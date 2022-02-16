Переговорний процес важливий для деескалації ситуації довкола України - Боррель
Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель бачить "обнадійливі сигнали" в ситуації навколо України останніми днями, однак вважає, що є й елементи, які викликають занепокоєння.
Про це він заявив сьогодні, виступаючи на пленарній сесії Європарламенту в Страсбурзі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Є обнадійливі знаки, але є також події, що викликають занепокоєння, як, наприклад, голосування в Думі з проханням до Путіна визнати незалежність двох так званих республік на Донбасі", - сказав Боррель.
"Ми поки що не знаємо, як учинить Путін, але що ясно: ми маємо спиратися на два підходи одночасно - по-перше, волю до переговорів із готовністю вести їх. Тому що так, Росія теж має занепокоєння щодо її безпеки, які треба враховувати", - наголосив він.
"І також ми маємо підготувати наші можливості реагування, наші інструменти стримування - санкції. Ми над ними працюємо, і ми готові діяти. Але насамперед ми залишаємося готовими вести переговори щодо пошуку дипломатичного рішення для найгіршої кризи, якої Європейський Союз не знав від закінчення холодної війни", - зазначив голова дипломатії ЄС.
За його словами, "ця криза зачіпає не лише українців, не лише Європу, вона зачіпає все людство".
Боррель відкинув критику ролі європейської дипломатії у врегулюванні ситуації навколо України та назвав її "абсолютно необґрунтованою".
"Держави-члени союзу не припиняли говорити про безпеку в Європі, в Україні, і ми дійшли надзвичайної єдності", - повідомив голова дипломатії ЄС.
За його словами, ініціативи низки країн союзу, зокрема Німеччини та Франції, щодо пошуку дипломатичного розв’язання кризи здійснювалися у координації з позицією ЄС та за повної транспарентності.
Прикладом єдності, вважає високий представник ЄС із закордонних справ, також є ситуація з листами глави МЗС РФ Сергія Лаврова США та НАТО про гарантії безпеки за ігнорування ролі Євросоюзу в цьому питанні. Пізніше, сказав Боррель, Лаврову довелося надіслати листи державам-членам Європейського Союзу.
"Чому такий поворот подій з російської сторони? (...) Насамперед тому, що вони зрозуміли, що європейський фронт є єдиним і що ми надзвичайно солідарні", - пояснив голова дипломатії ЄС. Тому, продовжив він, було здійснено "маневр" із листом 27 членам ЄС, "із задумом отримати 27 різних відповідей".
"Але пан Лавров не досяг результату, оскільки ми написали лише один лист, тим самим заощадивши йому час для читання 27 абсолютно ідентичних листів. Він отримав лише один лист, який представляє позицію Європейського Союзу від імені 27 держав-членів", - зазначив Боррель.
На його думку, це гарний приклад того, як європейці можуть працювати пліч-о-пліч і у співпраці зі своїми союзниками - США та іншими країнами, які поділяють позицію ЄС. І Євросоюз, наполягав високий представник ЄС, відіграв свою роль у переговорах із Росією.
Про єдність Євросоюзу говорив у своєму виступі у Європарламенті і голова Європейської ради Шарль Мішель. Він вказав на "сильну та чітку стратегію ЄС", у якій назвав три складові: перша з них - дипломатія у різних форматах для врегулювання кризи.
"Поряд із цими зобов'язаннями у сфері дипломатії ми працюємо над другим розділом - підготовкою санкцій та обмежувальних заходів на випадок, якщо вони знадобляться", - заявив Мішель.
Третім, "головним" напрямом він назвав "допомогу Україні, допомогу українському народу".
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...В Украине не считают, что угроза войны исчезла. Бывший посол в Беларуси Роман Бессмертный считает, что никакой деэскалации не будет, а все заявления Кремля об отводе войск - ложь.
Дипломат высказывает мнение, что и заявление о прибытии в Беларусь на учения 30 тысяч российских военных тоже. Роман Бессмертный утверждает, что большая часть этих военных находится в Беларуси более 2 лет и прибыла в момент подавления восстания в августе 2020 года.
«Сейчас ситуацию использовали для легализации этого контингента. Сюда же попадают слова Лукашенко о том, что он желает оставить большую часть этих войск на своей территории. Очевидно также, что тот кулак, который сейчас формируется в Беларуси, будет использоваться как плацдарм угрозы для Балто-скандинавских стран, Польши и Украины. И этим кулаком будет распоряжаться Путин. Но первым, кто станет пострадавшим, будет Беларусь. Вот и вся драма ситуации», - говорит Роман Бессмертный.
Доказательством продолжения эскалации со стороны Кремля дипломат приводит и утверждение Госдумой обращения к Путину о признании ЛНР и ДНР. Другой вопрос, который озвучивает дипломат и общественный деятель - зачем глава Кремля желает войны и каким образом Россия видит победу в этой войне.
«Осознает ли кто-нибудь, как сейчас вести войну с Украиной, которая по сути уже 8 лет живет в военном режиме. 600 тысяч молодых людей прошли через войну на Донбассе, они же подготовлены. В Украине на руках у людей 6 миллионов единиц огнестрельного оружия. Поэтому если кто-то думает, что достаточно собрать 160 тысяч солдат на границе и пешком можно войти в эту страну, то нужно быть просто сумасшедшим. Очевидно, что там разрабатывают сценарии комбинированной гибридной войны, в которой психологически-информационное давление компонуется с политическим давлением, агрессивными разведывательными операциями и так далее. А параллельные заявления об отводе войск и одновременно принятии Госдумой решения о признании ЛДНР - это спланированная мера в рамках войны», - говорит Роман Бессмертный.
Что касается официального Минска во всей этой ситуации, слова Лукашенко, то Роман Бессмертный считает, что Лукашенко сейчас не контролирует ситуацию. А контакты, которые состоялись в течение последних суток между министром обороны Украины с белорусским коллегой дипломат считает позорными и навязанными официальным Минском. - https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/2/16/454899/