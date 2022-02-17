Рада ратифікувала угоду про "відкрите небо" з ЄС

Верховна Рада України 17 лютого 2022 року ухвалила закон про ратифікацію угоди між Україною та Європейським Союзом про спільний авіаційний простір (САП).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За ратифікацію угоди у четвер проголосували 311 депутатів.

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Згідно з угодою про "відкрите небо", Україна отримає право призначати свої авіакомпанії для польотів в будь-які країни-члени ЄС. Крім того, будь-яка країна Євросоюзу зможе призначати будь-якого європейського перевізника для виконання рейсів в Україну. Європейські перевізники отримують право літати на внутрішніх українських рейсах.

В Україні будуть діяти такі самі можливості, правила й стандарти в галузі авіаперевезень, як і в держав-членів Євросоюзу. Такі самі правила будуть функціонувати й щодо безпеки польотів, авіаційної безпеки, організації повітряного pyxy. ЄС визнаватиме українські сертифікати, видані літакам українського виробництва.

Угода встановлює обов'язкові правила, технічні вимоги, адміністративні процедури, базові експлуатаційні стандарти та імплементаційні норми між сторонами.

Сторони угоди на запит надають одна одній всю необхідну допомогу для запобігання актам незаконного захоплення цивільних повітряних суден та інших незаконних актів, спрямованих проти безпеки таких повітряних суден, їхніх пасажирів та екіпажу, аеропортів та аеронавігаційних засобів, а також будь-якої іншої загрози безпеці цивільної авіації. Сторони визнають важливість охорони довкілля під час розробки та впровадження авіаційної політики.