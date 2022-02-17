В "ЛНР" не вистачає найманців, на "військовий облік" візьмуть навіть 17-річних, - правозахисник Лисянський

"Військкомати НВФ "ЛНР" проводять початкову постановку на "військовий облік" призовників 2005 року народження та старше, які раніше не були, але повинні були перебувати на військовому обліку. Тим самим окупанти намагаються заповнити дефіцит кадрового складу у військовому корпусі.

Про це повідомляє правозахисник, директор "Інституту стратегічних досліджень та безпеки" Павло Лисянський, передає Цензор.НЕТ.

З огляду на зосередження російських військ біля українських кордонів та в ОРДЛО, на окупованій частині Донбасу шукають способи збільшити обліковий склад військових формувань. Тому НВФ "ЛНР" планує залучити більше призовників та резервістів до лав НВФ "ЛНР". Раніше військовий аудит із РФ зафіксував невідповідність облікового та фактичного складу Армійського корпусу-1 НВФ "ЛНР". Водночас різниця у факті та належних спискових даних становила 32%.

"Наразі в ОРДЛО йде масована агітація серед місцевого населення щодо вступу до лав "народної міліції" НВФ "ЛНР" та "ДНР". Чоловіче населення в ОРДЛО в основному намагається виїхати на заробітки в РФ, щоб не брати участь у бойових діях. Але на війну намагаються загнати якнайбільше чоловіків", - каже Лисянський.

Варто зазначити, що минулої п'ятниці місцеві жителі ОРЛО повідомили про переміщення колони військової техніки з боку кордонів РФ. Перша колона пройшла з КПП Ізварино-Краснодон-Луганськ-Первомайськ, друга колона йшла з КПП Довжанський-Антрацит-Фащівка-Дебальцеве. Колони були по 30-35 одиниць військової техніки, місцеві жителі побачили там танки, гради, машини з ПММ. Відведення військової техніки чи рух військової техніки з ОРДЛО у бік РФ не зафіксовано.

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