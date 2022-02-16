Арахамія про західні ЗМІ: Гірші за Скабєєву та Соловйова. ВIДЕО

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія звинуватив CNN, Bloomberg та WSJ у публікації фейків щодо вторгнення РФ

Свою позицію він озвучив в ефірі токшоу "Право на владу", повідомляє Цензор.НЕТ.

Арахамія заявив, що частина американських ЗМІ поширювала та поширює "відверті фейки" щодо загрози вторгнення російської армії. Він порівняв частину американських ЗМІ із російськими пропагандистами.

"Я думаю, коли через два-три тижні фаза зникне, ми маємо зробити ретроспективний аналіз, яким чином великі дуже відомі ЗМІ почали розповсюджувати інформацію гірше, ніж Скабєєва з Соловйовим. Відверті фейки в CNN, Bloomberg, WSJ… Це ми маємо вивчити, тому що це елементи гібридної війни", - сказав Арахамія.

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Він вважає, що наразі "йдуть спроби укласти новий договір колективної безпеки", а Україна - лише майданчик для переговорів.

Арахамія також зазначив, що публікація інформації щодо загрози вторгнення російської армії задорого обходиться Україні.

"Ця істерія коштує зараз країні 2−3 млрд доларів щомісяця. Ми не можемо позичати на закордонних ринках, тому що там просто шалені ставки. Багато експортерів відмовляються. Ми рахуємо щодня втрати економіки та потім через МЗС поширюємо цю інформацію до партнерів, тому що вони мають розуміти. Коли хтось вирішує перемістити посольство до Львова, вони мають розуміти, що така новина коштуватиме для економіки України кілька сотень мільйонів доларів", - заявив політик.

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