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П'ятеро людей загинули внаслідок ДТП на Миколаївщині, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ввечері 13 лютого неподалік села Курячі Лози на Миколаївщині сталась дорожньо-транспортна пригода.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Миколаївської області, зіткнулися Toyota та MAN.

"За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення транспортних засобів водій легковика та четверо його пасажирів, у тому числі дитина близько 7-8 років, загинули на місці. Керманич вантажівки не постраждав.

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За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох людей". Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення", - йдеться у повідомлення.

Правоохоронці просять очевидців повідомити обставини ДТП або надати записи відеореєстраторів.

Пятеро людей загинули внаслідок ДТП на Миколаївщині, - поліція 01
Пятеро людей загинули внаслідок ДТП на Миколаївщині, - поліція 02
Пятеро людей загинули внаслідок ДТП на Миколаївщині, - поліція 03

Також дивіться: На трасі Одеса-Миколаїв сталася жахлива ДТП: троє загиблих, від легковика залишилася купа металобрухту. ФОТОрепортаж

Автор: 

ДТП (4467) Миколаївська область (2273) Нацполіція (15164) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) смерть (6750)


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Топ коментарі
+21
Який ЖАХ ! Люди не спішіть на дорозі(особливо незнайомій) ! Краще бути в 11-ть дома чим пів 10-го в морзі....
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13.02.2022 23:27
+8
я не рублюсь... в машине везешь 5 человек, куда ты летиш кууддааа?
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13.02.2022 23:48
+7
Никто... Тоета заехала под прицеп судя по ситуевине
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13.02.2022 23:48
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Який ЖАХ ! Люди не спішіть на дорозі(особливо незнайомій) ! Краще бути в 11-ть дома чим пів 10-го в морзі....
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13.02.2022 23:27 Відповісти
"об 11-тій дома ніж о пів на 10-ту в морзі"
Цілком згоден.
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13.02.2022 23:40 Відповісти
Kто из них вышел на встречку ?
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13.02.2022 23:42 Відповісти
Никто... Тоета заехала под прицеп судя по ситуевине
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13.02.2022 23:48 Відповісти
похоже залетел под прицеп
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13.02.2022 23:51 Відповісти
ну явно не грузовик. Ему-то зачем.
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13.02.2022 23:48 Відповісти
Ха. Якось їхав з півдня - назустріч колона машин - і один розумник (здоровезна дура от типу МАНа цього вирішує піти на обгін. Мені прийшлося на обочину зїзжати і гальмувати там. Серед цих водіїв вантажівок теж іпанутих валом.
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14.02.2022 00:50 Відповісти
я не рублюсь... в машине везешь 5 человек, куда ты летиш кууддааа?
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13.02.2022 23:48 Відповісти
Не виключено, що винен водій вантажівки, який стояв на обочині в темну пору без розпізнавальних знаків
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14.02.2022 01:21 Відповісти
А шо тогда делал водитель тойоты на встречной обочине?
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14.02.2022 06:27 Відповісти
Ясновидящий?может его туда выбросило после столкновения?
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14.02.2022 07:54 Відповісти
А шо за назва "куринные лозы"?
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14.02.2022 06:34 Відповісти
Быстро едешь - медленно понесут...
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14.02.2022 07:18 Відповісти
Там розвязка, https://www.google.com/maps/@48.0837892,30.2973534,3a,75y,258.53h,96.06t/data=!3m6!1e1!3m4!1sC2tAh2lB-fELV2uPqIdjyg!2e0!7i13312!8i6656 Курячі Лози , можливо хтось порушив правила проїзду перехресть, або надто вірив у те, що хтось ніколи не порушить.
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14.02.2022 10:55 Відповісти
Предварительные причины ДТП очевидны для специалистов через 10-15 мин. после прибытия на место ДТП. Но МВС их умалчивает. А знаете почему? Потому, что 90% всех ДТП в Украине происходит НЕ по причине превышения скорости. И если МВС будет это озвучивать, то тогда и дуракам станет понятно, что все эти "камеры автоматической фиксации скорости" не более чем баблокосилка и никакого отношения к предотвращению ДТП не имеют.
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14.02.2022 12:07 Відповісти
1) Є тільки одна причина ДТП - порушення ПДР.
2) "по причине превышения скорости." - це всього один з пунктів ПДР
3) "тогда и дуракам станет понятно" - ні дурням ніколи нічого не стане зрозуміло.
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14.02.2022 12:33 Відповісти
Вероятней всего причина в охреневших дальнобоях, которые паркуют фуры как попало и зачастую без какой либо сигнализации. Есть места, где этот скот скапливается целыми группами. И полиции просто пох. Не так давно чуть не залетел ночью под фуру, ехавшую в попутном направлении и у которой просто не горели задние габариты.
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14.02.2022 13:05 Відповісти
 
 