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Київський безпековий форум проведе онлайн-дискусію "Росія проти Заходу та України"

Київський безпековий форум проведе онлайн-дискусію

Київський Безпековий Форум проведе онлайн-дискусію "Росія проти Заходу й України: що далі?" за участю всесвітньо відомих дипломатів, політиків та експертів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Форуму.

Трансляція розпочнеться 16 лютого о 18:00.

Учасники обговорять такі питання: 

- Які головні висновки слід зробити Заходу та Україні з чергової хвилі агресії Росії?
- Наскільки ефективно Захід допоміг захистити Україну від можливого російського вторгнення?
- Як зберегти і посилити солідарність Заходу та України в нових умовах?
- Як Україні уникнути ролі "сірої зони" між Росією та Заходом й стати повноправною частиною євроатлантичної колективної системи безпеки?
- Що очікувати далі? Які найбільш ймовірні сценарії після гострої фази кризи, організованої Росією?

У дискусії візьмуть участь: 

Крістоф Гойсґен, новообраний Голова Мюнхенської Безпекової конференції, Постійний представник Німеччини при ООН у 2017-21 роках, дипломатичний радник Федерального канцлера Німеччини у 2005-17 роках.

Фіона Гілл, старша наукова співробітниця Інституту Брукінґс, спеціальна радниця Президента США у справах Росії та Європи у 2017-19 роках.

Радослав Сікорський, депутат Європейського парламенту, Міністр закордонних справ Польщі у 2007-14 роках.

Арсеній Яценюк, Голова Київського Безпекового Форуму, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках.

Данило Лубківський, директор Київського Безпекового Форуму.

Київський безпековий форум - головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.

Також читайте: Піти на умови Росії щодо "Мінська" - це буде справжня державна зрада, - Яценюк

Автор: 

росія (65002) Київський безпековий форум (160)


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Арсеній Петрович вискаже Путлєру в ефірі всю правду-матку прямо в очі. Щоб знало Пуйло.
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16.02.2022 10:46 Відповісти
"Росія - проти світу людей , розвитку , життя та добробуту" - краща назва для безпекового форуму 🇺🇦😎👍
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16.02.2022 10:49 Відповісти
"Russia is against the world of people, development, life and prosperity"
"Россия - против мира людей , развития , жизни и благосостояния"
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16.02.2022 11:16 Відповісти
Яценюка палкой гнать,!
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08.05.2022 21:05 Відповісти
 
 