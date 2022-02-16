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Новини
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США не будуть тиснути на Україну щодо вступу до НАТО, - Псакі

США не будуть тиснути на Україну щодо вступу до НАТО, - Псакі

У Сполучених Штатах Америки заявили, що не чинитимуть тиск на Україну та інші країни щодо вступу до НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня", про це під час конференції сказала прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

"Наша позиція полягає в тому, що ми не збираємося чинити тиск на Україну або будь-яку іншу країну з тим, щоб вони приєднувалися або не приєднувалися до будь-якого альянсу. У кожної країни є право на суверенітет і територіальну цілісність, це їх вибір. Це питання з боку США не піднімалося", - заявила Псакі.

Нагадаємо, Під час свого візиту до Москви та зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним новий канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що, загалом, ніхто не чекає в НАТО нових членів, зокрема Україну. Принаймні ніякого розширення не буде за його каденцію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров сподівається на відмову України від членства НАТО: "Багато хто зітхнув би з полегшенням, у тому числі і в Європі"

НАТО (6429) США (22634) членство в НАТО (1716) Псакі Джен (148)


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Топ коментарі
+24
Першочерговим завданням США і українського Народу є повна зачистка України від московської агентури!
Це перша задача!
Без виконання якої, всі зусилля є марними!
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16.02.2022 07:40
+20
Допоможіть нам з реформами, із зачисткою московської агентури, модернізацією армії, дайте зброю, спільно розробіть з нами її.
Привезіть своїх суддів, прокурорів на років 10 ...
І Україна розквітне так, шо московська собака рот боятиметься відкрити !
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16.02.2022 07:35
+10
интересно,как зе-бил будет выкручиваться с НАТО, если около 60% населения за вступление?
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16.02.2022 07:38
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Допоможіть нам з реформами, із зачисткою московської агентури, модернізацією армії, дайте зброю, спільно розробіть з нами її.
Привезіть своїх суддів, прокурорів на років 10 ...
І Україна розквітне так, шо московська собака рот боятиметься відкрити !
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16.02.2022 07:35 Відповісти
І чоловіка до твоєї жінки років на 5. Бо ти і день і ніч на цензорі. Ото вона розквітне!
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16.02.2022 07:38 Відповісти
Не судіть по собі.
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16.02.2022 10:35 Відповісти
Так ви тут разом? Тоді зрозуміло. Навіщо тобі чоловік...
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16.02.2022 10:47 Відповісти
Не обмовляйте себе. Вам розуміти нічим. І ми тут не разом, ми за одне, за Україну, на відміну від вас, ватно-зеьільної гидоти, яку тіпає від думки, що Україна вирветься з лапет уйло-бабломойського.
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16.02.2022 11:06 Відповісти
Головне - санкцiй пiдсипати , та протримати рокiв з 20. Правда, рапалльские товариСЧи немного подпортят. Но там главное, не так как у нас(нет баз), а помощнее усилить свои базы в Германии.
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16.02.2022 07:42 Відповісти
Вони не можуть втручатися в справи країни.. Реформи потрібні... суди та інше. Нарід обиратиме не кловунів і не сидітиме вкантактє... ось тоді буде щось... але хйло теж негативно але допомогає - консолідуватися суспільству.
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16.02.2022 07:43 Відповісти
и это будет афганистан 2.0! как только американцы оттуда уйдут - всё вернется на круги свои!
всё это должны сделать мы сами, своими людьми
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16.02.2022 07:48 Відповісти
А з виводком "бородатих бабусь" що робити?Якось ми все про суддів та прокурорів...А а між ними і "володарями країни"-прямий зв'язок.
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16.02.2022 07:58 Відповісти
С бабусями, очень просто: дебудаду в зря плату две минимальных соц выплат, а за взятку 15 лет с конфискацией всего имущества! Уверен и уровень жизни поднимется, и бородатых поубавится...
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16.02.2022 09:31 Відповісти
