Кулеба призвал партнеров Украины немедленно осудить обстрел российскими войсками Станицы Луганской: Это серьезное нарушение минских соглашений
Украина призывает партнеров немедленно осудить обстрел Станицы Луганской со стороны войск РФ.
Об этом сообщил в твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"С оккупированной территории Донбасса из тяжелого оружия обстреляно украинское село Станица Луганская. Повреждена гражданская инфраструктура. Мы призываем всех партнеров немедленно осудить это серьезное нарушение минских соглашений со стороны России в условиях и без того напряженной ситуации в области безопасности", - отметил он.
Топ комментарии
+9 Маркиз
показать весь комментарий17.02.2022 12:48
+8 Rouhh Elohim
показать весь комментарий17.02.2022 12:47
+5 Olga Mansika
показать весь комментарий17.02.2022 12:47
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Прошло чуть больше 30 лет и новая стена Восток/Запад переместилась на 800км восточней берлинской предшественницы.
https://www.dw.com/ru/polsha-nachala-stroitelstvo-zagrazhdenij-na-granice-s-belarusju/a-60547915 Польша отгораживается от Беларуси . Литва тоже. Я считаю, что это победа тех, кто заказывает бюсты Берии в свой офис. Для полноты картины им не хватало ещё вот такой КДПВ. Теперь всё, как в комсомольской юности.
И Путин такой молодой.
ст. Луганська