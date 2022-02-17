В СНБО пригласили украинских специалистов присоединиться к кибервойскам
Все специалисты, желающие и соответствующие уровню квалификации, могут присоединиться к кибервойскам, обратившись в Национальный координационный центр кибербезопасности.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на брифинге по поводу хакерских атак 15 февраля сказал заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк, отвечая на вопрос, как присоединиться к командам кибервойск.
"Национальный координационный центр расположен на такой территории, чтобы он был доступен всем гражданам. Он находится в центре "Парковый", туда может обратиться любой, кто имеет свои пожелания, чтобы помочь нам на волонтерских или на любых началах. Специалисты определят квалификацию желающих, и они будут направлены в присутствующие здесь субъекты обеспечения кибербезопасности", - отметил Демедюк.
К основным субъектам обеспечения кибербезопасности, напомнил он, кроме Минцифры, СБУ, Госспецсвязи, Киберполиции, СНБО и НБУ также принадлежат Министерство обороны, ВСУ, разведывательные органы. Поэтому они готовы набирать всех специалистов, способных обеспечивать постоянную работу госорганов.
Как сообщалось, министр обороны Алексей Резников назвал создание кибервойск одним из приоритетов МОУ.
14 мая СНБО принял Стратегию развития кибербезопасности на следующие пять лет.
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https://itc.ua/news/glava-minczifry-rol-kiberbezopasnosti-nemnogo-preuvelichena/
«Я думаю, что роль кибербезопасности немного преувеличена. О ней много говорят, но по факту привести каких-то реальных кейсов киберугроз мало кто может. Приведу простой пример. Когда мы пришли в Офис президента, IT-команда показала дашборды с тысячью атак в день, перегрузкой сайтов и тд. Через две недели мы их уволили, и ничего не происходило на протяжении нескольких месяцев, пока мы собирали новую команду».
Также министр отметил, что после серии атак в 2016 году с применением вируса-шифровальщика https://itc.ua/tag/petya/ Petya , Украина значительно улучшила позиции в сфере киберзащиты.
«После этого кибербезопасность вышла на другой уровень. На базе Госспецсвязи созданы новые киберцентры. В это достаточно много инвестировалось. Можно смело себя чувствовать нормально защищенным. Сильно выросло и СБУ в плане киберразведки», - добавил Федоров.
За деньги спизженные отчитайтесь для начала, а потом просите о помощи!
Ну и естественно "Парковый" - любимое кубло всех коррупционеров и схемщиков. (удивлён что не в "Велюре" каком-нибудь ...)