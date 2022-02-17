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Я згоден на будь-який формат перемовин із Путіним, - Зеленський

Я згоден на будь-який формат перемовин із Путіним, - Зеленський

Україна готова до будь-якого формату перемовин з Росією задля встановлення миру, однак попри публічні заяви російська сторона не демонструє готовності до реальної розмови.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у Маріуполі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Щойно Росія публічно каже, що вона готова говорити щодо деескалації, готова говорити про двосторонні стосунки, кожного разу після цього ми робимо запит до Росії, щоб ця зустріч у тому чи іншому форматі відбулася. Але, крім публічної позиції, в реальності вони не готові з нами спілкуватися, вони не хочуть", – сказав глава держави.

Зеленський укотре наголосив, що Україна готова до розмови.

"Я готовий на будь-який формат", – заявив він.

Глава держави також розповів, що Україна як відповідальна країна подавала офіційні запити й намагалася зв’язатися з президентом РФ Володимиром Путіним, коли зросли ризики ескалації на українських кордонах через концентрацію російських військ.

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"Україну не залишають без відповіді, але ця відповідь не веде до зустрічі. Телефонну розмову так само ніхто не підтверджує", – зазначив він.

Крім того, Зеленський повідомив, що Україна також зацікавлена в ініціативах інших країн, які пропонують допомогу в організації зустрічі з російською стороною.

"Ми зацікавлені. Я не відмовив жодній із тих країн, які нам пропонували. Мало того – ми й самі пропонували тим чи іншим країнам. Ми були зацікавлені в різних форматах розмови з Російською Федерацією", – зауважив Глава держави.

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) путін володимир (23773) росія (65010)


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Топ коментарі
+113
ЗЕ Принимает в любых позах и в любых количествах. Спасибо квартал95ьному стаду
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17.02.2022 12:55
+71
шо ***** трубку не бере?))))а ти по скайпу подзвони,заодно в очі загянеш.....
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17.02.2022 12:55
+67
Хто б тебе, гівнюка, заткнув.
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17.02.2022 12:56
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Зелю- геть !
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17.02.2022 20:51 Відповісти
Кому ти, притирок, вс...рався зі своїми переговорами? Московська консерва і зрадник, за яким тюрма плаче!
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17.02.2022 21:07 Відповісти
"Я готовий на будь-який формат ". Нет сомнений, шо нынешний президент знает множество анекдотов. Но помнит ли он , многими забытый, но весьма поучительный анекдотец ? Ходивший в ту давнюю пору, когда ему еще не было 43 и он еще не был "не лох". Такой :" Приехали Бджоляр и Вона к х-йлу договариваться за газовую цену. Вона, по отработанной схеме - наряет окурку между ног - и давай строчить. Сопит, сопит.. Бджоляр смотрел на на эту схему, и решил не бездельничать, а пристроиться сзади. Хэкал, хэкал..., смотрит, хозяин кабинета дремать начал. Для разрядки обстановки, спрашивает, - владимыч, тебе не надоело, может поменяемся ? А тот - Да мне все равно. Можете и поменяться, если хотите . " Так шо, Саныч, там "не будь-який формат", там
формат один. В другую сторону нужно смотреть. В свою страну. Там главный формат !
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17.02.2022 21:48 Відповісти
"на будь-який"? - нехай навіть не думає.
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17.02.2022 21:56 Відповісти
В штаны наложил , что 95 квартал пойдёт на фронт .. А может уже обзавелись жёлтыми или белыми билетами ..
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17.02.2022 22:21 Відповісти
Ніт, вофка, ти не готовий...
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17.02.2022 22:29 Відповісти
Я готов стать на колени перед президентом Российской Федерации Владимиром Путиным... (с)
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17.02.2022 22:55 Відповісти
Дебіл? Зрозумі-і-іло.
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18.02.2022 08:13 Відповісти
ПНХ ХЛОтаЗЕ!
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17.02.2022 23:21 Відповісти
Унизительно звучит
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17.02.2022 23:39 Відповісти
посмішити його іскандери? вони й так смішні
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18.02.2022 00:22 Відповісти
Не треба сильно хотіти. Не доведи Боже збудеться, а ти не знатимеш, що з тим робити
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18.02.2022 00:23 Відповісти
Оно то правильно. Только с пу говорить не о чем, он не договороспособен.
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18.02.2022 00:49 Відповісти
Формат "під столом" влаштовує?
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18.02.2022 01:00 Відповісти
оСЛИК уже готов к позе ослика ! ...гм..
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18.02.2022 01:02 Відповісти
Про що говорити?………бажае Зеленський.
колись Юля вже говорила про газ.і що получилося
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18.02.2022 01:18 Відповісти
Для чого Виберають під час війни клоуна ,? Смішити?
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18.02.2022 01:21 Відповісти
Під форматом здачі, що також готовий?
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18.02.2022 01:22 Відповісти
Правильно, Зеля, нужно провоцировать Рабсею на открытый диалог, чтобы можно было в дискуссии разбить все их аргументы для агрессии против Украины, якобы тут ущемляют права русскоговорящих или геноцид их устраивают, что, конечно, полный нонсенс, а точнее агрессивная продуманная пропаганда из уст высокопоставленных дипломатов - то хамство, то пропаганда.
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18.02.2022 03:54 Відповісти
Вообще, нужно провоцировать Рабсею к миру - простые граждане нехотят там никакой войны и экономическая элита тоже, уверен, не хочет.
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18.02.2022 03:57 Відповісти
От же "миротворець"! Готовий він... на любий формат...в любій позі...
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18.02.2022 04:47 Відповісти
зеленский, какое же ты тупое чмо, ради "мира" готовый продать Украину кабаеву-кривоногих, ему (кабаеву-кривоногих) и нах не нужны переговоры с тобой, ибо он считает тебя ничтожеством, и ты знаешь он прав, ибо ты говоришь, как ничтожество, выглядишь как ничтожество, ведешь себя, как ничтожество, и как ничтожество делаешь предложения о "мире".Ччто ты ему собираешься предложить, недоумок, займись защитой страны и выгони из своей ОПы явных агетов руSSкого мира, няньку свою ермака_Козыря_Михайлова_Лолиту, демченко, татарова, портнова и всю остальную пророSSийскую шваль.
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18.02.2022 04:48 Відповісти
Напевне за Баригу голосував?
Тільки його електорат може бути настільки тупим і не розуміти, що ці заяви робляться не для Пукіна (з ним якраз можна за лаштунками "договірняки" зганяти, як це робив Барига), а для світу.
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18.02.2022 08:15 Відповісти
он згодэн в любой позе и в любом количестве
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18.02.2022 06:37 Відповісти
А что это за говно от моегонго имени пишет о военкоматах? Это что за фейк?
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03.03.2022 20:32 Відповісти
Дайте уже ему заглянуть ну хоть в куда-нибудь!
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18.02.2022 08:45 Відповісти
Этот дурачок не понимает, что такого рода заявлениями провоцирует путлера на дальнейшую эскалацию и напряжение. Бункерная крыса видит, что на его угрозы поддаются и будет давить ещё сильнее.
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18.02.2022 08:59 Відповісти
Этот тупорылый наркоша , настолько туп , что не понимает , что не с ****** разговаривать надо , а с украинской оппозицией , создавать правительство национального единства и совместно мочить кацапов. Но увы для этого надо быть великим политиком , а мы имеем мелкое тупорылое укуренное чмо.
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18.02.2022 09:06 Відповісти
Отправьте этого урода бандеролью Путлеру. Пусть у него мир в глазах поищет.
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27.02.2022 13:09 Відповісти
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