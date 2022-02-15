Нардеп ОПЗЖ Кива не збирається повертатися з Іспанії: "Я двічі контужений. Це не моя війна". ВIДЕО

Нардеп ОПЗЖ Ілля Кива не має наміру повертатися в Україну з Іспанії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Кива заявив у спеціальному відеозверненні, яке він записав як реакцію на виступ президента України Володимира Зеленського. За словами Киви, головна причина відмови від повернення в Україну це переслідування з боку влади, і правоохоронних органів зокрема, за те, що "у тебя иная позиция и за то, что ты обличаешь и критикуешь власть".

"Не буду я тебе захищати, Зеленський. І не буду я за тебе, гниду, віддавати своє життя. Тоді коли у 2014-му у мене було дві контузії, ти, в цей час х#єм по роялю човгав. За гроші", - підсумував своє звернення нардеп.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ, Кива та ще 11 депутатів ОПЗЖ перебувають за кордоном. Кива, зокрема, ще 30 січня виїхав до іспанського Аліканте.

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