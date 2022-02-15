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Ахметов повернувся до України, - Ткач

Ахметов повернувся до України, - Ткач

Літак олігарха Ріната Ахметова приземлився у Запоріжжі.

Про це повідомив у фейсбуці журналіст Михайло Ткач, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що літак Ахметова заходить на посадку в Запоріжжі, опублікувавши відповідні скріншоти з авіамоніторингових сайтів.

"Ахметов на борту", - додав журналіст.

Також читайте: Ахметов у середу буде в Маріуполі, - прессекретар

Автор: 

Ахметов Рінат (2355) олігарх (931) Ткач Михайло (136)


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Топ коментарі
+41
Пухнастий українобот 🇺🇦⚓️@UaArtem · 3 ч

Депутаты одесского гор совета в едином порыве (Боже,только не упадите), даже депутаты опзж, проголосовали за выделение денег на территориальную оборону.

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15.02.2022 20:40
+40
Да йух на ньго
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15.02.2022 20:36
+29
Патріоти повертаються.
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15.02.2022 20:38
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Да йух на ньго
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15.02.2022 20:36 Відповісти
тройник, двойник и удлинитель........... ахметка бэк, вернулся, так за паребрик сразу скота!!!!
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15.02.2022 20:39 Відповісти
Слетал подгузники поменять, и проверить всё ли бабло на месте !
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15.02.2022 20:49 Відповісти
гудок вернулся! божественное пришествие! алилуйя!!!
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15.02.2022 21:06 Відповісти
Ну слава богу, теперь мы все вместе
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15.02.2022 22:08 Відповісти
с киви?
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15.02.2022 20:36 Відповісти
Нет)того киви петушарий "удочерил" вроде -теперь вдвоем будут выступать
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15.02.2022 21:19 Відповісти
Так они теперь того этого, друг дружку?
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15.02.2022 21:28 Відповісти
Ахметка, че за хамончиком гонял небось?
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15.02.2022 20:38 Відповісти
на швабре отсидел...........
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15.02.2022 20:40 Відповісти
Патріоти повертаються.
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15.02.2022 20:38 Відповісти
Мляяя, а стрингеры протестировать??? Не успели...
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15.02.2022 21:39 Відповісти
Ему просто стыдно стало )
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15.02.2022 20:38 Відповісти
Ну он гудел в Донецке. Он не из трусливых.
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15.02.2022 20:39 Відповісти
дудел в дуду.......... чурка сраная...
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15.02.2022 20:45 Відповісти
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15.02.2022 20:47 Відповісти
Та ні. Він злякався пісіоніста.
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15.02.2022 20:49 Відповісти
Нельзя показаться сцикливее Зеленского
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15.02.2022 20:39 Відповісти
Яке щастя ***. Зараз заплачу. А нх він ТУТ і НАМ потрібен?
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15.02.2022 20:40 Відповісти
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15.02.2022 20:40 Відповісти
Есть отличное блюдо грузинской кухни народной к этому напитку---*Жришодали*.
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15.02.2022 20:57 Відповісти
А на похмілля - "марочне" вино "Мінасцалі"!
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16.02.2022 06:47 Відповісти
"Прийшла весна, гудіть будемо."
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15.02.2022 20:40 Відповісти
Пухнастий українобот 🇺🇦⚓️@UaArtem · 3 ч

Депутаты одесского гор совета в едином порыве (Боже,только не упадите), даже депутаты опзж, проголосовали за выделение денег на территориальную оборону.

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15.02.2022 20:40 Відповісти
эта поньзесь русафобия жоПЗЖ не взяли в самолет?
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15.02.2022 20:43 Відповісти
Значит есть возможность украсть..Тем более что рулить будет труха...Под видом теробороны титушню вооружат
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15.02.2022 20:48 Відповісти
а я сходу и не сообразил...
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15.02.2022 20:50 Відповісти
Одесский горсовет выделил 6,7 млн грн на организацию территориальной обороны в городе.

