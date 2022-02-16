Київський безпековий форум проведе онлайн-дискусію "Росія проти Заходу та України"
Київський Безпековий Форум проведе онлайн-дискусію "Росія проти Заходу й України: що далі?" за участю всесвітньо відомих дипломатів, політиків та експертів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Форуму.
Трансляція розпочнеться 16 лютого о 18:00.
Учасники обговорять такі питання:
- Які головні висновки слід зробити Заходу та Україні з чергової хвилі агресії Росії?
- Наскільки ефективно Захід допоміг захистити Україну від можливого російського вторгнення?
- Як зберегти і посилити солідарність Заходу та України в нових умовах?
- Як Україні уникнути ролі "сірої зони" між Росією та Заходом й стати повноправною частиною євроатлантичної колективної системи безпеки?
- Що очікувати далі? Які найбільш ймовірні сценарії після гострої фази кризи, організованої Росією?
У дискусії візьмуть участь:
Крістоф Гойсґен, новообраний Голова Мюнхенської Безпекової конференції, Постійний представник Німеччини при ООН у 2017-21 роках, дипломатичний радник Федерального канцлера Німеччини у 2005-17 роках.
Фіона Гілл, старша наукова співробітниця Інституту Брукінґс, спеціальна радниця Президента США у справах Росії та Європи у 2017-19 роках.
Радослав Сікорський, депутат Європейського парламенту, Міністр закордонних справ Польщі у 2007-14 роках.
Арсеній Яценюк, Голова Київського Безпекового Форуму, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках.
Данило Лубківський, директор Київського Безпекового Форуму.
Київський безпековий форум - головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.
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