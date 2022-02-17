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Вблизи Счастья оккупанты совершили артобстрел, потерь нет, повреждена линия электропередач

Вблизи Счастья оккупанты совершили артобстрел, потерь нет, повреждена линия электропередач

В результате обстрела войсками РФ вблизи города Счастья повреждена линия электропередач.

Об этом в Facebook сообщает Cчастинская территориальная громада, информирует Цензор.НЕТ.

"Вблизи города Счастья утром 17.02.2022 года произведен артобстрел. Обстреляли поселок Старый Айдар и Лобачево. Большая вероятность повторения обстрела. Всех жителей Счастинской громады убедительно просим не выходить на улицу, находиться в помещениях и поблизости укрытий", - говорится в сообщении.

Позже в тергромаде сообщили, что обстрелы прекратились.

"Потерь среди мирного населения нет. Значительных разрушений инфраструктуры нет. В поселке Старый Айдар повреждена линия электропередач напряжением 110кВ, решается вопрос восстановления электроснабжения. Просим вас не поддаваться панике, быть очень бдительными и осторожными, без необходимости не выходить из помещений", - добавили в громаде.

Также смотрите: ГСЧС показала последствия утреннего артобстрела со стороны войск РФ пгт Станица Луганская. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27016) Донбасс (26955) Луганская область (6494)


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Уже 4-й артобстрел по новостям за сегодня в рамках провокаций российско-фашистских войск в Украине.
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17.02.2022 12:43 Ответить
Чекаємо чергову заяву про занепокоєння від пана шольца.
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17.02.2022 12:50 Ответить
Да ему как то пох на всё это.
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17.02.2022 12:51 Ответить
А ничего, что в садик детский попали? Он как раз на фото! Но ничего страшного, ЗЕбил же ссыт, а дети то такое, переживут!?
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17.02.2022 12:45 Ответить
В селищі Старий Айдар пошкоджено лінію електропередач напругою 110кВ, вирішується питання відновлення електропостачання. Джерело:
Ну так ... А це грошей не вартує ?

І що ??
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17.02.2022 12:55 Ответить
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17.02.2022 12:58 Ответить
шо тут не понятного - ждут ответа для создания причины начала войны - очевидно ведь
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17.02.2022 13:05 Ответить
 
 