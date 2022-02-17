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В РНБО запросили українських фахівців долучитися до кібервійськ

В РНБО запросили українських фахівців долучитися до кібервійськ

Усі фахівці, які мають бажання та відповідний рівень кваліфікації, можуть долучитися до кібервійськ, звернувшись до Національного координаційного центру кібербезпеки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на брифінгу щодо хакерських атак 15 лютого сказав заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк, відповідаючи на запитання, як долучитися до команд кібервійськ.

"Національний координаційний центр розміщений на такій території, щоб він був доступний усім громадянам. Він знаходиться в центрі "Парковий", туди може звернутись будь-хто, хто має свої побажання, щоб допомогти нам на волонтерських або на будь-яких засадах. Фахівці визначать кваліфікацію бажаючих, і вони будуть направлені до присутніх тут суб’єктів забезпечення кібербезпеки", - зазначив Демедюк.

До основних суб’єктів забезпечення кібербезпеки, нагадав він, окрім Мінцифри, СБУ, Держспецзв’язку, Кіберполіції, РНБО та НБУ, також належать Міністерство оборони, ЗСУ, розвідувальні органи. Тож вони готові набирати всіх фахівців, які здатні забезпечувати сталу роботу держорганів.

Як повідомлялося, міністр оборони Олексій Резніков назвав створення кібервійськ одним з пріоритетів МОУ.

14 травня РНБО ухвалила Стратегію розвитку кібербезпеки на наступні п'ять років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": DDOS-атаку на банки та держсайти класифікуємо як інформаційно-психологічну, - РНБО

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А що великий айтішник зедебіл мінцифри не могет?
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17.02.2022 08:31 Відповісти
А Федорову ніколи цим займатися , він на закупі 40тис . планшетів Apple на 5млрд. гривень для перепису ( Е-виборів ?) .
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17.02.2022 08:43 Відповісти
Клоуна цього заберіть спочатку. Він позвільняв багато фахівців.

https://itc.ua/news/glava-minczifry-rol-kiberbezopasnosti-nemnogo-preuvelichena/

«Я думаю, что роль кибербезопасности немного преувеличена. О ней много говорят, но по факту привести каких-то реальных кейсов киберугроз мало кто может. Приведу простой пример. Когда мы пришли в Офис президента, IT-команда показала дашборды с тысячью атак в день, перегрузкой сайтов и тд. Через две недели мы их уволили, и ничего не происходило на протяжении нескольких месяцев, пока мы собирали новую команду».

Также министр отметил, что после серии атак в 2016 году с применением вируса-шифровальщика https://itc.ua/tag/petya/ Petya , Украина значительно улучшила позиции в сфере киберзащиты.

«После этого кибербезопасность вышла на другой уровень. На базе Госспецсвязи созданы новые киберцентры. В это достаточно много инвестировалось. Можно смело себя чувствовать нормально защищенным. Сильно выросло и СБУ в плане киберразведки», - добавил Федоров.
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17.02.2022 08:31 Відповісти
Він не клоун. Він просто дебіло-зебіл.
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17.02.2022 08:42 Відповісти
Т.е. все эти 8 лет войны, вы - сцуки, весело повиливая хвостиком, пилили десятки млн.$, которые выделялись нам западными странами на кибербезопасность (никуя при этом не делая), а теперь "Спасите, помогите"?
За деньги спизженные отчитайтесь для начала, а потом просите о помощи!

Ну и естественно "Парковый" - любимое кубло всех коррупционеров и схемщиков. (удивлён что не в "Велюре" каком-нибудь ...)
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17.02.2022 10:34 Відповісти
Ніхто з професіоналів на ті зарплати, що вони пропонують, не піде. Та й обладнання там слабеньке. До речі, як кажуть фахівці, остання кібератака була таким собі "жартом" - серйозна ж завалила б наші сервери повністю. Вони жмуться на усьому, окрім своїх кишень
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17.02.2022 11:07 Відповісти
 
 