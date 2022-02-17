Вблизи Счастья оккупанты совершили артобстрел, потерь нет, повреждена линия электропередач
В результате обстрела войсками РФ вблизи города Счастья повреждена линия электропередач.
Об этом в Facebook сообщает Cчастинская территориальная громада, информирует Цензор.НЕТ.
"Вблизи города Счастья утром 17.02.2022 года произведен артобстрел. Обстреляли поселок Старый Айдар и Лобачево. Большая вероятность повторения обстрела. Всех жителей Счастинской громады убедительно просим не выходить на улицу, находиться в помещениях и поблизости укрытий", - говорится в сообщении.
Позже в тергромаде сообщили, что обстрелы прекратились.
"Потерь среди мирного населения нет. Значительных разрушений инфраструктуры нет. В поселке Старый Айдар повреждена линия электропередач напряжением 110кВ, решается вопрос восстановления электроснабжения. Просим вас не поддаваться панике, быть очень бдительными и осторожными, без необходимости не выходить из помещений", - добавили в громаде.
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Ну так ... А це грошей не вартує ?
І що ??