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Новини Окуповані території
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В "ЛНР" не вистачає найманців, на "військовий облік" візьмуть навіть 17-річних, - правозахисник Лисянський

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"Військкомати НВФ "ЛНР" проводять початкову постановку на "військовий облік" призовників 2005 року народження та старше, які раніше не були, але повинні були перебувати на військовому обліку. Тим самим окупанти намагаються заповнити дефіцит кадрового складу у військовому корпусі.

Про це повідомляє правозахисник, директор "Інституту стратегічних досліджень та безпеки" Павло Лисянський, передає Цензор.НЕТ.

З огляду на  зосередження російських військ біля українських кордонів та в ОРДЛО, на окупованій частині Донбасу шукають способи збільшити обліковий склад військових формувань. Тому НВФ "ЛНР" планує залучити більше призовників та резервістів до лав НВФ "ЛНР". Раніше військовий аудит із РФ зафіксував невідповідність облікового та фактичного складу Армійського корпусу-1 НВФ "ЛНР". Водночас різниця у факті та належних спискових даних становила 32%.

"Наразі в ОРДЛО йде масована агітація серед місцевого населення щодо вступу до лав "народної міліції" НВФ "ЛНР" та "ДНР". Чоловіче населення в ОРДЛО в основному намагається виїхати на заробітки в РФ, щоб не брати участь у бойових діях. Але на війну намагаються загнати якнайбільше чоловіків", - каже Лисянський.

Варто зазначити, що минулої п'ятниці місцеві жителі ОРЛО повідомили про переміщення колони військової техніки з боку кордонів РФ. Перша колона пройшла з КПП Ізварино-Краснодон-Луганськ-Первомайськ, друга колона йшла з КПП Довжанський-Антрацит-Фащівка-Дебальцеве. Колони були по 30-35 одиниць військової техніки, місцеві жителі побачили там танки, гради, машини з ПММ. Відведення військової техніки чи рух військової техніки з ОРДЛО у бік РФ не зафіксовано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков про можливу зустріч Путіна та Зеленського: Яка мета? Про Донбас говоріть з "Л/ДНР". У вас є до нас запитання на інші теми?

Автор: 

армія рф (17277) окупація (6680) Донбас (22354) найманці рф (2050) Лисянський Павло (100)


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Топ коментарі
+12
Не хотели гидности - так отдавайте детей на убой. Завтра прийдут за 15 летними рузкий мир во всей красе
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17.02.2022 14:17
+2
Дябіли
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17.02.2022 14:13
+2
За Республіку! За бабло Пасічника! Вперед
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17.02.2022 14:50
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Дябіли
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17.02.2022 14:13 Відповісти
Не хотели гидности - так отдавайте детей на убой. Завтра прийдут за 15 летними рузкий мир во всей красе
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17.02.2022 14:17 Відповісти
бабы не нарожали
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17.02.2022 14:25 Відповісти
Гітлер-рюгенд вже зберають ?
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17.02.2022 14:29 Відповісти
Вот пусть и защищают свой луганский язык,луганскую религию,луганский быт от проклятой гейропы и пиндосских наемников.Дайош!
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17.02.2022 14:44 Відповісти
За Республіку! За бабло Пасічника! Вперед
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17.02.2022 14:50 Відповісти
Совком завоняло. Нас лет с 16 по военкоматам тягали...
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17.02.2022 14:51 Відповісти
Із 14-ти.
"Приписне" (документ про приписку до призовної дільниці) видавали у 14 років. А у 16 років проходили посилені медкомісії ті, хто вступав у військові училища. У 16 років усі придатні до в/служби хлопці проходили тридобові збори у в/ч із бойовими стрільбами.
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17.02.2022 15:17 Відповісти
Нарожают еще
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17.02.2022 15:20 Відповісти
Хай хоч 15 річних беруть, від таких резервістів толку нуль, бо 80% з них при перших обстрілах покидають зброю та поразбігаються, або здадуться українській армії.
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17.02.2022 16:02 Відповісти
Як не хватає іх же там три міліона
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17.02.2022 16:52 Відповісти
 
 