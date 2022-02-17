Я згоден на будь-який формат перемовин із Путіним, - Зеленський

Україна готова до будь-якого формату перемовин з Росією задля встановлення миру, однак попри публічні заяви російська сторона не демонструє готовності до реальної розмови.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у Маріуполі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Щойно Росія публічно каже, що вона готова говорити щодо деескалації, готова говорити про двосторонні стосунки, кожного разу після цього ми робимо запит до Росії, щоб ця зустріч у тому чи іншому форматі відбулася. Але, крім публічної позиції, в реальності вони не готові з нами спілкуватися, вони не хочуть", – сказав глава держави.

Зеленський укотре наголосив, що Україна готова до розмови.

"Я готовий на будь-який формат", – заявив він.

Глава держави також розповів, що Україна як відповідальна країна подавала офіційні запити й намагалася зв’язатися з президентом РФ Володимиром Путіним, коли зросли ризики ескалації на українських кордонах через концентрацію російських військ.

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"Україну не залишають без відповіді, але ця відповідь не веде до зустрічі. Телефонну розмову так само ніхто не підтверджує", – зазначив він.

Крім того, Зеленський повідомив, що Україна також зацікавлена в ініціативах інших країн, які пропонують допомогу в організації зустрічі з російською стороною.

"Ми зацікавлені. Я не відмовив жодній із тих країн, які нам пропонували. Мало того – ми й самі пропонували тим чи іншим країнам. Ми були зацікавлені в різних форматах розмови з Російською Федерацією", – зауважив Глава держави.