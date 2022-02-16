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В Николаевской области фура въехала в колонну военных грузовиков. ФОТО

В Николаевской области автомобиль DAF врезался в колонну военных грузовых машин. Получил телесные повреждения военнослужащий, повреждены три военных машины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В Николаевской области фура въехала в колонну военных грузовиков 01

"На автодороге Одесса-Мелитополь, вблизи поворота на с. Луч Николаевской области, около 12:30 водитель (1958 года рождения) автомобиля ДАФ совершил выезд с проезжей части на обочину, где остановилась колонна военных грузовиков", - сообщили в полиции.

В Николаевской области фура въехала в колонну военных грузовиков 02

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В результате ДТП телесные повреждения средней тяжести получил военнослужащий 2003 года рождения, стоявший впереди одной из машин. Также три военных автомобиля получили механические повреждения.

По предварительной информации, 64-летний водитель зерновоза DAF уснул за рулем, написало издание "Новости N".

Автор: 

ДТП (7671) Николаевская область (2115) ВСУ (6560)


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Топ комментарии
+47
Чорт.
Добре, що без жертв. А солдату - одужання.
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16.02.2022 01:32
+39
дороги будуються не з кишені Зе, а з наших податків
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16.02.2022 01:43
+29
Знатно лизнул. Умеешь.
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16.02.2022 01:56
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владельцу фуры большой привет - просел на несколько десятков тысяч, надеюсь в военных грузовиках - нет ничего дорогостоящего, а то может и на несколько лимонов...
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16.02.2022 09:08 Ответить
в 12.30 заснуть за рулем надо уметь... он что совсем не спал сутки???? а мог бы ночью и кимернуть...
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16.02.2022 09:39 Ответить
ВОДИТЕЛЯ ДОПРОСИТЬ И УБИТЬ !)
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16.02.2022 09:51 Ответить
Возле Львова, вчера, урал военный слетел в кювет. У водилы-бланш на пол-лица.
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16.02.2022 09:55 Ответить
64-річний водій зерновозу DAF заснув за кермом, написало видання
==========
Зеленые ******** довели людей...он должен с внуками гулять, а не за рулем фуры сидеть...
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16.02.2022 10:07 Ответить
Я думал, что таких ******, которые хотят жить в дерьме, ездить по дерьмовым дорогам, опускать нормальных до своего дебильного уровня уже не осталось. Так нет, невсех больных война убила. А жаль.
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12.03.2022 23:35 Ответить
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