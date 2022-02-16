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Байден наніс мені "душевну та психологічну травму", готую позов до міжнародних судів, - нардеп ОПЗЖ Кива

Байден наніс мені

Нардеп ОПЗЖ Ілля Кива заявив, що президент США Джо Байден наніс йому "душевну та психологічну травму".

Про це нардеп повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Готую позов до міжнародних судів на Байдена: за нанесену мені душевну та психологічну травму його панічними та провокаційними промовами про напад Путіна та війни з Росією. Байден убив мою віру в американську демократію та незалежність та правдивість міжнародних ЗМІ", - йдеться в повідомленні.

Кива також рекомендував Кабміну звернутись до міжнародних судів щодо "компенсації збитків у зв'язку з американськими фейками, які завдали економіки України непоправної шкоди".

Нагадаємо, Кива наразі  в Іспанії. 30 січня він виїхав до іспанського Аліканте.

Також читайте: Нардеп "ОПЗЖ" Кива: Уряд Зеленського готується до "різанини російського населення"

Автор: 

Байден Джо (2883) Кива Ілля (377)


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Топ коментарі
+36
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16.02.2022 14:27
+30
Те 10% населения Украины которые готовы отдать голоса за ОПЗЖ скорее всего с теми же диагнозами что и у КИВ
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16.02.2022 14:56
+28
Нормально торкнуло дурачка
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16.02.2022 14:24
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А шо той Байден Ілющці зробив то?
Заборонив за колоною ганяти по кишеням?
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16.02.2022 14:53 Відповісти
А я говорил, что этого дебила надо лечить электричеством!!
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16.02.2022 14:53 Відповісти
"душевну та психологічну травму" можна вилікувати лише Галоперідолом, "...на закритій на дачі, де, нажаль, нав'язливий сервіс... (с)"
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16.02.2022 14:53 Відповісти
..вот что вчОность делает с недолечеными (или безнадёжными) пациентами Шведской Могилы в Полтаве..
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16.02.2022 14:56 Відповісти
Те 10% населения Украины которые готовы отдать голоса за ОПЗЖ скорее всего с теми же диагнозами что и у КИВ
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16.02.2022 14:56 Відповісти
Пане Броніславе, то Ви маєте сумніви ???
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16.02.2022 15:18 Відповісти
Кацапский биомусор.Они все должны сдохнуть!
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16.02.2022 14:57 Відповісти
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16.02.2022 14:57 Відповісти
кива сєпарюга поки що подрочи на уйла
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16.02.2022 14:59 Відповісти
Ківа все вже вирішено..Байден готовий виплатити тобі компенсацію у вигляді оплати за лікування у психоневрологічних лікарнях України ..терміном на 20 років... Ти готовий? Приїзджай будем тебе лікувати... Шапку вуханку не забудь
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16.02.2022 15:01 Відповісти
Ну как, ну ка ОН может получить психологическую травму?
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16.02.2022 15:04 Відповісти
Україна має подати суд на путіна і росію за вбивства українців і окупацію території України. Нідерланди за вбивста громадян Нідерландів. Малазійці за вбивства громадян своєї країни. Росіяни, ви вбивці разом з своїм путіним. І пощади вам не буде!
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16.02.2022 15:05 Відповісти
Одне що плюс що цей дебіл доведе рейтинг колоборантів опзж до дна.
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16.02.2022 15:06 Відповісти
"душевну та психологічну травму" - треба у відповідь подати позов на Киву, Кива в депуттатах цу може бути теж травматично.
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16.02.2022 15:08 Відповісти
Щось іспанський клімат дуже вплинув на круглу звивину від міліцейського картуза.
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16.02.2022 15:14 Відповісти
у**ок, какие международные суды? ишь как запел! звиздуй в басманный "суд" твоего любимого государства, вот где оплот демократии.
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16.02.2022 15:16 Відповісти
Оно точно контужено всего два раза?
