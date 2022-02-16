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На Миколаївщині фура в’їхала у колону військових вантажівок. ФОТО

У Миколаївській області автомобіль DAF врізався у колону військових вантажних машин. Отримав тілесні ушкодження військовослужбовець, пошкоджено три військові машини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На Миколаївщині фура в’їхала у колону військових вантажівок 01

"На автодорозі Одеса-Мелітополь, поблизу повороту до с. Луч Миколаївської області, близько 12:30 водій (1958 року народження) автомобіля ДАФ здійснив виїзд з проїжджої частини на узбіччя, де зупинилася колона військових вантажівок", - повідомили в поліції.

На Миколаївщині фура в’їхала у колону військових вантажівок 02

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У результаті ДТП тілесні ушкодження середньої тяжкості отримав військовослужбовець 2003 року народження, який стояв попереду однієї з машин. Також три військові автівки зазнали механічних пошкоджень.

За попередньою інформацією, 64-річний водій зерновозу DAF заснув за кермом, написало видання "Новини N".

Автор: 

ДТП (4465) Миколаївська область (2264) ЗСУ (7514)


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Топ коментарі
+47
Чорт.
Добре, що без жертв. А солдату - одужання.
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16.02.2022 01:32
+39
дороги будуються не з кишені Зе, а з наших податків
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16.02.2022 01:43
+29
Знатно лизнул. Умеешь.
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16.02.2022 01:56
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владельцу фуры большой привет - просел на несколько десятков тысяч, надеюсь в военных грузовиках - нет ничего дорогостоящего, а то может и на несколько лимонов...
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16.02.2022 09:08 Відповісти
в 12.30 заснуть за рулем надо уметь... он что совсем не спал сутки???? а мог бы ночью и кимернуть...
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16.02.2022 09:39 Відповісти
ВОДИТЕЛЯ ДОПРОСИТЬ И УБИТЬ !)
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16.02.2022 09:51 Відповісти
Возле Львова, вчера, урал военный слетел в кювет. У водилы-бланш на пол-лица.
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16.02.2022 09:55 Відповісти
64-річний водій зерновозу DAF заснув за кермом, написало видання
==========
Зеленые ******** довели людей...он должен с внуками гулять, а не за рулем фуры сидеть...
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16.02.2022 10:07 Відповісти
Я думал, что таких ******, которые хотят жить в дерьме, ездить по дерьмовым дорогам, опускать нормальных до своего дебильного уровня уже не осталось. Так нет, невсех больных война убила. А жаль.
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12.03.2022 23:35 Відповісти
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