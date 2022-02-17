Я согласен на любой формат переговоров с Путиным, - Зеленский

Украина готова к любому формату переговоров с Россией для установления мира, но, несмотря на публичные заявления, российская сторона не демонстрирует готовности к реальному разговору.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Мариуполе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Как только Россия публично говорит, что она готова говорить о деэскалации, готова говорить о двусторонних отношениях, каждый раз после этого мы обращаемся с запросом к России, чтобы эта встреча в том или ином формате состоялась. Но, кроме публичной позиции, в реальности они не готовы с нами общаться, они не хотят", – сказал Глава государства.

Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина готова к разговору. "Я готов к любому формату", – заявил он.

Глава государства также рассказал, что Украина как ответственная страна подавала официальные запросы и пыталась связаться с Президентом РФ Владимиром Путиным, когда возросли риски эскалации на украинских границах из-за концентрации российских войск.

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"Украину не оставляют без ответа, но этот ответ не ведет к встрече. Телефонный разговор также никто не подтверждает", – отметил он.

Владимир Зеленский сообщил, что Украина также заинтересована в инициативах других стран, предлагающих помощь в организации встречи с российской стороной.

"Мы заинтересованы. Я не отказал ни одной из тех стран, которые нам предлагали. Более того – мы и сами предлагали тем или иным странам. Мы были заинтересованы в разных форматах разговора с Российской Федерацией", – отметил Глава государства.