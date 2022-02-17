Рада ратифицировала соглашение об "открытом небе" с ЕС

Верховная Рада Украины 17 февраля 2022 года приняла закон о ратификации соглашения между Украиной и Европейским Союзом о совместном авиационном пространстве (САП).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За ратификацию соглашения в четверг проголосовали 311 депутатов.

Согласно соглашению об "открытом небе" Украина получит право назначать свои авиакомпании для полетов в любые страны-члены ЕС. Кроме того, любая страна Евросоюза сможет назначать любого европейского перевозчика для выполнения рейсов в Украину. Европейские перевозчики получают право летать на внутренних украинских рейсах.

В Украине будут действовать такие же возможности, правила и стандарты в области авиаперевозок, как и у государств-членов Евросоюза. Такие же правила будут функционировать и по безопасности полетов, авиационной безопасности, организации воздушного движения. ЕС признает украинские сертификаты, выданные самолетам украинского производства.

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Соглашение устанавливает обязательные правила, технические требования, административные процедуры, базовые эксплуатационные стандарты и имплементационные нормы между сторонами.

Стороны соглашения по запросу предоставляют друг другу всю необходимую помощь для предотвращения актов незаконного захвата гражданских воздушных судов и других незаконных актов, направленных против безопасности таких воздушных судов, их пассажиров и экипажа, аэропортов и аэронавигационных средств, а также любой другой угрозы безопасности гражданской авиации. . Стороны признают важность охраны окружающей среды при разработке и внедрении авиационной политики.