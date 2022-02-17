Кулеба закликав партнерів України негайно засудити обстріл російськими військами Станиці Луганської: Це серйозне порушення мінських угод
Україна закликає партнерів негайно засудити обстріл Станиці Луганської з боку військ РФ.
Про це повідомив у твітері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"З окупованої території Донбасу з тяжкої зброї обстріляне українське село Станиця Луганська. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Ми закликаємо всіх партнерів негайно засудити це серйозне порушення мінських угод з боку Росії в умовах і так напруженої ситуації в галузі безпеки", - зазначив він.
Топ коментарі
+9 Маркиз
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+8 Rouhh Elohim
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+5 Olga Mansika
показати весь коментар17.02.2022 12:47
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Прошло чуть больше 30 лет и новая стена Восток/Запад переместилась на 800км восточней берлинской предшественницы.
https://www.dw.com/ru/polsha-nachala-stroitelstvo-zagrazhdenij-na-granice-s-belarusju/a-60547915 Польша отгораживается от Беларуси . Литва тоже. Я считаю, что это победа тех, кто заказывает бюсты Берии в свой офис. Для полноты картины им не хватало ещё вот такой КДПВ. Теперь всё, как в комсомольской юности.
И Путин такой молодой.
ст. Луганська