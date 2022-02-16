Київський безпековий форум проведе онлайн-дискусію "Росія проти Заходу та України"

Київський Безпековий Форум проведе онлайн-дискусію "Росія проти Заходу й України: що далі?" за участю всесвітньо відомих дипломатів, політиків та експертів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Форуму.

Трансляція розпочнеться 16 лютого о 18:00.

Учасники обговорять такі питання:



- Які головні висновки слід зробити Заходу та Україні з чергової хвилі агресії Росії?

- Наскільки ефективно Захід допоміг захистити Україну від можливого російського вторгнення?

- Як зберегти і посилити солідарність Заходу та України в нових умовах?

- Як Україні уникнути ролі "сірої зони" між Росією та Заходом й стати повноправною частиною євроатлантичної колективної системи безпеки?

- Що очікувати далі? Які найбільш ймовірні сценарії після гострої фази кризи, організованої Росією?

У дискусії візьмуть участь:



Крістоф Гойсґен, новообраний Голова Мюнхенської Безпекової конференції, Постійний представник Німеччини при ООН у 2017-21 роках, дипломатичний радник Федерального канцлера Німеччини у 2005-17 роках.



Фіона Гілл, старша наукова співробітниця Інституту Брукінґс, спеціальна радниця Президента США у справах Росії та Європи у 2017-19 роках.



Радослав Сікорський, депутат Європейського парламенту, Міністр закордонних справ Польщі у 2007-14 роках.



Арсеній Яценюк, Голова Київського Безпекового Форуму, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках.



Данило Лубківський, директор Київського Безпекового Форуму.

Київський безпековий форум - головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.

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