ» и так далее. На сегодняшний день с момента публикации в октябре прошлого года статьи в "Politico" о планах вторжения рф в Украину, в Москве и на россии в целом не состоялось ни одного митинга, ни одной протестной акции, шествия и т.д. против войны. Уже писал что-то подобное, но важно это фиксировать снова и снова.

Из 140 миллионов (или сколько их там?) не нашлось 2-3 тысячи, которые бы осмелились выйти на улицу и высказать своё отношение к данным рискам. Не нашлось ни 100 (не тысяч, а просто 100), ни 20 человек в Москве или в другом городе, в его центре с плакатами, на которых были бы написаны соответствующие лозунги. Из 140 миллионов населения, повторюсь. И это при том, что во всем мире небывалая волна темы надвигающейся войны. Такого не наблюдалось уже десятки лет.

И это при том, что на наших границах 120 тысяч военных. А что такое 120 тысяч? Это значит, что в процесс перебазирования военных частей, живой силы и техники прямо/косвенно вовлечены до миллиона человек. Сотни тысяч гражданских видели передвижение своими глазами. Это означает, что у каждого россиянина имеется по меньшей мере один друг/знакомый/родственник, который подтвердит информацию о стягивании войск из первых уст или расскажет сам.

Для чего эта информация? Все просто: если на россии меняется власть, через год, через два и станет вопрос налаживания отношений, то мы знаем, кто наши союзники, кто откликнулся на тревожные сообщения (страны Балтии, Польша, Великобритания, США и т.д.), а кто сидел дома и смотрел сериалы. Никаких таможенных упрощений, никаких союзов не должно быть, чтобы снова не подвязываться на эти рабские вымираты.

Только не пишите, что это очевидные вещи. В моем кругу общения - да, но вот даже сейчас наберется 20-25% населения, которые сопливо начнут «Это же наш вечный сосед! Надо всё же налаживать дружбу!» Эти «партнёры» используют всё, что нас связывало, против нас. Просто вспомните: молочная продукция, газ, транзит газа, уголь, общая история и т.д. Абсолютно всё, что нас связывает, превращается в инструмент шантажа и угроз уже на протяжении десятков лет! Больше на грабли не наступать! Договорились? Нет там никаких «братьев», друзей и партнёров. А политиков, которые снова будут клонить нас на северо-восток, лучше сразу утилизировать на свалку истории!
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15.02.2022 12:44 Ответить
Ну в России можно сесть на пять лет за любой митинг. Хорошо быть героем, где такого нет.
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15.02.2022 12:46 Ответить
Ой,а кто же это сделал? Знаете ответ на этот вопрос?
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15.02.2022 13:06 Ответить
И правильно писать "на россии "по новым правилам кацапского языка
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15.02.2022 13:07 Ответить
украинцы на Майдане рисковали жизнью и то не испугались,а тут каких то 5 лет
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15.02.2022 19:25 Ответить
Рисковать не значит желать чтобы тебя убили или покалечили. А в России это гарантия. Никакого успеха, ничего. Это клуб самоубийц. Все эти протестующие они больные люди в России, так как им нравится когда их бьют и сажают. Наши протестуют чтобы победить, даже когда это риск. А в России победить нельзя.
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15.02.2022 19:27 Ответить
ты мало знаешь за Майдан! есть видео ,где священник рассказывает как к нему на Майдане подходили украинцы и просили исповедаться и причастится, потому что завтра они пойдут на смерть .
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15.02.2022 19:34 Ответить
Да всякое может быть. Я же не спорю. Я говорю что контингент который выступает в России и у нас разный. В России те кто знают, что они скоро сядут. У нас те, кто надеется победить. Так что зачем их обвинять? Вы совсем не в той обстановке живете.
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15.02.2022 19:35 Ответить
Из союза 30 лет назад все выскочили....
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15.02.2022 21:46 Ответить
Почитай про акцию Украина без Кучмы. Плюс у Украины была история страйков. Как ни странно её организовывали запрещенные сейчас коммунисты. Вот им мы должны благодарить за современные подвижки к демократии.
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15.02.2022 21:51 Ответить
Я тоже был комсомольцем -ну и что теперь?
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15.02.2022 21:58 Ответить
Я к тому что ты сейчас такой смелый потому что до тебя множество людей сражались за твои права. А в России не сражались. Вот и всё.
