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Нардеп ОПЗЖ Кива не збирається повертатися з Іспанії: "Я двічі контужений. Це не моя війна". ВIДЕО

Нардеп ОПЗЖ Ілля Кива не має наміру повертатися в Україну з Іспанії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Кива заявив у спеціальному відеозверненні, яке він записав як реакцію на виступ президента України Володимира Зеленського. За словами Киви, головна причина відмови від повернення в Україну це переслідування з боку влади, і правоохоронних органів зокрема, за те, що "у тебя иная позиция и за то, что ты обличаешь и критикуешь власть". 

"Не буду я тебе захищати, Зеленський. І не буду я за тебе, гниду, віддавати своє життя. Тоді коли у 2014-му у мене було дві контузії, ти, в цей час х#єм по роялю човгав. За гроші", - підсумував своє звернення нардеп.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ, Кива та ще 11 депутатів ОПЗЖ перебувають за кордоном. Кива, зокрема, ще 30 січня виїхав до іспанського Аліканте.

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Автор: 

депутат (1776) Кива Ілля (377) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+82
Ківа має бути арештований за свої антиукраїнські зрадницькі заяви і запроторений до в'язниці з конфіскацією майна як ворог!
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15.02.2022 14:43
+64
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15.02.2022 14:43
+44
Нахріна він там, на Заході? Чому не в любій мокшандії?
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15.02.2022 14:45
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Може його купила клиника для обстежень якась?
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16.02.2022 14:51 Відповісти
По-моему оно дважды контуженое от рождения
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16.02.2022 16:44 Відповісти
Ківа - ця істота гірка помилка природи, давно контужено на всю голову. Демократія то добре, але істоти типу "ківи" повинні сидіти в тюрмі або, принаймі, безстроково перебувати в закритій палаті психлікарні.
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23.02.2022 14:45 Відповісти
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