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Новости
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Рада ратифицировала соглашение об "открытом небе" с ЕС

Рада ратифицировала соглашение об

Верховная Рада Украины 17 февраля 2022 года приняла закон о ратификации соглашения между Украиной и Европейским Союзом о совместном авиационном пространстве (САП).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За ратификацию соглашения в четверг проголосовали 311 депутатов.

Согласно соглашению об "открытом небе" Украина получит право назначать свои авиакомпании для полетов в любые страны-члены ЕС. Кроме того, любая страна Евросоюза сможет назначать любого европейского перевозчика для выполнения рейсов в Украину. Европейские перевозчики получают право летать на внутренних украинских рейсах.

В Украине будут действовать такие же возможности, правила и стандарты в области авиаперевозок, как и у государств-членов Евросоюза. Такие же правила будут функционировать и по безопасности полетов, авиационной безопасности, организации воздушного движения. ЕС признает украинские сертификаты, выданные самолетам украинского производства.

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Соглашение устанавливает обязательные правила, технические требования, административные процедуры, базовые эксплуатационные стандарты и имплементационные нормы между сторонами.

Стороны соглашения по запросу предоставляют друг другу всю необходимую помощь для предотвращения актов незаконного захвата гражданских воздушных судов и других незаконных актов, направленных против безопасности таких воздушных судов, их пассажиров и экипажа, аэропортов и аэронавигационных средств, а также любой другой угрозы безопасности гражданской авиации. . Стороны признают важность охраны окружающей среды при разработке и внедрении авиационной политики.

Автор: 

авиация (2822) ВР (29234) ратификация (413) Евросоюз (17089)


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хоть я никуда не летаю уже и не собираюсь... но это КРУТО конечно .лети куда хочешь. когда хочешь.и на чём хочешь в обе стороны . будет конкуренция, и качества, и цен!
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17.02.2022 11:51 Ответить
Супер новина!
Треба ремонтувати аеропорти !
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17.02.2022 12:19 Ответить
Вот добавят пенсии 1 апреля, и наши пенсионеры начнут путешествовать!
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17.02.2022 12:22 Ответить
А ГЛАВНЫЙ В УКРАИНЕ - КОЛОМОЙСКИЙ ОБ ЭТОМ ЗНАЕТ ? - ОН ДАЛ СОГЛАСИЕ - СУДЯ ПО ДНЕПРУ ТАКИ НЕТ - НО МОЖЕТ Я ОШИБАЮСЬ
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17.02.2022 12:31 Ответить
вот только самолеты сейчас все поулетают к лизингодателям
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17.02.2022 12:43 Ответить
 
 