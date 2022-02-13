П'ятеро людей загинули внаслідок ДТП на Миколаївщині, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ввечері 13 лютого неподалік села Курячі Лози на Миколаївщині сталась дорожньо-транспортна пригода.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Миколаївської області, зіткнулися Toyota та MAN.

"За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення транспортних засобів водій легковика та четверо його пасажирів, у тому числі дитина близько 7-8 років, загинули на місці. Керманич вантажівки не постраждав.

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За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох людей". Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення", - йдеться у повідомлення.

Правоохоронці просять очевидців повідомити обставини ДТП або надати записи відеореєстраторів.







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