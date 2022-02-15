Ахметов вернулся в Украину, - Ткач

Самолет олигарха Рината Ахметова приземлился в Запорожье.

Об этом сообщил в Фейсбуке журналист Михаил Ткач, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что самолет Ахметова заходит на посадку в Запорожье, опубликовав соответствующие скриншоты с авиамониторинговых сайтов.

"Ахметов на борту", – добавил журналист.

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