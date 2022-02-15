Госдума поддержала проект обращения к Путину о "признании ЛДНР"
Депутаты Госдумы РФ большинством голосов поддержали направление президенту Владимиру Путину обращение о "признании ЛДНР".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании сообщил, что решение об обращении Госдумы к президенту будет подписано немедленно и направлено главе государства.
Теперь решение о "признании ЛДНР" за ним
Напомним, ранее в Государственную думу РФ внесли проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".
Документ подали депутаты от Коммунистической партии РФ.
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Всё, что нужно знать про россию, её «либералов», про «братский народ» и так далее. На сегодняшний день с момента публикации в октябре прошлого года статьи в "Politico" о планах вторжения рф в Украину, в Москве и на россии в целом не состоялось ни одного митинга, ни одной протестной акции, шествия и т.д. против войны. Уже писал что-то подобное, но важно это фиксировать снова и снова.
Из 140 миллионов (или сколько их там?) не нашлось 2-3 тысячи, которые бы осмелились выйти на улицу и высказать своё отношение к данным рискам. Не нашлось ни 100 (не тысяч, а просто 100), ни 20 человек в Москве или в другом городе, в его центре с плакатами, на которых были бы написаны соответствующие лозунги. Из 140 миллионов населения, повторюсь. И это при том, что во всем мире небывалая волна темы надвигающейся войны. Такого не наблюдалось уже десятки лет.
И это при том, что на наших границах 120 тысяч военных. А что такое 120 тысяч? Это значит, что в процесс перебазирования военных частей, живой силы и техники прямо/косвенно вовлечены до миллиона человек. Сотни тысяч гражданских видели передвижение своими глазами. Это означает, что у каждого россиянина имеется по меньшей мере один друг/знакомый/родственник, который подтвердит информацию о стягивании войск из первых уст или расскажет сам.
Для чего эта информация? Все просто: если на россии меняется власть, через год, через два и станет вопрос налаживания отношений, то мы знаем, кто наши союзники, кто откликнулся на тревожные сообщения (страны Балтии, Польша, Великобритания, США и т.д.), а кто сидел дома и смотрел сериалы. Никаких таможенных упрощений, никаких союзов не должно быть, чтобы снова не подвязываться на эти рабские вымираты.
Только не пишите, что это очевидные вещи. В моем кругу общения - да, но вот даже сейчас наберется 20-25% населения, которые сопливо начнут «Это же наш вечный сосед! Надо всё же налаживать дружбу!» Эти «партнёры» используют всё, что нас связывало, против нас. Просто вспомните: молочная продукция, газ, транзит газа, уголь, общая история и т.д. Абсолютно всё, что нас связывает, превращается в инструмент шантажа и угроз уже на протяжении десятков лет! Больше на грабли не наступать! Договорились? Нет там никаких «братьев», друзей и партнёров. А политиков, которые снова будут клонить нас на северо-восток, лучше сразу утилизировать на свалку истории!
Ну, замечательно.
Сколько Вовочке не виться, - все-равно укоротят.
А наш "план Б"?
Подібне було і в 2014 з Кримом. Тоді вони теж підтягнули війська до кордону, щоб ми в Крим не рушили
Сибирь,Татарстан, Саха...
Украине стоит топить за международную миссию ООН на границе с Россией. И постепенно наращивая ВПК и двигаться хоть в НАТО хоть в Межгалактический Союз
кем? кем оккупирована - местным населением при поддержке добровольцев с иностранным гражданством или таки эРФией?
обеспокоенность
О. Гончар
2 мільйони вати
ЯК ТО КАЖУТЬ БАШ НА БАШ - УКРАЇНА ТОДІ ВИЗНАЄ УРАЛЬСКУ НАРОДНУ РЕСПУБЛІКУ