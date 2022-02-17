Кулеба закликав партнерів України негайно засудити обстріл російськими військами Станиці Луганської: Це серйозне порушення мінських угод

Україна закликає партнерів негайно засудити обстріл Станиці Луганської з боку військ РФ.

Про це повідомив у твітері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"З окупованої території Донбасу з тяжкої зброї обстріляне українське село Станиця Луганська. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Ми закликаємо всіх партнерів негайно засудити це серйозне порушення мінських угод з боку Росії в умовах і так напруженої ситуації в галузі безпеки", - зазначив він.

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