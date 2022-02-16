На Миколаївщині фура в’їхала у колону військових вантажівок. ФОТО
У Миколаївській області автомобіль DAF врізався у колону військових вантажних машин. Отримав тілесні ушкодження військовослужбовець, пошкоджено три військові машини.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На автодорозі Одеса-Мелітополь, поблизу повороту до с. Луч Миколаївської області, близько 12:30 водій (1958 року народження) автомобіля ДАФ здійснив виїзд з проїжджої частини на узбіччя, де зупинилася колона військових вантажівок", - повідомили в поліції.
У результаті ДТП тілесні ушкодження середньої тяжкості отримав військовослужбовець 2003 року народження, який стояв попереду однієї з машин. Також три військові автівки зазнали механічних пошкоджень.
За попередньою інформацією, 64-річний водій зерновозу DAF заснув за кермом, написало видання "Новини N".
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Зеленые ******** довели людей...он должен с внуками гулять, а не за рулем фуры сидеть...