2 млн 170 тыс. гривен потратит в этом году мэрия Одессы на охрану памятника императрице Екатерине II и ее фаворитам.
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15.02.2022 22:07 Відповісти
Таки, да. Эти могут такое организовать
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15.02.2022 20:54 Відповісти
командиры из ВСУ,так что пусть фильтруют
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15.02.2022 22:04 Відповісти
там же на сессии:
Сьогодні на сесії Одеської міськради на робочих місцях біля кожного депутата розставили прапори України. Депутат від Одеського осередку партії Шарія Ілля Фрейман, зібрав прапорці біля депутатів своєї фракції та відкинув їх подалі. Мерзота.
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15.02.2022 20:54 Відповісти
яке милозвучне прізвище фрейман...
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15.02.2022 21:26 Відповісти
А в это время ЗЕпейсатые проголосовали за уголовную ответственность за антисемитизм... наверное чтобы их не начали вешать на столбах
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15.02.2022 21:36 Відповісти
Відчув безкарність, захищений законом про антисемітизм.
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16.02.2022 06:50 Відповісти
👍👏👏👏👏 никто не хочет терять корыто ,но толькозеИУДА все делает в угоду путлеру
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15.02.2022 21:02 Відповісти
от чего тут падать?? кто кто а ОПЗЖ лучше всех понимают методы работы ,,братушек"и чётко понимают что при приходе их в первую очередь,,зачистят"
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15.02.2022 21:19 Відповісти
тут ахметскотам, уже закрыто.......
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15.02.2022 20:41 Відповісти
Тепер його ТРК ,,Україна,, вже не буде показувати бєдних папалченцев бамбаса як в 2014 ???
Уже став патріотом ? Ще почне зберати добробати як колись Коломойський в 2014 ???
Ну логічно хтось же має захищати його заводи, банки й параходи ?
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15.02.2022 20:44 Відповісти
А де ж йому ще харчуватись?
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15.02.2022 20:46 Відповісти
Все настоящие патриоты, в спешке возвращаются в Украину!

Не знаю какие там планы у кацапов, но они сами того не желая, сделали одно хорошее дело!
Они показали кто и кем на самом деля является!
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15.02.2022 20:46 Відповісти
а так прям непонятно было, что б мы без них делали
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15.02.2022 20:49 Відповісти
У этого гнилья, есть избиратели.
Хоть кому то из них, возможно станет ясно.
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15.02.2022 20:51 Відповісти
а ведь правда
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15.02.2022 20:56 Відповісти
Так мова не скільки про українців як про німців, французів та інших. Про їх заяви. Про те як ми змішали їх репутації в єс із тим чим треба. Тепер стало зрозуміла причина брексіту та інші речі.
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15.02.2022 21:30 Відповісти
Немає нічого поганого .щоб на добре не вийшло)
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15.02.2022 20:52 Відповісти
я помню его речь в 2014-м...

когда-тогда, тогда-когда, тогда-тогда, когда-когда, а теперь давайте все дружно дунем!

УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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15.02.2022 20:48 Відповісти
а нахрен він тут треба?
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15.02.2022 20:48 Відповісти
Давно пора эту гниду на НАРЫ оформить !!!
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15.02.2022 20:49 Відповісти
а як вам варіант: алаверди Ахатя Брагина? Біг бадабуууум!!!
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15.02.2022 21:28 Відповісти
Это зависит от того ,кто будет это реализовывать ,если спецура то норм а если такие-же бандюки как Татарин ,то это ничего не даст ...
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15.02.2022 21:36 Відповісти
Ми вже звикли, що його нема.
Злякався за свої ресурси.
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15.02.2022 20:50 Відповісти
пусть эта консерва кремля на раисию едет..
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15.02.2022 20:51 Відповісти
на расссєи Ахметов будет в третьем десятке третьего єшелона бизнесменов
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15.02.2022 21:08 Відповісти
Це показує, що все таки не сцикун.
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15.02.2022 20:55 Відповісти
Іноді доречно імітувати корабельну аварію, щоб щури розбіглись...
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15.02.2022 20:56 Відповісти
Божечкі! Це ж треба, яка смілива людина! Тепер неодмінно треба проголосувати за табуретку, яку воно нам підсуне!
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15.02.2022 20:58 Відповісти
У Запоріжжі на підтримку територіальної оборони виділили три мільйони гривень-це щось нове у нас Більш за все бояться,що прийдуть братушки і відтягнуть від коритця
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15.02.2022 20:58 Відповісти
Прилетел стричь стадо дальше
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15.02.2022 21:00 Відповісти
Ринат духовой! как бы не было,он не ссыкун!Красава!
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15.02.2022 21:03 Відповісти
Если представить сказку, где ахмет вооружает своих даунбасят в 2014 и не дает гиркиным войти в Украину. А затем 8 лет покупает по всему миру и на украинских заводах современное вооружение. Становясь еще богаче чем сейчас, повышая капитализацию активов. И еще шурфичей и бойко отправляет ... ну это я замечтался.
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15.02.2022 21:03 Відповісти
"русский условно "- це так у вас баранів записують ?
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15.02.2022 21:16 Відповісти
Боженька праведный, какое счастье снизошло. Теперь все СМИ регулярно будут сообщать о его перемещениях, а украинцы плакать от радости, что оно назад вернулось!
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15.02.2022 21:06 Відповісти
Доволі дивно що не нароісію.
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15.02.2022 21:06 Відповісти
Ахметов вернулся? А зря...
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15.02.2022 21:07 Відповісти
послухав друга владіміра! ще пару мільярдів отримає з наших кишень!
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15.02.2022 21:07 Відповісти
Ахметов вернулся в Украину, - Ткач Источник: =============
НУ, ТЕПЕРЬ ЗАЖИВЁМ!
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15.02.2022 21:11 Відповісти
Так сказать: слегка обисрався и фальстартанул. Ну с кем не бывает, чего вы напали на человека, он и так Бомбасом контужен
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15.02.2022 21:11 Відповісти
Новые кредиты примчался дербанить.
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15.02.2022 21:12 Відповісти
И вся Украина вздохнула свободно... Дядюшка зеледента вернулся... Спас Украину как в свое время спасал Украину гудками на Донбассе...
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15.02.2022 21:17 Відповісти
Ну, теперь заживем.
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15.02.2022 21:20 Відповісти
Ну трусом его назвать нельзя. Этот и крым, и рым, и медные трубы пропетлял…
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15.02.2022 21:21 Відповісти
Теперь ему медаль "За отвагу" дадут? Тьху,гыдота.
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15.02.2022 21:42 Відповісти
3,14дар конченый!
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15.02.2022 21:46 Відповісти
Интересно, а сколько Ахметов за свои деньги купил для ВСУ Стингеров или британских гранатометов?
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15.02.2022 21:52 Відповісти
Слава патриоту!
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15.02.2022 21:58 Відповісти
Главный бенфициар Украины вернулся. Может на армию с карманных денег выделит ,чтоб не так ссыкотно в дворце жить было.
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15.02.2022 22:03 Відповісти
Разве что на свою персональную армию.
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15.02.2022 22:49 Відповісти
Главный беняфициар у нас беня с зебилом))))Правда, в официальных декларациях вы этого не увидите...
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15.02.2022 23:21 Відповісти
Какого хера?
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15.02.2022 23:32 Відповісти
Олігарху повірити себе обманути. Які ви наївні.
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16.02.2022 02:49 Відповісти
А контужений депутат ще не повернувся на захист жомової ями?
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16.02.2022 06:52 Відповісти
Вот єто патріот, аж із самої Франції нас осчастливить своїм приїздом. А де там Путінска ************ Ківа? Не спішить мальчіков в трусіках захищать?
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23.02.2022 07:53 Відповісти
 
 