Я під "бородатими бабусями" мав на увазі олігархів.Мабуть багато хто не чув цей вислів.
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16.02.2022 10:58 Відповісти
интересно,как зе-бил будет выкручиваться с НАТО, если около 60% населения за вступление?
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16.02.2022 07:38 Відповісти
Запросить на шашлики на майскіє...
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16.02.2022 07:41 Відповісти
А и неправда ваша... Корешей Горндона с подколодным шустриком уже не пригласит.
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16.02.2022 07:46 Відповісти
в "Дії" намалюють, що 90% проти НАТО і 100% за довічне правління Зеленського/Коломойського.
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16.02.2022 08:00 Відповісти
да, неплохой вариант, как и "Выборы в смартфоне"!
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16.02.2022 08:13 Відповісти
Будет пристаек с из высерами подсовывать, пока мнение общественности не изменится
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16.02.2022 08:40 Відповісти
Першочерговим завданням США і українського Народу є повна зачистка України від московської агентури!
Це перша задача!
Без виконання якої, всі зусилля є марними!
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16.02.2022 07:40 Відповісти
З місцевими упирями теж треба щось робити.Вони обезкровлюють країну.
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16.02.2022 07:51 Відповісти
Боротьба з корупцією на всіх рівнях.
Корупція роз'їдає Україну. Корупціонер перший ворог України і агент московитів!
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16.02.2022 07:54 Відповісти
Треба називати речі своїми іменами. Ми маємо корупцію на державному рівні. При цьому кримінал зрісся з усіма гілками влади і приватним капіталом. А це вже мафія. В Україні мафія кланова по регіональній ознаці. Регіональними кланами керують олігархи, які вже поглинули економіку України і вийшли на міжнародний рівень. Боротися з цією бідою нам доведеться всенародно. Керувати боротьбою мають партії, які не мають жодного стосунку до олігархів. Інакше Україна так і залишиться банановою республікою.
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16.02.2022 09:19 Відповісти
Що за партії?
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16.02.2022 10:34 Відповісти
Похоже к нашим задачам добавляется еще и зачистка Германии от кацапской агентуры.
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16.02.2022 09:47 Відповісти
Для зачистки від московитської агентури потрібен "Закон про колабораціонізм", якого пліснява боїться, як чорт ладану. За цим законом їх же всії посадять, разом з опзж та "сочувствущими".
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16.02.2022 10:45 Відповісти
Нам достатньо, що на нас ********** тисне, щоб ми вступили до НАТО.
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16.02.2022 07:42 Відповісти
Нет уж! Push me! Push me pls!
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16.02.2022 07:58 Відповісти
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16.02.2022 08:37 Відповісти
Щодо вступу в НАТО! Європа розколота і такі країни як Німеччина, Франція, Угорщина і ще деякі будь завжди проти.
Це щодо процедури голосування/схвалення.
А формально анексований Крим і окупований ЛуганДон, як в Молдові Придністров'я, як в Грузії окуповані території - з такими "травмами" в НАТО не беруть. Тому є бажання, є запис в Конституції, а можливості - перспективи в ближчі роки відсутні. І всі це знають...
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16.02.2022 08:03 Відповісти
Кипр не помешал Турции вступить в НАТО а там тоже ордло. Македония вообще как ценный защитник альянса почти ничто. Украина для немцев и французов не больше чем первый рубеж обороны и живой щит из 40млн людей.
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16.02.2022 08:09 Відповісти
Ну а венгры.. Они просто *******.
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16.02.2022 08:10 Відповісти
Турция вступила в НАТО в 1952, еще до Кипра)
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16.02.2022 08:14 Відповісти
Згідний з Вашою логікою. Однак Туреччина (Кіпр), чи Македонія не були під СССР. І то були інші часи, - як і для країн Прибалтики. Україна ті часи пропустила... Згадайте хороводи, які водили в Україні вітренки, симомоненки, януковичі, медведчуки проти НАТО. Європа розколота І тепер француз і німець тиснуть на Україну приняти ЛуганДон на умовах Кремля. США і всі інші вже на "дипломатично-лукавій" мові заявили, що Україна має право, АЛЕ... Шредирезіція Європи, експорт корупції... Бізнес...
