США не будуть тиснути на Україну щодо вступу до НАТО, - Псакі
У Сполучених Штатах Америки заявили, що не чинитимуть тиск на Україну та інші країни щодо вступу до НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня", про це під час конференції сказала прессекретарка Білого дому Джен Псакі.
"Наша позиція полягає в тому, що ми не збираємося чинити тиск на Україну або будь-яку іншу країну з тим, щоб вони приєднувалися або не приєднувалися до будь-якого альянсу. У кожної країни є право на суверенітет і територіальну цілісність, це їх вибір. Це питання з боку США не піднімалося", - заявила Псакі.
Нагадаємо, Під час свого візиту до Москви та зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним новий канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що, загалом, ніхто не чекає в НАТО нових членів, зокрема Україну. Принаймні ніякого розширення не буде за його каденцію.
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Привезіть своїх суддів, прокурорів на років 10 ...
І Україна розквітне так, шо московська собака рот боятиметься відкрити !
всё это должны сделать мы сами, своими людьми
Це перша задача!
Без виконання якої, всі зусилля є марними!
Корупція роз'їдає Україну. Корупціонер перший ворог України і агент московитів!
Це щодо процедури голосування/схвалення.
А формально анексований Крим і окупований ЛуганДон, як в Молдові Придністров'я, як в Грузії окуповані території - з такими "травмами" в НАТО не беруть. Тому є бажання, є запис в Конституції, а можливості - перспективи в ближчі роки відсутні. І всі це знають...
А насчет Турции, так ее приняли в НАТО за 1 день, когда совок намеревался захватить Босфор, и без всяких условий.
двуликие понты доступны всем....
моржова ... аж верещить, що без НАТО нам не вижити!
Не ми в НАТО потрібні, а нам туди треба, щоб заспокоїлись свинопси зайвехромосомні! Хоча може і ми потрібні в НАТО, але це наш вибір!
С нашими правителями и олигархами нам это пока не светит.