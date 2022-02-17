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В СНБО пригласили украинских специалистов присоединиться к кибервойскам

В СНБО пригласили украинских специалистов присоединиться к кибервойскам

Все специалисты, желающие и соответствующие уровню квалификации, могут присоединиться к кибервойскам, обратившись в Национальный координационный центр кибербезопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на брифинге по поводу хакерских атак 15 февраля сказал заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк, отвечая на вопрос, как присоединиться к командам кибервойск.

"Национальный координационный центр расположен на такой территории, чтобы он был доступен всем гражданам. Он находится в центре "Парковый", туда может обратиться любой, кто имеет свои пожелания, чтобы помочь нам на волонтерских или на любых началах. Специалисты определят квалификацию желающих, и они будут направлены в присутствующие здесь субъекты обеспечения кибербезопасности", - отметил Демедюк.

К основным субъектам обеспечения кибербезопасности, напомнил он, кроме Минцифры, СБУ, Госспецсвязи, Киберполиции, СНБО и НБУ также принадлежат Министерство обороны, ВСУ, разведывательные органы. Поэтому они готовы набирать всех специалистов, способных обеспечивать постоянную работу госорганов.

Как сообщалось, министр обороны Алексей Резников назвал создание кибервойск одним из приоритетов МОУ.

14 мая СНБО принял Стратегию развития кибербезопасности на следующие пять лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вчерашняя кибератака на украинские банки и госсайты была самой масштабной в истории, - Федоров

Автор: 

СНБО (4431) кибербезопасность (673)


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А що великий айтішник зедебіл мінцифри не могет?
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17.02.2022 08:31 Ответить
А Федорову ніколи цим займатися , він на закупі 40тис . планшетів Apple на 5млрд. гривень для перепису ( Е-виборів ?) .
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17.02.2022 08:43 Ответить
Клоуна цього заберіть спочатку. Він позвільняв багато фахівців.

https://itc.ua/news/glava-minczifry-rol-kiberbezopasnosti-nemnogo-preuvelichena/

«Я думаю, что роль кибербезопасности немного преувеличена. О ней много говорят, но по факту привести каких-то реальных кейсов киберугроз мало кто может. Приведу простой пример. Когда мы пришли в Офис президента, IT-команда показала дашборды с тысячью атак в день, перегрузкой сайтов и тд. Через две недели мы их уволили, и ничего не происходило на протяжении нескольких месяцев, пока мы собирали новую команду».

Также министр отметил, что после серии атак в 2016 году с применением вируса-шифровальщика https://itc.ua/tag/petya/ Petya , Украина значительно улучшила позиции в сфере киберзащиты.

«После этого кибербезопасность вышла на другой уровень. На базе Госспецсвязи созданы новые киберцентры. В это достаточно много инвестировалось. Можно смело себя чувствовать нормально защищенным. Сильно выросло и СБУ в плане киберразведки», - добавил Федоров.
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17.02.2022 08:31 Ответить
Він не клоун. Він просто дебіло-зебіл.
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17.02.2022 08:42 Ответить
Т.е. все эти 8 лет войны, вы - сцуки, весело повиливая хвостиком, пилили десятки млн.$, которые выделялись нам западными странами на кибербезопасность (никуя при этом не делая), а теперь "Спасите, помогите"?
За деньги спизженные отчитайтесь для начала, а потом просите о помощи!

Ну и естественно "Парковый" - любимое кубло всех коррупционеров и схемщиков. (удивлён что не в "Велюре" каком-нибудь ...)
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17.02.2022 10:34 Ответить
Ніхто з професіоналів на ті зарплати, що вони пропонують, не піде. Та й обладнання там слабеньке. До речі, як кажуть фахівці, остання кібератака була таким собі "жартом" - серйозна ж завалила б наші сервери повністю. Вони жмуться на усьому, окрім своїх кишень
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17.02.2022 11:07 Ответить
 
 