Кулеба призвал партнеров Украины немедленно осудить обстрел российскими войсками Станицы Луганской: Это серьезное нарушение минских соглашений

Украина призывает партнеров немедленно осудить обстрел Станицы Луганской со стороны войск РФ.

Об этом сообщил в твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"С оккупированной территории Донбасса из тяжелого оружия обстреляно украинское село Станица Луганская. Повреждена гражданская инфраструктура. Мы призываем всех партнеров немедленно осудить это серьезное нарушение минских соглашений со стороны России в условиях и без того напряженной ситуации в области безопасности", - отметил он.

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