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Поблизу Щастя окупанти здійснили артобстріл, втрат немає, пошкоджено лінію електропередач

Поблизу Щастя окупанти здійснили артобстріл, втрат немає, пошкоджено лінію електропередач

Внаслідок обстрілу військами РФ поблизу міста Щастя пошкоджено лінію електропередач.

Про це у Facebook повідомляє Щастинська територіальна громада, інформує Цензор.НЕТ.

"Поблизу міста Щастя вранці 17.02.2022 року здійснено артобстріл. Обстріляли селище Старий Айдар та Лобачеве. Велика вірогідність повторення обстрілу. Усіх жителів Щастинської громади переконливо просимо не виходити на вулицю, знаходитись в приміщеннях та поблизу укриттів", - йдеться в повідомленні.

Пізніше в тергромаді повідомили, що обстріли припинилися.

"Втрат серед мирного населення немає. Значних руйнувань інфраструктури немає. В селищі Старий Айдар пошкоджено лінію електропередач напругою 110кВ, вирішується питання відновлення електропостачання. Просимо вас не піддаватися паніці, бути надзвичайно пильними та обережними, без нагальної потреби не виходити з приміщень", - додали в громаді.

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Автор: 

обстріл (28339) Донбас (22354) Луганська область (4876)


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Уже 4-й артобстрел по новостям за сегодня в рамках провокаций российско-фашистских войск в Украине.
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17.02.2022 12:43 Відповісти
Чекаємо чергову заяву про занепокоєння від пана шольца.
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17.02.2022 12:50 Відповісти
Да ему как то пох на всё это.
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17.02.2022 12:51 Відповісти
А ничего, что в садик детский попали? Он как раз на фото! Но ничего страшного, ЗЕбил же ссыт, а дети то такое, переживут!?
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17.02.2022 12:45 Відповісти
В селищі Старий Айдар пошкоджено лінію електропередач напругою 110кВ, вирішується питання відновлення електропостачання. Джерело:
Ну так ... А це грошей не вартує ?

І що ??
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17.02.2022 12:55 Відповісти
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17.02.2022 12:58 Відповісти
шо тут не понятного - ждут ответа для создания причины начала войны - очевидно ведь
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17.02.2022 13:05 Відповісти
 
 