РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11804 посетителя онлайн
Новости Война
2 943 18

Кулеба призвал партнеров Украины немедленно осудить обстрел российскими войсками Станицы Луганской: Это серьезное нарушение минских соглашений

Кулеба призвал партнеров Украины немедленно осудить обстрел российскими войсками Станицы Луганской: Это серьезное нарушение минских соглашений

Украина призывает партнеров немедленно осудить обстрел Станицы Луганской со стороны войск РФ.

Об этом сообщил в твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"С оккупированной территории Донбасса из тяжелого оружия обстреляно украинское село Станица Луганская. Повреждена гражданская инфраструктура. Мы призываем всех партнеров немедленно осудить это серьезное нарушение минских соглашений со стороны России в условиях и без того напряженной ситуации в области безопасности", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГСЧС показала последствия утреннего артобстрела со стороны войск РФ пгт Станица Луганская. ФОТОрепортаж

Кулеба призвал партнеров Украины немедленно осудить обстрел российскими войсками Станицы Луганской: Это серьезное нарушение минских соглашений 01

Автор: 

обстрел (27016) Донбасс (26955) Кулеба Дмитрий (2880) Станица Луганская (189)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
https://polka.d3.ru/ni-diuima-na-vostok-2256347/ Ни дюйма на Восток

Прошло чуть больше 30 лет и новая стена Восток/Запад переместилась на 800км восточней берлинской предшественницы.

https://www.dw.com/ru/polsha-nachala-stroitelstvo-zagrazhdenij-na-granice-s-belarusju/a-60547915 Польша отгораживается от Беларуси . Литва тоже. Я считаю, что это победа тех, кто заказывает бюсты Берии в свой офис. Для полноты картины им не хватало ещё вот такой КДПВ. Теперь всё, как в комсомольской юности.

И Путин такой молодой.
показать весь комментарий
17.02.2022 12:48
+8
то есть ЗЕбилы даже вслух бояться сказать, что это прямое попадание в детский садик!?
показать весь комментарий
17.02.2022 12:47
+5
Правильно Кулеба робить.Але де припіздент?Це він повинен зараз піднімати хай на весь світ,а не Кулеба чи окремі депутати
показать весь комментарий
17.02.2022 12:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хоть кому то из папуасов зеленых хватило ума заявить про кацапский обстрел!
показать весь комментарий
17.02.2022 12:46 Ответить
Какие там уже минские ! Требуйте срочно ввести всеобъемлющие САНКЦИИ, как при полномасштабном вторжении
показать весь комментарий
17.02.2022 13:10 Ответить
Зря ты так. Кулеба пока единственный, кто воюет за Украину во внешней политике. От Зеленского и Ермака толку мало, иногда им лучше бы вообще молчать.
показать весь комментарий
17.02.2022 13:15 Ответить
А Вы такой наивный , и не хотите понять , что при РЕЖИМЕ КАЛАМОЙ -КЛОУНАРИЯ Кулеба не самостоятельная фигура 💯 Он открывает рот только с позволения д'Ерьмака Возьмите случай ,когда Кулеба ляпнул "что они уже устали от партнёров " и почему не уволен Дристайко ?
показать весь комментарий
17.02.2022 13:21 Ответить
то есть ЗЕбилы даже вслух бояться сказать, что это прямое попадание в детский садик!?
показать весь комментарий
17.02.2022 12:47 Ответить
Правильно Кулеба робить.Але де припіздент?Це він повинен зараз піднімати хай на весь світ,а не Кулеба чи окремі депутати
показать весь комментарий
17.02.2022 12:47 Ответить
https://polka.d3.ru/ni-diuima-na-vostok-2256347/ Ни дюйма на Восток

Прошло чуть больше 30 лет и новая стена Восток/Запад переместилась на 800км восточней берлинской предшественницы.

https://www.dw.com/ru/polsha-nachala-stroitelstvo-zagrazhdenij-na-granice-s-belarusju/a-60547915 Польша отгораживается от Беларуси . Литва тоже. Я считаю, что это победа тех, кто заказывает бюсты Берии в свой офис. Для полноты картины им не хватало ещё вот такой КДПВ. Теперь всё, как в комсомольской юности.

И Путин такой молодой.
показать весь комментарий
17.02.2022 12:48 Ответить
Кинути авіацію амерів з Польщи на кацапських орангутангів.
показать весь комментарий
17.02.2022 12:48 Ответить
Та нема ніяких угод, хвате вже хернньой страдать, їх стільки раз порушували що вже навіть чути про них тошно.
показать весь комментарий
17.02.2022 12:48 Ответить
Треба воювати, а не про ганебни угоди балакати.
показать весь комментарий
17.02.2022 12:53 Ответить
ну где санкции или как в сирии 270 тысяч раша убила вместе с Асадом и тишина
показать весь комментарий
17.02.2022 12:58 Ответить
Які санкції,коли "президент" бубочка навіть заяву не зробив про обстріли.
показать весь комментарий
17.02.2022 13:04 Ответить
Куйло випробує Захід, вбиваючи українців - ботокс насміхається - "а чи будуть ваші санкції?".
показать весь комментарий
17.02.2022 13:01 Ответить
рашистське лайно поцiлило у дитячий садок...там були дiти в цей час...

ст. Луганська

показать весь комментарий
17.02.2022 13:30 Ответить
показать весь комментарий
17.02.2022 13:31 Ответить
ось так приходить "рюзьге мiр". до та пiсля. одна кiмната.

показать весь комментарий
17.02.2022 13:32 Ответить
Ти диви, вони на кожному кроці кричать що Мінські домовленості Порошенка погані, а трохи що так зразу ними прикриваються, бо ніяких краще в них немає
показать весь комментарий
17.02.2022 14:55 Ответить
 
 