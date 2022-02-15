Ахметов вернулся в Украину, - Ткач
Самолет олигарха Рината Ахметова приземлился в Запорожье.
Об этом сообщил в Фейсбуке журналист Михаил Ткач, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что самолет Ахметова заходит на посадку в Запорожье, опубликовав соответствующие скриншоты с авиамониторинговых сайтов.
"Ахметов на борту", – добавил журналист.
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Депутаты одесского гор совета в едином порыве (Боже,только не упадите), даже депутаты опзж, проголосовали за выделение денег на территориальную оборону.
2 млн 170 тыс. гривен потратит в этом году мэрия Одессы на охрану памятника императрице Екатерине II и ее фаворитам.
Сьогодні на сесії Одеської міськради на робочих місцях біля кожного депутата розставили прапори України. Депутат від Одеського осередку партії Шарія Ілля Фрейман, зібрав прапорці біля депутатів своєї фракції та відкинув їх подалі. Мерзота.
Уже став патріотом ? Ще почне зберати добробати як колись Коломойський в 2014 ???
Ну логічно хтось же має захищати його заводи, банки й параходи ?
Не знаю какие там планы у кацапов, но они сами того не желая, сделали одно хорошее дело!
Они показали кто и кем на самом деля является!
Хоть кому то из них, возможно станет ясно.
когда-тогда, тогда-когда, тогда-тогда, когда-когда, а теперь давайте все дружно дунем!
УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Злякався за свої ресурси.
НУ, ТЕПЕРЬ ЗАЖИВЁМ!