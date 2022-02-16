США не будуть тиснути на Україну щодо вступу до НАТО, - Псакі

У Сполучених Штатах Америки заявили, що не чинитимуть тиск на Україну та інші країни щодо вступу до НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня", про це під час конференції сказала прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

"Наша позиція полягає в тому, що ми не збираємося чинити тиск на Україну або будь-яку іншу країну з тим, щоб вони приєднувалися або не приєднувалися до будь-якого альянсу. У кожної країни є право на суверенітет і територіальну цілісність, це їх вибір. Це питання з боку США не піднімалося", - заявила Псакі.

Нагадаємо, Під час свого візиту до Москви та зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним новий канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що, загалом, ніхто не чекає в НАТО нових членів, зокрема Україну. Принаймні ніякого розширення не буде за його каденцію.

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