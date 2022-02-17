Вблизи Счастья оккупанты совершили артобстрел, потерь нет, повреждена линия электропередач

В результате обстрела войсками РФ вблизи города Счастья повреждена линия электропередач.

Об этом в Facebook сообщает Cчастинская территориальная громада, информирует Цензор.НЕТ.

"Вблизи города Счастья утром 17.02.2022 года произведен артобстрел. Обстреляли поселок Старый Айдар и Лобачево. Большая вероятность повторения обстрела. Всех жителей Счастинской громады убедительно просим не выходить на улицу, находиться в помещениях и поблизости укрытий", - говорится в сообщении.

Позже в тергромаде сообщили, что обстрелы прекратились.

"Потерь среди мирного населения нет. Значительных разрушений инфраструктуры нет. В поселке Старый Айдар повреждена линия электропередач напряжением 110кВ, решается вопрос восстановления электроснабжения. Просим вас не поддаваться панике, быть очень бдительными и осторожными, без необходимости не выходить из помещений", - добавили в громаде.

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