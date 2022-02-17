Поблизу Щастя окупанти здійснили артобстріл, втрат немає, пошкоджено лінію електропередач

Внаслідок обстрілу військами РФ поблизу міста Щастя пошкоджено лінію електропередач.

Про це у Facebook повідомляє Щастинська територіальна громада, інформує Цензор.НЕТ.

"Поблизу міста Щастя вранці 17.02.2022 року здійснено артобстріл. Обстріляли селище Старий Айдар та Лобачеве. Велика вірогідність повторення обстрілу. Усіх жителів Щастинської громади переконливо просимо не виходити на вулицю, знаходитись в приміщеннях та поблизу укриттів", - йдеться в повідомленні.

Пізніше в тергромаді повідомили, що обстріли припинилися.

"Втрат серед мирного населення немає. Значних руйнувань інфраструктури немає. В селищі Старий Айдар пошкоджено лінію електропередач напругою 110кВ, вирішується питання відновлення електропостачання. Просимо вас не піддаватися паніці, бути надзвичайно пильними та обережними, без нагальної потреби не виходити з приміщень", - додали в громаді.

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