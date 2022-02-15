Лавров заявив, що діалог РФ з США та НАТО щодо "гарантій безпеки" буде продовжено: Є шанс на "непоганий пакетний результат"

Росія продовжить діалог із США та НАТО з питань безпеки, є шанс виробити непоганий пакетний результат.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

"Ми продовжимо наш діалог і щодо прояснення позицій Заходу стосовно того, наскільки договороспроможними є члени НАТО в частині виконання цього принципу неподільності безпеки, і, звичайно ж, вестимемо експертні консультації щодо узгодження підходів із специфічних питань, чи то ракети середньої та меншої дальності, чи щодо зниження військових ризиків", - сказав він на пресконференції за підсумками переговорів з гглавою МЗС Польщі, чинним головою ОБСЄ Збігневом Рау у вівторок.

За словами Лаврова, "завдяки зусиллям на всіх цих напрямках у комплексі можна виробити дуже непоганий пакетний результат".

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Нагадаємо, наприкінці минулого року МЗС РФ оприлюднило пакет вимог щодо "гарантій безпеки" для Росії. Серед іншого, Москва зажадала від НАТО відмовитися від подальшого розширення на схід та прийому до свого складу України, від ведення військової діяльності на території країн Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії, а також відмови від розміщення ракет середньої та малої дальності на позиціях, які можуть вразити територію інших учасників угоди.