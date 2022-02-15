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Ахметов вернулся в Украину, - Ткач

Ахметов вернулся в Украину, - Ткач

Самолет олигарха Рината Ахметова приземлился в Запорожье.

Об этом сообщил в Фейсбуке журналист Михаил Ткач, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что самолет Ахметова заходит на посадку в Запорожье, опубликовав соответствующие скриншоты с авиамониторинговых сайтов.

"Ахметов на борту", – добавил журналист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ахметов в среду будет в Мариуполе, – пресс-секретарь

Автор: 

Ахметов Ринат (2004) олигарх (1027) Ткач Михаил (134)


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Топ комментарии
+41
Пухнастий українобот 🇺🇦⚓️@UaArtem · 3 ч

Депутаты одесского гор совета в едином порыве (Боже,только не упадите), даже депутаты опзж, проголосовали за выделение денег на территориальную оборону.

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15.02.2022 20:40
+40
Да йух на ньго
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15.02.2022 20:36
+29
Патріоти повертаються.
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15.02.2022 20:38
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Да йух на ньго
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15.02.2022 20:36 Ответить
тройник, двойник и удлинитель........... ахметка бэк, вернулся, так за паребрик сразу скота!!!!
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15.02.2022 20:39 Ответить
Слетал подгузники поменять, и проверить всё ли бабло на месте !
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15.02.2022 20:49 Ответить
гудок вернулся! божественное пришествие! алилуйя!!!
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15.02.2022 21:06 Ответить
Ну слава богу, теперь мы все вместе
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15.02.2022 22:08 Ответить
с киви?
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15.02.2022 20:36 Ответить
Нет)того киви петушарий "удочерил" вроде -теперь вдвоем будут выступать
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15.02.2022 21:19 Ответить
Так они теперь того этого, друг дружку?
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15.02.2022 21:28 Ответить
Ахметка, че за хамончиком гонял небось?
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15.02.2022 20:38 Ответить
на швабре отсидел...........
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15.02.2022 20:40 Ответить
Патріоти повертаються.
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15.02.2022 20:38 Ответить
Мляяя, а стрингеры протестировать??? Не успели...
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15.02.2022 21:39 Ответить
Ему просто стыдно стало )
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15.02.2022 20:38 Ответить
Ну он гудел в Донецке. Он не из трусливых.
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15.02.2022 20:39 Ответить
дудел в дуду.......... чурка сраная...
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15.02.2022 20:45 Ответить
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15.02.2022 20:47 Ответить
Та ні. Він злякався пісіоніста.
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15.02.2022 20:49 Ответить
Нельзя показаться сцикливее Зеленского
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15.02.2022 20:39 Ответить
Яке щастя ***. Зараз заплачу. А нх він ТУТ і НАМ потрібен?
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15.02.2022 20:40 Ответить
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15.02.2022 20:40 Ответить
Есть отличное блюдо грузинской кухни народной к этому напитку---*Жришодали*.
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15.02.2022 20:57 Ответить
А на похмілля - "марочне" вино "Мінасцалі"!
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16.02.2022 06:47 Ответить
"Прийшла весна, гудіть будемо."
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15.02.2022 20:40 Ответить
Пухнастий українобот 🇺🇦⚓️@UaArtem · 3 ч

Депутаты одесского гор совета в едином порыве (Боже,только не упадите), даже депутаты опзж, проголосовали за выделение денег на территориальную оборону.

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15.02.2022 20:40 Ответить
эта поньзесь русафобия жоПЗЖ не взяли в самолет?
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15.02.2022 20:43 Ответить
Значит есть возможность украсть..Тем более что рулить будет труха...Под видом теробороны титушню вооружат
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15.02.2022 20:48 Ответить
а я сходу и не сообразил...
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15.02.2022 20:50 Ответить
Одесский горсовет выделил 6,7 млн грн на организацию территориальной обороны в городе.

2 млн 170 тыс. гривен потратит в этом году мэрия Одессы на охрану памятника императрице Екатерине II и ее фаворитам.
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15.02.2022 22:07 Ответить
Таки, да. Эти могут такое организовать
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15.02.2022 20:54 Ответить
командиры из ВСУ,так что пусть фильтруют
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15.02.2022 22:04 Ответить
там же на сессии:
Сьогодні на сесії Одеської міськради на робочих місцях біля кожного депутата розставили прапори України. Депутат від Одеського осередку партії Шарія Ілля Фрейман, зібрав прапорці біля депутатів своєї фракції та відкинув їх подалі. Мерзота.
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15.02.2022 20:54 Ответить
яке милозвучне прізвище фрейман...
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15.02.2022 21:26 Ответить
А в это время ЗЕпейсатые проголосовали за уголовную ответственность за антисемитизм... наверное чтобы их не начали вешать на столбах
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15.02.2022 21:36 Ответить
Відчув безкарність, захищений законом про антисемітизм.
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16.02.2022 06:50 Ответить
👍👏👏👏👏 никто не хочет терять корыто ,но толькозеИУДА все делает в угоду путлеру
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15.02.2022 21:02 Ответить
от чего тут падать?? кто кто а ОПЗЖ лучше всех понимают методы работы ,,братушек"и чётко понимают что при приходе их в первую очередь,,зачистят"
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15.02.2022 21:19 Ответить
тут ахметскотам, уже закрыто.......
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15.02.2022 20:41 Ответить
Тепер його ТРК ,,Україна,, вже не буде показувати бєдних папалченцев бамбаса як в 2014 ???
Уже став патріотом ? Ще почне зберати добробати як колись Коломойський в 2014 ???
Ну логічно хтось же має захищати його заводи, банки й параходи ?
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15.02.2022 20:44 Ответить
А де ж йому ще харчуватись?
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15.02.2022 20:46 Ответить
Все настоящие патриоты, в спешке возвращаются в Украину!