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15.02.2022 22:01 Ответить
Маю державні нагороди України після 14го року...
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15.02.2022 22:12 Ответить
Деньги не пахнут, а лохторату из моего окружения фиолетово. Они/мы безнадежны. Не учатся на своих ошибках только клинические идиоты!
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15.02.2022 12:50 Ответить
У московії взагалі відсутнє громадянське суспільство,тому відсутність будь яких протестів-зрозуміло
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15.02.2022 22:57 Ответить
Даже при Советском Союзе россияне вьІходили на Красную площать против вторжения в Чехословакию и против ввода войск в Афганистан. А сегодня мелко дрьІщут российские либеральІ. Исключение некоторьІе артистьІ.
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16.02.2022 08:19 Ответить
Не подпишет
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15.02.2022 12:45 Ответить
а если попросят? на коленях, с референдумом. опять же ж с соплями?
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15.02.2022 12:47 Ответить
а при чем тут постановка рабов к воле хозяина? Что произошло такого, что он изменил свое мнение. Он уже не молод и не привык менять стратегию - возьня на истощение, дестабилизация, укры докотились и не способны в государственность. От этого он не откажется до самой смерти!
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15.02.2022 12:52 Ответить
Звісно. Вони ж не дурні. Їм потрібен інструмент тиску.
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15.02.2022 12:50 Ответить
Перечеркнуть Минск)))) Бугагага -ЛНСтровью быть))))
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15.02.2022 18:08 Ответить
подпишет
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16.02.2022 00:38 Ответить
Спектакль! Х...йло демонстративно не подпишет! Мол, мы уважает территориальную целостность! Мы- афигенные димакраты а Запад нас не любит!
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15.02.2022 12:46 Ответить
Всякие Гиркины годами ныли, что Путин кинул братьев из Ордляндии. Так что он вызовет их гнев. Не поймут. Думаю что подпишет. А вот что дальше это окно возможностей. Или война или просто присоединение к России и референдум.
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15.02.2022 12:50 Ответить
Мнение рабов господ не волнует
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15.02.2022 12:53 Ответить
подпишет ***** или не подпишет-ето известно лишь его личному доктору
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15.02.2022 19:27 Ответить
Да,скорее всего так и будет
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15.02.2022 22:59 Ответить
интересный расклад, если путлер признает Дыру ( а он признает), т.о. будет легализовано все русское оружие, что там есть, и войну нам объявит не раша, а это "новообразование", и она (рашка) будет воевать руками этих утырков с роспаспортами, т.е она уходит из-под санкций, "страшных и пекельных"..., все...., все расходятся...
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15.02.2022 12:47 Ответить
Саме смішне буде що оце "визнання" дає формальний привід Росії "умить руки" - як це зробили США з Південним В"єтнамом Тільки тоді це був натиск армії Північного В"єтнаму а зараз фінансово-економічний натиск західного світу Завтра "визнають" а потім скажуть - "ми вас визнали незалежними зброю дали - обороняйтеся!" А бидлу пояснять що хотіли уникнуть війни з НАТО І на цьому все закінчиться!
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15.02.2022 22:47 Ответить
Побільше санкцій, хороших і нових.
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15.02.2022 12:48 Ответить
Сони плейстейшн не продавать?
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15.02.2022 22:25 Ответить
По фіг, грайся. А от обладнання для нафто-газового видобувництва- ні. Не продавати.
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15.02.2022 22:36 Ответить
Ну и правильно, давно пора заканчивать с изначально невыполнимым Минском.
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15.02.2022 12:48 Ответить
Якщо кацапам "Мінськ" так не вигідний, то варто нам на нього глянути прискіпливіше.
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15.02.2022 13:30 Ответить
Минские договоренности уже сделали свое дело - они остановили войну. Дальше выполнять их не нужно. Россию развели - показали документ капитуляции Украины и РФ остановила войну, а выполнять капитуляцию уже не нужно, потому что войну РФ остановила и так. Потому нужно затягивать минские договоренности до бесконечности и капитуляции не будет и РФ будет под санкциями бесконечно. Альтернативы бесконечному минскому процессу нет!!!)))
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15.02.2022 14:29 Ответить
То есть они решили покончить с "минским" фарсом ?

Ну, замечательно.
