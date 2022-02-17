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Новини Війна
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Кулеба закликав партнерів України негайно засудити обстріл російськими військами Станиці Луганської: Це серйозне порушення мінських угод

Кулеба закликав партнерів України негайно засудити обстріл російськими військами Станиці Луганської: Це серйозне порушення мінських угод

Україна закликає партнерів негайно засудити обстріл Станиці Луганської з боку військ РФ.

Про це повідомив у твітері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"З окупованої території Донбасу з тяжкої зброї обстріляне українське село Станиця Луганська. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Ми закликаємо всіх партнерів негайно засудити це серйозне порушення мінських угод з боку Росії в умовах і так напруженої ситуації в галузі безпеки", - зазначив він.

Кулеба закликав партнерів України негайно засудити обстріл російськими військами Станиці Луганської: Це серйозне порушення мінських угод 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДСНС показала наслідки ранкового артобстрілу з боку військ РФ смт Станиця Луганська. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28339) Донбас (22354) Кулеба Дмитро (3604) Станиця Луганська (196)


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Топ коментарі
+9
https://polka.d3.ru/ni-diuima-na-vostok-2256347/ Ни дюйма на Восток

Прошло чуть больше 30 лет и новая стена Восток/Запад переместилась на 800км восточней берлинской предшественницы.

https://www.dw.com/ru/polsha-nachala-stroitelstvo-zagrazhdenij-na-granice-s-belarusju/a-60547915 Польша отгораживается от Беларуси . Литва тоже. Я считаю, что это победа тех, кто заказывает бюсты Берии в свой офис. Для полноты картины им не хватало ещё вот такой КДПВ. Теперь всё, как в комсомольской юности.

И Путин такой молодой.
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17.02.2022 12:48
+8
то есть ЗЕбилы даже вслух бояться сказать, что это прямое попадание в детский садик!?
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17.02.2022 12:47
+5
Правильно Кулеба робить.Але де припіздент?Це він повинен зараз піднімати хай на весь світ,а не Кулеба чи окремі депутати
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17.02.2022 12:47
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Хоть кому то из папуасов зеленых хватило ума заявить про кацапский обстрел!
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17.02.2022 12:46 Відповісти
Какие там уже минские ! Требуйте срочно ввести всеобъемлющие САНКЦИИ, как при полномасштабном вторжении
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17.02.2022 13:10 Відповісти
Зря ты так. Кулеба пока единственный, кто воюет за Украину во внешней политике. От Зеленского и Ермака толку мало, иногда им лучше бы вообще молчать.
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17.02.2022 13:15 Відповісти
А Вы такой наивный , и не хотите понять , что при РЕЖИМЕ КАЛАМОЙ -КЛОУНАРИЯ Кулеба не самостоятельная фигура 💯 Он открывает рот только с позволения д'Ерьмака Возьмите случай ,когда Кулеба ляпнул "что они уже устали от партнёров " и почему не уволен Дристайко ?
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17.02.2022 13:21 Відповісти
то есть ЗЕбилы даже вслух бояться сказать, что это прямое попадание в детский садик!?
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17.02.2022 12:47 Відповісти
Правильно Кулеба робить.Але де припіздент?Це він повинен зараз піднімати хай на весь світ,а не Кулеба чи окремі депутати
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17.02.2022 12:47 Відповісти
https://polka.d3.ru/ni-diuima-na-vostok-2256347/ Ни дюйма на Восток

Прошло чуть больше 30 лет и новая стена Восток/Запад переместилась на 800км восточней берлинской предшественницы.

https://www.dw.com/ru/polsha-nachala-stroitelstvo-zagrazhdenij-na-granice-s-belarusju/a-60547915 Польша отгораживается от Беларуси . Литва тоже. Я считаю, что это победа тех, кто заказывает бюсты Берии в свой офис. Для полноты картины им не хватало ещё вот такой КДПВ. Теперь всё, как в комсомольской юности.

И Путин такой молодой.
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17.02.2022 12:48 Відповісти
Кинути авіацію амерів з Польщи на кацапських орангутангів.
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17.02.2022 12:48 Відповісти
Та нема ніяких угод, хвате вже хернньой страдать, їх стільки раз порушували що вже навіть чути про них тошно.
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17.02.2022 12:48 Відповісти
Треба воювати, а не про ганебни угоди балакати.
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17.02.2022 12:53 Відповісти
ну где санкции или как в сирии 270 тысяч раша убила вместе с Асадом и тишина
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17.02.2022 12:58 Відповісти
Які санкції,коли "президент" бубочка навіть заяву не зробив про обстріли.
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17.02.2022 13:04 Відповісти
Куйло випробує Захід, вбиваючи українців - ботокс насміхається - "а чи будуть ваші санкції?".
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17.02.2022 13:01 Відповісти
рашистське лайно поцiлило у дитячий садок...там були дiти в цей час...

ст. Луганська

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17.02.2022 13:30 Відповісти
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17.02.2022 13:31 Відповісти
ось так приходить "рюзьге мiр". до та пiсля. одна кiмната.

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17.02.2022 13:32 Відповісти
Ти диви, вони на кожному кроці кричать що Мінські домовленості Порошенка погані, а трохи що так зразу ними прикриваються, бо ніяких краще в них немає
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17.02.2022 14:55 Відповісти
 
 