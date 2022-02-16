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Новини Силовики
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Тіло військовослужбовця, що зник 8 лютого, виявлено на території Рівненського полігону, - Нацполіція

Тіло військовослужбовця, що зник 8 лютого, виявлено на території Рівненського полігону, - Нацполіція

На території Рівненського військового полігону знайшли тіло військовослужбовця-контрактника, якого розшукували з 8 лютого.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції Рівненської області.

Загиблим виявився 28-річний житель Волинської області: він проходив службу за контрактом на Житомирщині, а на Рівненському полігоні — проходив навчальний курс. Із 8 лютого військовослужбовець перебував у розшуку, коли із товаришем із дозволу керівництва залишив місце несення служби та востаннє його бачили у селищі Тучин колишнього Гощанського району.

За результатами попереднього огляду судовим експертом — ознак насильницької смерті на тілі військового не виявлено. Остаточні результати — за судово-медичною експертизою.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за частиною 1 статті 115 КК України (зникнення особи безвісти) триває.

Автор: 

Нацполіція (15142) Правоохоронні органи (2707) силовики (2513) смерть (6743) військовослужбовці (4725) полігон (278) Рівненська область (1173)


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отакої.. по план сходили чи шо?
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16.02.2022 22:52 Відповісти
В тих регіонах люди вбиваються іншим: таким жовтуватим, в землі лежить, на "бур" починається - "штин" закінчується. Шкода хлопця, звісно.
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16.02.2022 22:59 Відповісти
так туди і нацгвардія їздила, і навчання проводили і менти іздили і закони якісь приймали - невже жаби з гадюками продовжують то вбивче діло?
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16.02.2022 23:21 Відповісти
Як копали, так і копають. Там цілі села з того живуть і живуть краще ніж в облцентрі. На днях була новина, що травми отримало троє СБУшників та п'ятеро місцевих. Не знаю чи коли це все поборять.
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17.02.2022 01:11 Відповісти
Зебло бедоносец же был
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16.02.2022 22:56 Відповісти
Дедавщина и издевательства ....фсе прекратить и дружить с расеей..на нас никто не нападает...(ОПЗЖ)
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16.02.2022 22:59 Відповісти
Блуканув, замерз. Можливо був випивший.
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16.02.2022 23:27 Відповісти
Як би там не було.Дякую хлопче,ти служив Україні.Спочивай з миром.
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16.02.2022 23:40 Відповісти
Та краще , щоби такого горя не було.
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17.02.2022 00:15 Відповісти
 
 