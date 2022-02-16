Арахамія про західні ЗМІ: Гірші за Скабєєву та Соловйова. ВIДЕО
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія звинуватив CNN, Bloomberg та WSJ у публікації фейків щодо вторгнення РФ
Свою позицію він озвучив в ефірі токшоу "Право на владу", повідомляє Цензор.НЕТ.
Арахамія заявив, що частина американських ЗМІ поширювала та поширює "відверті фейки" щодо загрози вторгнення російської армії. Він порівняв частину американських ЗМІ із російськими пропагандистами.
"Я думаю, коли через два-три тижні фаза зникне, ми маємо зробити ретроспективний аналіз, яким чином великі дуже відомі ЗМІ почали розповсюджувати інформацію гірше, ніж Скабєєва з Соловйовим. Відверті фейки в CNN, Bloomberg, WSJ… Це ми маємо вивчити, тому що це елементи гібридної війни", - сказав Арахамія.
Він вважає, що наразі "йдуть спроби укласти новий договір колективної безпеки", а Україна - лише майданчик для переговорів.
Арахамія також зазначив, що публікація інформації щодо загрози вторгнення російської армії задорого обходиться Україні.
"Ця істерія коштує зараз країні 2−3 млрд доларів щомісяця. Ми не можемо позичати на закордонних ринках, тому що там просто шалені ставки. Багато експортерів відмовляються. Ми рахуємо щодня втрати економіки та потім через МЗС поширюємо цю інформацію до партнерів, тому що вони мають розуміти. Коли хтось вирішує перемістити посольство до Львова, вони мають розуміти, що така новина коштуватиме для економіки України кілька сотень мільйонів доларів", - заявив політик.
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этот гибон из Сухуми. Это сигнал в Москву - не "списывайте нас, мы старались, но Байден нам помешал". Одновременно полезли портков,сурков, мурзаев, даже откопали питекантропа царева. И все боятся вопроса от фюрера, а где Вы были 16 февраля 2022 года? потому что ножичков там на всех хватит, а первыми пострадают шимпанзе и гибоны и сучьи болты
рланца из эфира. оно вообще не соображает, шо несёт.
А потім усім зеленим срака.
бо судячи по рейтингам, ми виглядаємо глухими, сліпими та німими
Україна все ж не РФ і не Білорусь.
Дурних і у нас *******, але не так фанатично, як там.
Був свідком, як провладних функціонерів, які вважали, що все уже в кишені
прості виборці кинули через брата сраки.
За совка таке було немислимо.
Ми таки змінюємось.
Ще не вмерла.
змінюємось.
але дуже повільно
досі сидять мери міст, по 15-25 років.
лише тому що дали пенсіонерам можливість кататися скільки завгодно.
тому що віддав їм зрілані липи на дрова.
тому що у мера є фонди.
а це все підкуп виборців і ніяк по другому.
уяви що в райцентрі 20000 населення.
голосують 7000
у мера його підлеглі, підм,яті, тіщо на тендерах, друзі, знайомі.
разом 300 людей.
у них родини, батьки, це буде 1200
+ пенсіонери =3000
шансів програти вибори, нема, навіть без агітації
і хрен ти, я, чи хтось, їм донесем, що це не правильно
Ти мені, я тобі.
Тут таке, або змінимось, або пропадемо.
Зникнем, станемо нацією, що не має держави (і волі, і навіть прагнення до волі).
Як та худоба, яка не знає нічого, крім роботи і стійла.
Але ще не вечір.
Украина захвачена пейсатыми или чучмеками, которые грабят народ и ресурсы Украины в интересах кремлядей..
- ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ
- ЛІКВІДАЦІЯ АГЕНТУРИ паРаші в Україні.
Ця скотиняка підпадає під обидва пункти.
Нельзя в одном предложении использовать понятия мыслительного процесса и зебилов.
Так что там просто "толпа беспросветных идиотов".
То над вами хтось познущався, недолуго пояснивши тлумачення слова "істєріка".
Навіщо його цитувати? Хто він? Що зробив для України?
1. Под єто дело разгрузили уже 30 самолетов с современным вооружением!
2. Выписали чек на 1,2 ярда евро!
3. + Готовят чек в баксах!
4. + Пакуют по программе ленд-лиза!
Вместо того что б орать еще громче "Help!" "Hilfe!" "Рятуйте!" агрохмырия говорит: "не гоните, нам помощь не нужна!"
ЗІ
Надо официально переименовать медицинский термин "Дебил" в "Арахам"! У термина должен быть наглядный пример!