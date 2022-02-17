В РНБО запросили українських фахівців долучитися до кібервійськ

Усі фахівці, які мають бажання та відповідний рівень кваліфікації, можуть долучитися до кібервійськ, звернувшись до Національного координаційного центру кібербезпеки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на брифінгу щодо хакерських атак 15 лютого сказав заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк, відповідаючи на запитання, як долучитися до команд кібервійськ.

"Національний координаційний центр розміщений на такій території, щоб він був доступний усім громадянам. Він знаходиться в центрі "Парковий", туди може звернутись будь-хто, хто має свої побажання, щоб допомогти нам на волонтерських або на будь-яких засадах. Фахівці визначать кваліфікацію бажаючих, і вони будуть направлені до присутніх тут суб’єктів забезпечення кібербезпеки", - зазначив Демедюк.

До основних суб’єктів забезпечення кібербезпеки, нагадав він, окрім Мінцифри, СБУ, Держспецзв’язку, Кіберполіції, РНБО та НБУ, також належать Міністерство оборони, ЗСУ, розвідувальні органи. Тож вони готові набирати всіх фахівців, які здатні забезпечувати сталу роботу держорганів.

Як повідомлялося, міністр оборони Олексій Резніков назвав створення кібервійськ одним з пріоритетів МОУ.

14 травня РНБО ухвалила Стратегію розвитку кібербезпеки на наступні п'ять років.

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