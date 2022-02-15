Ахметов повернувся до України, - Ткач

Літак олігарха Ріната Ахметова приземлився у Запоріжжі.

Про це повідомив у фейсбуці журналіст Михайло Ткач, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що літак Ахметова заходить на посадку в Запоріжжі, опублікувавши відповідні скріншоти з авіамоніторингових сайтів.

"Ахметов на борту", - додав журналіст.

Також читайте: Ахметов у середу буде в Маріуполі, - прессекретар