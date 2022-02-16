В Николаевской области фура въехала в колонну военных грузовиков. ФОТО

В Николаевской области автомобиль DAF врезался в колонну военных грузовых машин. Получил телесные повреждения военнослужащий, повреждены три военных машины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На автодороге Одесса-Мелитополь, вблизи поворота на с. Луч Николаевской области, около 12:30 водитель (1958 года рождения) автомобиля ДАФ совершил выезд с проезжей части на обочину, где остановилась колонна военных грузовиков", - сообщили в полиции.

Также смотрите: Пятеро человек погибли вследствие ДТП в Николаевской области, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате ДТП телесные повреждения средней тяжести получил военнослужащий 2003 года рождения, стоявший впереди одной из машин. Также три военных автомобиля получили механические повреждения.

По предварительной информации, 64-летний водитель зерновоза DAF уснул за рулем, написало издание "Новости N".