УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10283 відвідувача онлайн
Новини Окуповані території
7 979 28

Рішення про визнання "Л/ДНР" буде спільним з Росією та взаємовигідним, - Лукашенко

Рішення про визнання

Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, висловився щодо визнання "ДНР" та "ЛНР".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.

"Рішення про визнання "ДНР" та "ЛНР" буде спільним з Росією та взаємовигідним", - сказав він.

Водночас він наголосив, що Мінськ готовий зробити все заради миру на Донбасі в рамках тих домовленостей, які можуть досягти президенти України і РФ.

Нагадаємо, 15 лютого депутати Держдуми РФ більшістю голосів підтримали направлення президенту Володимиру Путіну звернення про "визнання ЛДНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кремлі заявили про високу загрозу "нападу українських сил" на "Л/ДНР"

Лукашенко Олександр (2653) ОРДЛО (320)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+16
а не пора ли разорвать дипломатические отношения с этими странами?
показати весь коментар
17.02.2022 11:28
+8
походу сегодняшние обстрелы типа повод для признания макак .....
показати весь коментар
17.02.2022 11:28
+8
а ***** им там делать
показати весь коментар
17.02.2022 12:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а не пора ли разорвать дипломатические отношения с этими странами?
показати весь коментар
17.02.2022 11:28 Відповісти
та хоть бы е/е перестали покупать
показати весь коментар
17.02.2022 11:32 Відповісти
Скоро мы присоединяемся к энергосистеме Европы (синхронизация). Сначала зимние тексты через неделю, потом летние тесты и с 2023 года отсоединение от энергосистем Беларуси и рф. Так что скоро физически пропадёт возможность покупать
показати весь коментар
17.02.2022 12:40 Відповісти
преЗедент ще не відповів на петицію п. Стерненка щодо запровадження візового режиму з руSSкім міром...

www.radiosvoboda.org/a/news-petytsiia-pbmezhennia-vyizdu-do-ukrainy-hromadianam-rosii/31556880.html
показати весь коментар
17.02.2022 12:04 Відповісти
что поршенк что зеленский предатели
показати весь коментар
17.02.2022 12:11 Відповісти
"Вопрос введения визового режима с Россией лежит в компетенции Верховной Рады, полагает Петр Порошенко.

Представитель фракции "Блок Петра Порошенко" в парламенте Алексей Гончаренко заявил, "Наша фракция на заседании приняла решение не голосовать за постановление о введении визового режима с РФ."

Или это другая петиция?
показати весь коментар
17.02.2022 13:18 Відповісти
А как вы будете защищать наших граждан, которые сейчас находится в России и в Беларуси? Умники.
показати весь коментар
17.02.2022 12:12 Відповісти
а ***** им там делать
показати весь коментар
17.02.2022 12:15 Відповісти
Тільки повний ідіот або зрадник зараз може поїхати в кацапію або в бульбашію.
показати весь коментар
17.02.2022 14:32 Відповісти
Каких наших граждан? Ты в сосну ********? Ни один нормальный человек после 2014 года не поехал бы туда. А остальным флаг в руки. И ты тоже можешь паковать чемоданы.
показати весь коментар
22.02.2022 11:13 Відповісти
Верний слуга ПОДЛИЗА
показати весь коментар
17.02.2022 11:28 Відповісти
походу сегодняшние обстрелы типа повод для признания макак .....
показати весь коментар
17.02.2022 11:28 Відповісти
Начинает подмахивать ещё до начала акта
показати весь коментар
17.02.2022 11:30 Відповісти
А як же Мамамія, який купує білоруську електроенергію? Кинули бідного абхаза? А як же після цього Гундос, який на всі гроші купує білоруський і російський бітум? А як Беня буде купувати російно-даунбаське вугілля?
показати весь коментар
17.02.2022 11:31 Відповісти
Стара преб...на московська шльондра. У чому народу Білорусь беде вигіда від признання макак?
показати весь коментар
17.02.2022 11:32 Відповісти
Брест и Берестейщина всегда была населена украинцами. До 1919 года когда поляки ее оккупировали, выбив оттуда войска УНР- серожупанную дивизию. После 1939 года ссср оккупировал эту часть Польши но отдал ее Беларуси - чтоб не иметь в будущем проблем с украинскими повстанцами на стратегической трассе. Впрочем, УПА себя там чувствовало как дома. Сейчас украинцы там ассимтлированы, но старики еще помнят украинский
показати весь коментар
17.02.2022 11:34 Відповісти
Так говорящие усы сказал что путин не хочет признавать, у них там мало того что дурдом, так еще и несогласованный.
показати весь коментар
17.02.2022 11:35 Відповісти
уссатый скорее всего заявил это на фоне заявлений госдумы. цензор просто опоздали с публикацией.
после визита в болото - скажет что "я никагда нэ признавал вааружжоные фармыраваия"
показати весь коментар
17.02.2022 11:44 Відповісти
Ну что, Зелёное чмо, доразводился? Перестал стрелять? Ну получай теперь рашу ещё ближе - это всё результат твоего заглядывания в жопу тупина. Предатели Резидент+Ермак и Ко сделали своё дело чудесно, плюс рассорили со всеми союзниками.
показати весь коментар
17.02.2022 11:49 Відповісти
Так він це робить свідомо по указівці бені і дерьмокрота, ви що досі цього не розумієте?
показати весь коментар
17.02.2022 12:39 Відповісти
Ржунимагу - "ВЫГОДНЫМ"))))))))))))))))))))))))
показати весь коментар
17.02.2022 11:59 Відповісти
диктатор лукашеску це друг преЗедента....якому він здав операцію "вагнер"... і запевняв, що з Білорусі ніколи не буде наступу....

ось так, вам арахамії та інші слуги...це відповідь чому американці якнайбільше вказують на загрози від руSSкого міра....
показати весь коментар
17.02.2022 12:00 Відповісти
Ну якщо калгазник визнає лднр то звіздец бул боніі - даже гундосий особисто підпише указ про ембарго, і продавайте своі мази в Африку по ціні металобрухту
показати весь коментар
17.02.2022 12:34 Відповісти
оккупированная Беларусь тоже постепенно превратится в ЛуганДон, потому что козлинам нужно дешевое пушечное мясо.
показати весь коментар
17.02.2022 12:59 Відповісти
А мы и дальше будем закупать огромные партии белорусских грузовиков, автобусов и троллейбусов в то время как наши заводы простаивают... Нам же не нужны рабочие места и нацпроизводители, пусть лучше валюта идёт на поддержание доброго соседа...
показати весь коментар
17.02.2022 13:49 Відповісти
Кто б сомневался что будет взаимовыгодно)
показати весь коментар
17.02.2022 13:51 Відповісти
Блокаду паскуді...
показати весь коментар
22.02.2022 12:47 Відповісти
 
 