Байден наніс мені "душевну та психологічну травму", готую позов до міжнародних судів, - нардеп ОПЗЖ Кива

Нардеп ОПЗЖ Ілля Кива заявив, що президент США Джо Байден наніс йому "душевну та психологічну травму".

Про це нардеп повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Готую позов до міжнародних судів на Байдена: за нанесену мені душевну та психологічну травму його панічними та провокаційними промовами про напад Путіна та війни з Росією. Байден убив мою віру в американську демократію та незалежність та правдивість міжнародних ЗМІ", - йдеться в повідомленні.

Кива також рекомендував Кабміну звернутись до міжнародних судів щодо "компенсації збитків у зв'язку з американськими фейками, які завдали економіки України непоправної шкоди".

Нагадаємо, Кива наразі в Іспанії. 30 січня він виїхав до іспанського Аліканте.

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