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15.02.2022 12:49 Ответить
Как стали выдавать паспорта, кое кто сразу допёр к чему это. И брали там паспорта массово почти. Это тоже факт. И к нам сюда тоже очень много переехали оттуда, большинство навсегда. Те кто там---донбалласт. Что тут думать? Дороги у нас в разные стороны. Пусть будет так. Всем тем кто вышел на пенсию там после референдума в 14 году, пенсию получать теперь там. Всем кто до этого, платить минималку нашу и бюджетникам только, как с остальными, есть международные правила. Можно выплачивать среднюю. И гудбай. Под шум волны стоило сейчас если всё будет принято РФ как сказано сегодня, ввести визовый режим с РФ и конечно автоматом с ордло. А можно заодно и с бульбашами. Или пока правит там председатель радгоспу. Слишком много грязи намолол нам в эти времена.
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15.02.2022 12:50 Ответить
Пусть живут. Главное, чтобы они сюда не поперлись войсками. А так это даже всем выгодно.
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15.02.2022 12:52 Ответить
Плохо только одно тут---затихло наглухо по обмену пленных. Если станут частью РФ или суверенными, там подпадут под мировые давние конвенции. Может поможет нам вернуть своих. Они, как никто хлебают за всех нас. Тут святое.
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15.02.2022 12:57 Ответить
Я всё равно думаю что это казус белли. Они попрут дальше. А так меня бы это даже устроило, так как меньше стрельбы и больше порядка.
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15.02.2022 13:00 Ответить
Конечно могут--но уже с иной конфигурации юридической. Тогда и у нас иная будет схема. Скорее долго будут провоцировать, банально мстить. А в целом проблема на десятилетия. Ольстер тушили лет 50. Но там религиозная тема ещё была конечно. Эту войну сразу назвали правильно---война совков, с не совками. Логично.
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15.02.2022 13:31 Ответить
Там есть "наші люди" не важно какой их %, но мы их защитим. Рано или поздно.
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15.02.2022 12:54 Ответить
Це розводняк. Ніхто нічого не підпише. Ніякого визнання не буде.
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15.02.2022 12:52 Ответить
Да уже пох. Карт разыграна. Больше интересно кто именно ее разыграл. Что бы не сделал пуйло он или усугубит ситуацию или станет предателем для норота донбаса.
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15.02.2022 12:55 Ответить
Ага.
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15.02.2022 12:55 Ответить
подпишет
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16.02.2022 00:40 Ответить
Ох как они его ловко подставили.)
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15.02.2022 12:53 Ответить
Инициативу они могли себе позволить лет 14 тому назад. А сейчас - все это постановка!
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15.02.2022 12:55 Ответить
Естественно. Так же как и гиркины и прочие новососы имперцы. Их тоже кто-то финансирует и явно не госдеп. Сурок очень вовремя дал о себе знать. Что-то будет.
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15.02.2022 13:00 Ответить
поставили деда на раскаряку =) Давай, плешивый намыливай веревку)
Сколько Вовочке не виться, - все-равно укоротят.
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15.02.2022 12:53 Ответить
Може ті скупчення рос. війсь і є тим шантажем, щоб ми погодилися на визнання т.з. республік ОРДЛО. То їхній план чи один із варіантів розвитку.
А наш "план Б"?
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15.02.2022 12:57 Ответить
А куйло нас разве спрашивает погодимс мы или нет???
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15.02.2022 13:01 Ответить
Згоди не потребує, але поставив свою армаду на випадок попередження звільнення нами Донецька-Луганська, ну, поки лаптеногі не приєднали ОРДЛО чи не взяли офіційно під охорону (як з Абхазією та Півден. Осетією).
Подібне було і в 2014 з Кримом. Тоді вони теж підтягнули війська до кордону, щоб ми в Крим не рушили
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15.02.2022 13:12 Ответить
Да путлер, это перемога! Таки придётся тебе лугандон кормить и поить, а нам строить стену и ров с крокодилами. Я так понимаю, что минского онанизма больше не будет и ермак за госсчет в Париж тоже кататься перестанет? Ну и славно! Теперь можно в НАТО вступать!
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15.02.2022 12:59 Ответить
А де ж свято на вулиці свідків тяжких санкцій?