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16.02.2022 15:18 Відповісти
Дрочер... та ще і тупорилий.
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16.02.2022 15:21 Відповісти
Байден убив мою віру в американську демократію - ідіот ,котрий топить за рашиста, окупанта-"куйло" ,розказує про віру в американську демократію (пнх)
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16.02.2022 15:22 Відповісти
Травма мізків в тебе ще з народження,якщо вони в тебе в загалі є
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16.02.2022 15:23 Відповісти
Дайте ему уже пилЮлей! или пилюлЕй! Правда ни то ни другое уже непоможет!)))
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16.02.2022 15:32 Відповісти
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16.02.2022 15:36 Відповісти
Попав,бідака,на Іспанію по грошам.Хай до позову приєднає квитки до Аліканте і проживання в готелі- Байден особисто поверне.
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16.02.2022 15:38 Відповісти
Кто бы что не говорил, а Кива заслуживает того, чтобы попасть в энциклопедию по психиатрии
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16.02.2022 15:42 Відповісти
"Байден убив мою віру в американську демократію..." - жаль что только твою веру, а не тебя самого, придурок!
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16.02.2022 15:47 Відповісти
Так у него и справка есть...
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16.02.2022 15:50 Відповісти
Чому Ківа до сих пір не в Глевасі?
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16.02.2022 15:51 Відповісти
Идиот и ссыкун, которого ранело в голову дважды на колчаковских фронтах)))
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16.02.2022 16:08 Відповісти
А ось Коли приймаються закони в пврламенті. Шуфрич застерігає не приймати той чи інший закон який спровокуй нанесе травму ***** а ось що ***** наніс травму фізичні і моральні вмьому украінському народові народного депутата УкраіниШуфрича не хвилює
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16.02.2022 16:10 Відповісти
Вижу трех Богатырей
Правый (Муромец) - еврей!
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16.02.2022 16:33 Відповісти
Ківа, людина з тонкою душевною організацією, засмучений та розсерджений...
Коли людина з тонкою душею розуміє, що хтось заподіює їй біль і страждання, вона перериває спілкування...
Забудь про Байдена. Він ще пожалкує, що таку цяцю скривдив, якщо, звісно, йому взагалі відомо про твоє існування... Підлікуй нерви,ківа, ну там дихальна гімнастика, вишивка, макраме, займи чимсь свої руки... ні, не тим, що в Раді!
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16.02.2022 16:22 Відповісти
Арсенчика цінний кадр. Не забули як при йому кар'єру зробив?
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16.02.2022 16:31 Відповісти
Капец какой ранимый. А что вообще народный депутат Украины делает в Испании в такое трудное для страны время?
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16.02.2022 16:32 Відповісти
Та коли ж вже тобі нанесуть травму "не сумісну с життям" ! Доки ти будеш ще псувати повітря в Україні ?! Ківананіст !
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16.02.2022 16:41 Відповісти
Одразу видно, що контужений
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16.02.2022 16:44 Відповісти
Поместить в палату №9 Полтавской психушки, где его уже лечили...
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16.02.2022 16:48 Відповісти
Кирилівська 103. Богоугодний заклад.
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16.02.2022 16:52 Відповісти
"Готую позов до міжнародних судів на Байдена: за нанесену мені душевну та психологічну травму - І Ківа : Джерело:
.Оце я влип . !!
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16.02.2022 16:59 Відповісти
"
Байден наніс мені "душевну та психологічну травму..."

Треба щоб ще і фізичну наніс, бажано важким, тупим предметом.
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16.02.2022 17:10 Відповісти
А яка саме травма - обісрався і тепер вимагає компенсацію за обісрані штани?
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16.02.2022 17:37 Відповісти
Тих виборців хто голосував за це НЕПОРОЗУМІННЯ контужене з діпломом, мабуть треба позбавити українського громадянства, або при наймні заборонити голосувати на виборах.
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16.02.2022 17:43 Відповісти
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