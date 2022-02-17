В СНБО пригласили украинских специалистов присоединиться к кибервойскам

Все специалисты, желающие и соответствующие уровню квалификации, могут присоединиться к кибервойскам, обратившись в Национальный координационный центр кибербезопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на брифинге по поводу хакерских атак 15 февраля сказал заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк, отвечая на вопрос, как присоединиться к командам кибервойск.

"Национальный координационный центр расположен на такой территории, чтобы он был доступен всем гражданам. Он находится в центре "Парковый", туда может обратиться любой, кто имеет свои пожелания, чтобы помочь нам на волонтерских или на любых началах. Специалисты определят квалификацию желающих, и они будут направлены в присутствующие здесь субъекты обеспечения кибербезопасности", - отметил Демедюк.

К основным субъектам обеспечения кибербезопасности, напомнил он, кроме Минцифры, СБУ, Госспецсвязи, Киберполиции, СНБО и НБУ также принадлежат Министерство обороны, ВСУ, разведывательные органы. Поэтому они готовы набирать всех специалистов, способных обеспечивать постоянную работу госорганов.

Как сообщалось, министр обороны Алексей Резников назвал создание кибервойск одним из приоритетов МОУ.

14 мая СНБО принял Стратегию развития кибербезопасности на следующие пять лет.

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