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15.02.2022 12:59 Ответить
Доречі, квиток у громадському транспорті Чернігова
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15.02.2022 13:02 Ответить
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15.02.2022 13:03 Ответить
Та а чого ви всі зловтішаєтесь? Хто небудь задався питанням в яких кордонах це саме прізнаніє? Чи не в кордонах меж областей? Нагадаю, що в так званих конституціях так званих ЛДНР написані кордони меж областей. Так що можлива кровопролитна війна.
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15.02.2022 13:05 Ответить
Ага. Казус белли как оно есть. Они не просто так катались с автозаками.
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15.02.2022 13:11 Ответить
Надеюсь, Зе не побежит с перепугу подписывать все хотелки ВВХ?
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15.02.2022 13:05 Ответить
Так это хорошо. Любое признание ХреНэРэ - автоматический выход из минских писюлек. Они только развяжут руки Украине.
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15.02.2022 13:07 Ответить
Ось що буде далі, росія визнає длнр, на донбасі роблять мега теракт, з великою кількістю жертв, звинувачують Україну, росія приступає до "миротворчої" операції і вводить вже "легально" війська....
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15.02.2022 13:10 Ответить
Вот тока пугать не надо. Для этого стену и ров построим со всеми делами как между Кореями..
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15.02.2022 13:29 Ответить
Интересно, а если в Украине признают Ичкерию?
Сибирь,Татарстан, Саха...
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15.02.2022 13:10 Ответить
Так надо признавать
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15.02.2022 18:56 Ответить
То може вже досить пенсій українських і комунальних послуг безкоштовних для лугандоній ?
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15.02.2022 13:14 Ответить
Вот если честно то совсем по барабану. Тут вариантов два - Дума обращается , Путин " пока ставит на паузу" типа Минские договоренности то да се , но будем иметь в виду.. ( хотя как они говорят нас там нет.. ну и каким образом РФерия повязана Минском) Вариант два - Путин объявляет о признании ( по примеру Абхазии и Юж. Осетии) такой себе ответный ход на средний палец Запада "драконовским ультиматумам" Раши, что бы "сохранить лицо" перед собственным глубинным плебсом половцев и печенегов.
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15.02.2022 13:32 Ответить
Это как кукушка,подкидывает свои яйца в чужие гнёзда...Кукушата вылупляются и выкидывают,настоящих родных птенцов из гнезда.Так же и Пуйло,як та кукушка,подкидывает своих Бородаев с Гиркиными в чужие гнёзда.Подбросили в Молдову,стало Преднистровье,потом Грузия получилась Обхазия,теперь Украина получает ОРДЛО.Як вариант
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15.02.2022 14:30 Ответить
Що і слідувало очікувати. Все іде по стандартній схемі
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15.02.2022 16:42 Ответить
Честно говоря - эту оккупированную, разрушенную и обалваненную часть возвращать в состав Украины уже бесполезно.
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15.02.2022 17:08 Ответить
Подпишет пуйло, а там вагнеровцы в обычных фурах передут под видом гуманитарной помощи. Подымут флаг кацапстана и слезно попросятся в родную говень. Пуйло их конечно примет, очень он хочет поднять околонулевой рейтинг как с Крымом.
Украине стоит топить за международную миссию ООН на границе с Россией. И постепенно наращивая ВПК и двигаться хоть в НАТО хоть в Межгалактический Союз
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15.02.2022 17:09 Ответить
самое время официально объявить эти территории оккупированными раисей вместе с Крымом но.... не с зелёной плесенью такое делать.....
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15.02.2022 17:17 Ответить
А официально это КТО? ВР хватает?)
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15.02.2022 17:45 Ответить
Что там ВР признала 17 марта 2015 года?
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15.02.2022 17:50 Ответить
https://iportal.rada.gov.ua/ru/news/Novosty/Soobshchenyya/105842.html https://iportal.rada.gov.ua/ru/news/Novosty/Soobshchenyya/105842.html
кем? кем оккупирована - местным населением при поддержке добровольцев с иностранным гражданством или таки эРФией?
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15.02.2022 19:27 Ответить
Вас в гугле забанили?) Устав ООН не пробовали почитать? Что там про термин "оккупация" говорится?) Решения Ген Ассамблеи ООН, ПА ОБСЕ по поводу оккупированных территорий Украины и кто их оккупировал?
