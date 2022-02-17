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Я согласен на любой формат переговоров с Путиным, - Зеленский

Я согласен на любой формат переговоров с Путиным, - Зеленский

Украина готова к любому формату переговоров с Россией для установления мира, но, несмотря на публичные заявления, российская сторона не демонстрирует готовности к реальному разговору.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Мариуполе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Как только Россия публично говорит, что она готова говорить о деэскалации, готова говорить о двусторонних отношениях, каждый раз после этого мы обращаемся с запросом к России, чтобы эта встреча в том или ином формате состоялась. Но, кроме публичной позиции, в реальности они не готовы с нами общаться, они не хотят", – сказал Глава государства.

Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина готова к разговору. "Я готов к любому формату", – заявил он.

Глава государства также рассказал, что Украина как ответственная страна подавала официальные запросы и пыталась связаться с Президентом РФ Владимиром Путиным, когда возросли риски эскалации на украинских границах из-за концентрации российских войск.

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"Украину не оставляют без ответа, но этот ответ не ведет к встрече. Телефонный разговор также никто не подтверждает", – отметил он.

Владимир Зеленский сообщил, что Украина также заинтересована в инициативах других стран, предлагающих помощь в организации встречи с российской стороной.

"Мы заинтересованы. Я не отказал ни одной из тех стран, которые нам предлагали. Более того – мы и сами предлагали тем или иным странам. Мы были заинтересованы в разных форматах разговора с Российской Федерацией", – отметил Глава государства.

Автор: 

Зеленский Владимир (20271) путин владимир (31225) россия (95420)


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Топ комментарии
+113
ЗЕ Принимает в любых позах и в любых количествах. Спасибо квартал95ьному стаду
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17.02.2022 12:55
+71
шо ***** трубку не бере?))))а ти по скайпу подзвони,заодно в очі загянеш.....
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17.02.2022 12:55
+67
Хто б тебе, гівнюка, заткнув.
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17.02.2022 12:56
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Зелю- геть !
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17.02.2022 20:51 Ответить
Кому ти, притирок, вс...рався зі своїми переговорами? Московська консерва і зрадник, за яким тюрма плаче!
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17.02.2022 21:07 Ответить
"Я готовий на будь-який формат ". Нет сомнений, шо нынешний президент знает множество анекдотов. Но помнит ли он , многими забытый, но весьма поучительный анекдотец ? Ходивший в ту давнюю пору, когда ему еще не было 43 и он еще не был "не лох". Такой :" Приехали Бджоляр и Вона к х-йлу договариваться за газовую цену. Вона, по отработанной схеме - наряет окурку между ног - и давай строчить. Сопит, сопит.. Бджоляр смотрел на на эту схему, и решил не бездельничать, а пристроиться сзади. Хэкал, хэкал..., смотрит, хозяин кабинета дремать начал. Для разрядки обстановки, спрашивает, - владимыч, тебе не надоело, может поменяемся ? А тот - Да мне все равно. Можете и поменяться, если хотите . " Так шо, Саныч, там "не будь-який формат", там
формат один. В другую сторону нужно смотреть. В свою страну. Там главный формат !
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17.02.2022 21:48 Ответить
"на будь-який"? - нехай навіть не думає.
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17.02.2022 21:56 Ответить
В штаны наложил , что 95 квартал пойдёт на фронт .. А может уже обзавелись жёлтыми или белыми билетами ..
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17.02.2022 22:21 Ответить
Ніт, вофка, ти не готовий...
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17.02.2022 22:29 Ответить
Я готов стать на колени перед президентом Российской Федерации Владимиром Путиным... (с)
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17.02.2022 22:55 Ответить
Дебіл? Зрозумі-і-іло.
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18.02.2022 08:13 Ответить
ПНХ ХЛОтаЗЕ!
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17.02.2022 23:21 Ответить
Унизительно звучит
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17.02.2022 23:39 Ответить
посмішити його іскандери? вони й так смішні
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18.02.2022 00:22 Ответить
Не треба сильно хотіти. Не доведи Боже збудеться, а ти не знатимеш, що з тим робити
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18.02.2022 00:23 Ответить
Оно то правильно. Только с пу говорить не о чем, он не договороспособен.
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18.02.2022 00:49 Ответить
Формат "під столом" влаштовує?
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18.02.2022 01:00 Ответить
оСЛИК уже готов к позе ослика ! ...гм..
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18.02.2022 01:02 Ответить
Про що говорити?………бажае Зеленський.
колись Юля вже говорила про газ.і що получилося
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18.02.2022 01:18 Ответить
Для чого Виберають під час війни клоуна ,? Смішити?
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18.02.2022 01:21 Ответить
Під форматом здачі, що також готовий?
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18.02.2022 01:22 Ответить
Правильно, Зеля, нужно провоцировать Рабсею на открытый диалог, чтобы можно было в дискуссии разбить все их аргументы для агрессии против Украины, якобы тут ущемляют права русскоговорящих или геноцид их устраивают, что, конечно, полный нонсенс, а точнее агрессивная продуманная пропаганда из уст высокопоставленных дипломатов - то хамство, то пропаганда.
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18.02.2022 03:54 Ответить
Вообще, нужно провоцировать Рабсею к миру - простые граждане нехотят там никакой войны и экономическая элита тоже, уверен, не хочет.
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18.02.2022 03:57 Ответить
От же "миротворець"! Готовий він... на любий формат...в любій позі...
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18.02.2022 04:47 Ответить
зеленский, какое же ты тупое чмо, ради "мира" готовый продать Украину кабаеву-кривоногих, ему (кабаеву-кривоногих) и нах не нужны переговоры с тобой, ибо он считает тебя ничтожеством, и ты знаешь он прав, ибо ты говоришь, как ничтожество, выглядишь как ничтожество, ведешь себя, как ничтожество, и как ничтожество делаешь предложения о "мире".Ччто ты ему собираешься предложить, недоумок, займись защитой страны и выгони из своей ОПы явных агетов руSSкого мира, няньку свою ермака_Козыря_Михайлова_Лолиту, демченко, татарова, портнова и всю остальную пророSSийскую шваль.
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18.02.2022 04:48 Ответить
Напевне за Баригу голосував?
Тільки його електорат може бути настільки тупим і не розуміти, що ці заяви робляться не для Пукіна (з ним якраз можна за лаштунками "договірняки" зганяти, як це робив Барига), а для світу.
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18.02.2022 08:15 Ответить
он згодэн в любой позе и в любом количестве
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18.02.2022 06:37 Ответить
А что это за говно от моегонго имени пишет о военкоматах? Это что за фейк?
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03.03.2022 20:32 Ответить
Дайте уже ему заглянуть ну хоть в куда-нибудь!
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18.02.2022 08:45 Ответить
Этот дурачок не понимает, что такого рода заявлениями провоцирует путлера на дальнейшую эскалацию и напряжение. Бункерная крыса видит, что на его угрозы поддаются и будет давить ещё сильнее.
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18.02.2022 08:59 Ответить
Этот тупорылый наркоша , настолько туп , что не понимает , что не с ****** разговаривать надо , а с украинской оппозицией , создавать правительство национального единства и совместно мочить кацапов. Но увы для этого надо быть великим политиком , а мы имеем мелкое тупорылое укуренное чмо.
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18.02.2022 09:06 Ответить
Отправьте этого урода бандеролью Путлеру. Пусть у него мир в глазах поищет.
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27.02.2022 13:09 Ответить
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