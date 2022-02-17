7 979 28
Рішення про визнання "Л/ДНР" буде спільним з Росією та взаємовигідним, - Лукашенко
Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, висловився щодо визнання "ДНР" та "ЛНР".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.
"Рішення про визнання "ДНР" та "ЛНР" буде спільним з Росією та взаємовигідним", - сказав він.
Водночас він наголосив, що Мінськ готовий зробити все заради миру на Донбасі в рамках тих домовленостей, які можуть досягти президенти України і РФ.
Нагадаємо, 15 лютого депутати Держдуми РФ більшістю голосів підтримали направлення президенту Володимиру Путіну звернення про "визнання ЛДНР".
Топ коментарі
+16 Константин Пелагин #398834
показати весь коментар17.02.2022 11:28
+8 KWST
показати весь коментар17.02.2022 11:28
+8 Константин Пелагин #398834
показати весь коментар17.02.2022 12:15
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
www.radiosvoboda.org/a/news-petytsiia-pbmezhennia-vyizdu-do-ukrainy-hromadianam-rosii/31556880.html
Представитель фракции "Блок Петра Порошенко" в парламенте Алексей Гончаренко заявил, "Наша фракция на заседании приняла решение не голосовать за постановление о введении визового режима с РФ."
Или это другая петиция?
после визита в болото - скажет что "я никагда нэ признавал вааружжоные фармыраваия"
ось так, вам арахамії та інші слуги...це відповідь чому американці якнайбільше вказують на загрози від руSSкого міра....