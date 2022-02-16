Тіло військовослужбовця, що зник 8 лютого, виявлено на території Рівненського полігону, - Нацполіція
На території Рівненського військового полігону знайшли тіло військовослужбовця-контрактника, якого розшукували з 8 лютого.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції Рівненської області.
Загиблим виявився 28-річний житель Волинської області: він проходив службу за контрактом на Житомирщині, а на Рівненському полігоні — проходив навчальний курс. Із 8 лютого військовослужбовець перебував у розшуку, коли із товаришем із дозволу керівництва залишив місце несення служби та востаннє його бачили у селищі Тучин колишнього Гощанського району.
За результатами попереднього огляду судовим експертом — ознак насильницької смерті на тілі військового не виявлено. Остаточні результати — за судово-медичною експертизою.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за частиною 1 статті 115 КК України (зникнення особи безвісти) триває.
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