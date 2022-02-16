Байден наніс мені "душевну та психологічну травму", готую позов до міжнародних судів, - нардеп ОПЗЖ Кива
Нардеп ОПЗЖ Ілля Кива заявив, що президент США Джо Байден наніс йому "душевну та психологічну травму".
Про це нардеп повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Готую позов до міжнародних судів на Байдена: за нанесену мені душевну та психологічну травму його панічними та провокаційними промовами про напад Путіна та війни з Росією. Байден убив мою віру в американську демократію та незалежність та правдивість міжнародних ЗМІ", - йдеться в повідомленні.
Кива також рекомендував Кабміну звернутись до міжнародних судів щодо "компенсації збитків у зв'язку з американськими фейками, які завдали економіки України непоправної шкоди".
Нагадаємо, Кива наразі в Іспанії. 30 січня він виїхав до іспанського Аліканте.
Топ коментарі
+36 Стівен Стрибай
показати весь коментар16.02.2022 14:27
+30 Бронислав Слынько
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+28 Raccoonenko
показати весь коментар16.02.2022 14:24
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Правый (Муромец) - еврей!
Коли людина з тонкою душею розуміє, що хтось заподіює їй біль і страждання, вона перериває спілкування...
Забудь про Байдена. Він ще пожалкує, що таку цяцю скривдив, якщо, звісно, йому взагалі відомо про твоє існування... Підлікуй нерви,ківа, ну там дихальна гімнастика, вишивка, макраме, займи чимсь свої руки... ні, не тим, що в Раді!
.Оце я влип . !!
Байден наніс мені "душевну та психологічну травму..."
Треба щоб ще і фізичну наніс, бажано важким, тупим предметом.