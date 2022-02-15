УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10881 відвідувач онлайн
Новини
4 753 20

Лавров заявив, що діалог РФ з США та НАТО щодо "гарантій безпеки" буде продовжено: Є шанс на "непоганий пакетний результат"

Лавров заявив, що діалог РФ з США та НАТО щодо

Росія продовжить діалог із США та НАТО з питань безпеки, є шанс виробити непоганий пакетний результат.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

"Ми продовжимо наш діалог і щодо прояснення позицій Заходу стосовно того, наскільки договороспроможними є члени НАТО в частині виконання цього принципу неподільності безпеки, і, звичайно ж, вестимемо експертні консультації щодо узгодження підходів із специфічних питань, чи то ракети середньої та меншої дальності, чи щодо зниження військових ризиків", - сказав він на пресконференції за підсумками переговорів з гглавою МЗС Польщі, чинним головою ОБСЄ Збігневом Рау у вівторок.

За словами Лаврова, "завдяки зусиллям на всіх цих напрямках у комплексі можна виробити дуже непоганий пакетний результат".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров заявив про необхідність прямого діалогу Києва з бойовиками "ЛДНР"

Нагадаємо, наприкінці минулого року МЗС РФ оприлюднило пакет вимог щодо "гарантій безпеки" для Росії. Серед іншого, Москва зажадала від НАТО відмовитися від подальшого розширення на схід та прийому до свого складу України, від ведення військової діяльності на території країн Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії, а також відмови від розміщення ракет середньої та малої дальності на позиціях, які можуть вразити територію інших учасників угоди.

безпека (929) Лавров Сергій (1576) НАТО (6429) росія (64984) США (22614)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
https://ibigdan.livejournal.com/27992022.html IKEA заработает на косплейщиках путина

показати весь коментар
15.02.2022 13:21
+7
Эволюция скрепной дипломатии. От "Собирай манатки" до "Неплохих пакетных соглашений". Прям даже без мыла идет как по накатанной.
показати весь коментар
15.02.2022 13:22
+5
зараз наші зебіли присвоять собі заслуги по деескалації: "ми ж казали, що не треба панікувати".
показати весь коментар
15.02.2022 13:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зараз наші зебіли присвоять собі заслуги по деескалації: "ми ж казали, що не треба панікувати".
показати весь коментар
15.02.2022 13:20 Відповісти
Йдіть до біса, мокшанці!
показати весь коментар
15.02.2022 13:20 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27992022.html IKEA заработает на косплейщиках путина

показати весь коментар
15.02.2022 13:21 Відповісти
от троляки)
показати весь коментар
15.02.2022 13:37 Відповісти
Пакет такий: Україні Крим і Донбас, а росії меморандум
показати весь коментар
15.02.2022 13:21 Відповісти
Эволюция скрепной дипломатии. От "Собирай манатки" до "Неплохих пакетных соглашений". Прям даже без мыла идет как по накатанной.
показати весь коментар
15.02.2022 13:22 Відповісти
- Лучший коммент ))
показати весь коментар
15.02.2022 13:45 Відповісти
Стара коняка мабуть щось знає.
Є шанс на "непоганий пакетний результат" Джерело: Очевидно що це за рахунок України і українців
показати весь коментар
15.02.2022 13:23 Відповісти
Старый мерин делает хорошую мину при плохой игре. Нихера у них нет. блеф не прошел. Теперь только отползать назад и все это шапито только для своего плебса, что бы сохранить морду лица фюрера.
показати весь коментар
15.02.2022 13:31 Відповісти
У яблочко! Саме так воно і є! 👌👍
показати весь коментар
15.02.2022 14:22 Відповісти
показати весь коментар
15.02.2022 13:24 Відповісти
О! как интересно начинаются торги... так почем опиум для народа....
показати весь коментар
15.02.2022 13:25 Відповісти
Влаштоване китайцями шоу близьке до завершення.
показати весь коментар
15.02.2022 13:26 Відповісти
Абажди, лошадь укуренная. А как жи возврат к границам 1997 года? как жеж вывод войск из Румынии и откуда там еще? Что ж ты , фраер, так обосралси и теперь клянчишь писюльку хотя бы по ракетам? )) Лохи убогие))
показати весь коментар
15.02.2022 13:30 Відповісти
Це, типу, Лавруша сьогодні в гарном настрої? Бо вчора чи ще раніше казав, що "отвєт запада неудовлетворителен"
показати весь коментар
15.02.2022 13:36 Відповісти
А вот это по-настоящему тревожно... Ржание неподкованного намекает что на западе готовы бросить косточку бешеному псу. А какой "уступкой" его хотят успокоить?? За чей счет?
показати весь коментар
15.02.2022 13:53 Відповісти
вопрос риторический.
показати весь коментар
15.02.2022 13:59 Відповісти
Это, скорее всего, для отвода глаз. Как минимум - готовят очередного троянского коня или прямую подлость.
показати весь коментар
15.02.2022 13:58 Відповісти
Непоганий пакет... піздюлей!! Це все шо може отримати підараша на чолі зі своїм плішивим недоцарьком! Україна 2022-го це вам не Польща 1939-го(яку два тирана, брати-близнюки джугашвілі-шикльгрубер порвали на шматки з двох боків). Вся туфта яку будуть нести лавров-алкомаша-піськов про "ачєрєдную пабєдную мнагахадовачку на внєшнєпалітічєскай арєнє" їх сраного плейшф'юрера буде призначена виключно для вух ії внутрішнього расіянського ватяного скотобидла.
показати весь коментар
15.02.2022 14:19 Відповісти
Что может сказать лошадь, когда ее, просто послали нах, ну конечно, мы же такого результата и добивались.
показати весь коментар
15.02.2022 17:33 Відповісти
 
 