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15.02.2022 19:57 Ответить
не пробовал но в упоминаемом вами тугаменте я не нашёл кто именно оккупировал.... ну видимо "та сторона".... или линканите биттэ
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20.02.2022 10:39 Ответить
Ну вот видите, "не читал, но осуждаю"))) В уставе указано, что оккупантом является СТРАНА, а не какое то население или ДРГ посланное этой страной и выполняющее приказы этой страны))) И именно поэтому, в указанных мной резолюциях, оккупирующей страной указана рашка) Очень жаль, что на ДЕВЯТОМ(сегодня ровно восемь лет от ее начала) году войны, приходится обьяснять такие простые истины...
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20.02.2022 14:13 Ответить
но сэр... я же просил линк где указана страна-оккупант прямо и без экивоков а не домыслы догадайся мол сама.....
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20.02.2022 14:55 Ответить
Извините, но бесплатным гугл помощником я не нанимался) Я вам дал подсказки где искать) Учитесь, это не сложно) И желательно в той последовательности как я и указал) Сначала Устав ООН) Тогда у вас не будет глупых вопросов) Потом Хельсинскую декларацию) И тогда вам будут понятны и Решения ГА ООН и ПА ОБСЕ, так как они ссылаются именно на эти ОСНОВОПОЛОГАЮЩИЕ документы)) И только тогда вы поймете(может быть), о чем идет речь к примеру в Тбилисской декларации ОБСЕ, особенно в пункте 38) https://www.oscepa.org/en/documents/all-documents/annual-sessions/2016-tbilisi/declaration-24/3373-tbilisi-declaration-rus/file
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20.02.2022 18:00 Ответить
диву даюсь талантам умеющим лить воду.... видимо сестру похеряли.... но оправдали своё существование тоннами измаранной бумаги а суть та же-
обеспокоенность
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21.02.2022 14:32 Ответить
И да, я не Андрей Луганский, и у меня не хранится все в "методичках") И поэтому все приходится искать по памяти и правильно созданных запросов в Гугле) Естественно кое что, где оно находится, помню из его "методичек", что то из других источников, что то нашел сам и этим пользуются другие и он в том числе) Это коллективная работа и может вы найдете что то новое, что пригодится всем в этой информационной войне)
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20.02.2022 18:13 Ответить
«Донбас - це ракова пухлина, то відріжте його, киньте в пельку імперії, хай подавиться! Бо метастази задушать всю Україну! Що дає Донбас нашій духовності, нашій культурі? Ковбасний регіон і ковбасна психологія! Єдину українську школу - й ту зацькували... Ні, хай нас буде менше на кілька мільйонів, але це буде нація. Ми здатні будемо відродитись, увійти в європейську цивілізовану сім`ю... А так ніколи ладу не буде. Буде розбій і вічний шантаж».
О. Гончар
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15.02.2022 18:00 Ответить
Срашка дає задню - то треба щось вигадати, вчергове нагадити....в мордорі проблем нема , шукоють по всьому світі
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15.02.2022 18:15 Ответить
Та в ***** кишка тонка щоб визнати лугандон
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15.02.2022 18:22 Ответить
А тобі воно треба той лугандон?
2 мільйони вати
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15.02.2022 18:58 Ответить
РФ УГРОЖАЕТ ВСЕМУ МИРУ ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ !!! ПОРА С НИМИ РЕШАТЬ ВСЕМ МИРОМ !!!
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15.02.2022 18:26 Ответить
Вот когда мир сможет обходиться без их газа и нефти, то есть шанс их решить.
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16.02.2022 05:20 Ответить
МИР ПОДСРОИТСЯ ПОД ОБСТОЯТЕЛЬСТВА !!!
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16.02.2022 09:45 Ответить
Депутати Держдуми РФ більшістю голосів підтримали направлення президенту Володимиру Путіну звернення про "визнання ЛДНР". Джерело:
ЯК ТО КАЖУТЬ БАШ НА БАШ - УКРАЇНА ТОДІ ВИЗНАЄ УРАЛЬСКУ НАРОДНУ РЕСПУБЛІКУ

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15.02.2022 19:54 Ответить
В 2014 году выпущен джин из бутылки. Кто выпустил и каким образом это отдельный вопрос. Но конечно виноват джин.
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15.02.2022 23:19 Ответить
Ему не выгодно их принимать, вот впихнуть этих орков в Украину на их условиях это да, чего он так и добивается.
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15.02.2022 23:22 Ответить
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