Не знаю какие там планы у кацапов, но они сами того не желая, сделали одно хорошее дело!
Они показали кто и кем на самом деля является!
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15.02.2022 20:46 Ответить
а так прям непонятно было, что б мы без них делали
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15.02.2022 20:49 Ответить
У этого гнилья, есть избиратели.
Хоть кому то из них, возможно станет ясно.
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15.02.2022 20:51 Ответить
а ведь правда
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15.02.2022 20:56 Ответить
Так мова не скільки про українців як про німців, французів та інших. Про їх заяви. Про те як ми змішали їх репутації в єс із тим чим треба. Тепер стало зрозуміла причина брексіту та інші речі.
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15.02.2022 21:30 Ответить
Немає нічого поганого .щоб на добре не вийшло)
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15.02.2022 20:52 Ответить
я помню его речь в 2014-м...

когда-тогда, тогда-когда, тогда-тогда, когда-когда, а теперь давайте все дружно дунем!

УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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15.02.2022 20:48 Ответить
а нахрен він тут треба?
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15.02.2022 20:48 Ответить
Давно пора эту гниду на НАРЫ оформить !!!
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15.02.2022 20:49 Ответить
а як вам варіант: алаверди Ахатя Брагина? Біг бадабуууум!!!
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15.02.2022 21:28 Ответить
Это зависит от того ,кто будет это реализовывать ,если спецура то норм а если такие-же бандюки как Татарин ,то это ничего не даст ...
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15.02.2022 21:36 Ответить
Ми вже звикли, що його нема.
Злякався за свої ресурси.
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15.02.2022 20:50 Ответить
пусть эта консерва кремля на раисию едет..
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15.02.2022 20:51 Ответить
на расссєи Ахметов будет в третьем десятке третьего єшелона бизнесменов
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15.02.2022 21:08 Ответить
Це показує, що все таки не сцикун.
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15.02.2022 20:55 Ответить
Іноді доречно імітувати корабельну аварію, щоб щури розбіглись...
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15.02.2022 20:56 Ответить
Божечкі! Це ж треба, яка смілива людина! Тепер неодмінно треба проголосувати за табуретку, яку воно нам підсуне!
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15.02.2022 20:58 Ответить
У Запоріжжі на підтримку територіальної оборони виділили три мільйони гривень-це щось нове у нас Більш за все бояться,що прийдуть братушки і відтягнуть від коритця
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15.02.2022 20:58 Ответить
Прилетел стричь стадо дальше
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15.02.2022 21:00 Ответить
Ринат духовой! как бы не было,он не ссыкун!Красава!
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15.02.2022 21:03 Ответить
Если представить сказку, где ахмет вооружает своих даунбасят в 2014 и не дает гиркиным войти в Украину. А затем 8 лет покупает по всему миру и на украинских заводах современное вооружение. Становясь еще богаче чем сейчас, повышая капитализацию активов. И еще шурфичей и бойко отправляет ... ну это я замечтался.
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15.02.2022 21:03 Ответить
"русский условно "- це так у вас баранів записують ?
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15.02.2022 21:16 Ответить
Боженька праведный, какое счастье снизошло. Теперь все СМИ регулярно будут сообщать о его перемещениях, а украинцы плакать от радости, что оно назад вернулось!
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15.02.2022 21:06 Ответить
Доволі дивно що не нароісію.
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15.02.2022 21:06 Ответить
Ахметов вернулся? А зря...
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15.02.2022 21:07 Ответить
послухав друга владіміра! ще пару мільярдів отримає з наших кишень!
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15.02.2022 21:07 Ответить
Ахметов вернулся в Украину, - Ткач Источник: =============
НУ, ТЕПЕРЬ ЗАЖИВЁМ!
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15.02.2022 21:11 Ответить
Так сказать: слегка обисрався и фальстартанул. Ну с кем не бывает, чего вы напали на человека, он и так Бомбасом контужен
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15.02.2022 21:11 Ответить
Новые кредиты примчался дербанить.
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15.02.2022 21:12 Ответить
И вся Украина вздохнула свободно... Дядюшка зеледента вернулся... Спас Украину как в свое время спасал Украину гудками на Донбассе...
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15.02.2022 21:17 Ответить
Ну, теперь заживем.
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15.02.2022 21:20 Ответить
Ну трусом его назвать нельзя. Этот и крым, и рым, и медные трубы пропетлял…
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15.02.2022 21:21 Ответить
Теперь ему медаль "За отвагу" дадут? Тьху,гыдота.
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15.02.2022 21:42 Ответить
3,14дар конченый!
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15.02.2022 21:46 Ответить
Интересно, а сколько Ахметов за свои деньги купил для ВСУ Стингеров или британских гранатометов?
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15.02.2022 21:52 Ответить
Слава патриоту!
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15.02.2022 21:58 Ответить
Главный бенфициар Украины вернулся. Может на армию с карманных денег выделит ,чтоб не так ссыкотно в дворце жить было.
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15.02.2022 22:03 Ответить
Разве что на свою персональную армию.
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15.02.2022 22:49 Ответить
Главный беняфициар у нас беня с зебилом))))Правда, в официальных декларациях вы этого не увидите...
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15.02.2022 23:21 Ответить
Какого хера?
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15.02.2022 23:32 Ответить
Олігарху повірити себе обманути. Які ви наївні.
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16.02.2022 02:49 Ответить
А контужений депутат ще не повернувся на захист жомової ями?
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16.02.2022 06:52 Ответить
Вот єто патріот, аж із самої Франції нас осчастливить своїм приїздом. А де там Путінска ************ Ківа? Не спішить мальчіков в трусіках захищать?
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23.02.2022 07:53 Ответить
 
 