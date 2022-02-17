Рішення про визнання "Л/ДНР" буде спільним з Росією та взаємовигідним, - Лукашенко

Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, висловився щодо визнання "ДНР" та "ЛНР".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.

"Рішення про визнання "ДНР" та "ЛНР" буде спільним з Росією та взаємовигідним", - сказав він.

Водночас він наголосив, що Мінськ готовий зробити все заради миру на Донбасі в рамках тих домовленостей, які можуть досягти президенти України і РФ.

Нагадаємо, 15 лютого депутати Держдуми РФ більшістю голосів підтримали направлення президенту Володимиру Путіну звернення про "визнання ЛДНР".

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