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16.02.2022 08:35 Відповісти
польша тоде была под ссср, как и страны балтики.
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16.02.2022 13:58 Відповісти
Ну якщо кацапи геть дістануть, ну от до печінок! то приймається постанова ВР про відмову від окупованих територій Криму та Донбасу і негайно подається заявка в НАТО. Єдине чим будемо тішитись то це миром і розвитком. І заробивши кошти вклдатися в озброєння та диверсійну роботу на всю глбину ********** з метою його розвалу. І вже під час розвалу федерації повертати своє.
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16.02.2022 08:13 Відповісти
Берут, на эту тему Столтенберг сделал заявление. Но при бубе криворожском, выпердыше Бени КАЛомойского это не случится. Порох, чтобы Украина получила ассоциацию и безвиз с ЕС, усилиями ВР принял 144 закона, необходимых для этого. И сейчас тоже есть шанс у нас, пока орда стоит на нашей границе. Только не с этим ничтожным огрызком бубой, на западе его и всю его коМанду давно называют наркоманами. Для этого Украине нужен Порох.
А насчет Турции, так ее приняли в НАТО за 1 день, когда совок намеревался захватить Босфор, и без всяких условий.
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16.02.2022 08:32 Відповісти
Найстрашніша зброя проти московита це сильна, успішна Україна з сильною економікою і сильним військом!
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16.02.2022 08:03 Відповісти
Мир 🌍 видимо понял как нужно вести себя с кацапами так как какцапы ведут себя ...-говорят одно а делают другое.....
двуликие понты доступны всем....
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16.02.2022 08:14 Відповісти
А зря, надо американцам этого говноралиссимуса так давить на тему НАТО, пока из него со всех дыр не полезет ЗЕленое дерьмо.
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16.02.2022 08:20 Відповісти
ЕС или не ЕС, а в НАТО нам надо обязательно при таком придурочном соседе
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16.02.2022 08:42 Відповісти
США не буде тиснути на Україну, але нам і ***** зі своїми свинопсинами, достатньо...
моржова ... аж верещить, що без НАТО нам не вижити!
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16.02.2022 09:09 Відповісти
А надо бы, а то при нынешних идиотиках мы еще долго будем болтаться...
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16.02.2022 09:16 Відповісти
Дуже сумна "дипломатична" заява, яку слід читати правильно : США погоджується з вимогами раші щодо не вступу України в НАТО. А далі висновок наступний: ми вам і зброю дамо і амуніцію, але не систему патріот і не залізний купол, будемо тримати у васалах на фінансовому гачку МВФ, не дамо розвиватись, бо Україна потрібна капіталістичному світу лише з її сировинними ресурсами, а не як потужна європейська країна. Усі ті "прагнення" захистити Україну зводяться до одного: щоб Україна стала буфером Європи і всього цивілізованого світу проти раші. Європейський капітал також не у захваті від сильної і заможної України, інакше ми отримали б від ЄС на розвиток стабілізаційний фонд в сумі під 100 млрд. як Польща чи Греція, але нам тринькають по 600 млн.-1.2 млрд. під певні умови під виглядом прикрашеної ніби-то протикорупційної політики, а фактично знищення української економіки, фінансового сектору, лісової галузі, рудної промисловості (масовий вивіз сировини) і т.д. (не дай Боже розвитку газовидобувної і нафтовидобувної галузей). Європі потрібен такий нестабільний буфер, за рахунок якого можна було б торгуватись з РФ під виглядом занепокоєння, а навіть ілюзорних санкцій, торгувати, вирішувати справи поза Україною і за її рахунок, увівши у всі сфери справжнє зовнішнє управління (всі оті наглядові ради на всіх стратегічних об"єктах - це вимога США і Європи)
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16.02.2022 09:31 Відповісти
Шановний, Ви звідки? Треба бути вдячним за те що нам дали, не в крамниці! Як що Ви дійсно з України, то треба пам'ятати про 73 відсотка, які майже і за ківу можуть проголосувати! Що далі?
Не ми в НАТО потрібні, а нам туди треба, щоб заспокоїлись свинопси зайвехромосомні! Хоча може і ми потрібні в НАТО, але це наш вибір!
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16.02.2022 10:21 Відповісти
Авторитет и сила государства определяется мощностью экономики страны!
С нашими правителями и олигархами нам это пока не светит.
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16.02.2022 10:00 Відповісти
Псакі, виходь за мене!
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16.02.2022 11:28 Відповісти
 
 