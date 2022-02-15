Госдума поддержала проект обращения к Путину о "признании ЛДНР"

Депутаты Госдумы РФ большинством голосов поддержали направление президенту Владимиру Путину обращение о "признании ЛДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании сообщил, что решение об обращении Госдумы к президенту будет подписано немедленно и направлено главе государства.

Теперь решение о "признании ЛДНР" за ним

Напомним, ранее в Государственную думу РФ внесли проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".

Документ подали депутаты от Коммунистической партии РФ.

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