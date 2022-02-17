Любителів "руського міра" затримуватимемо і притягуватимемо до відповідальності, - Нацполіція

Нацполіція і інші підрозділи МВС злагоджені і готові реагувати на всі внутрішні ризики у нашій державі.

Про це заявив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Щодо любителів "руського міра" і інших – ми таких людей будемо затримувати і притягувати до відповідальності, на всі такі ризики ми будемо оперативно реагувати. Нацполіція і інші підрозділи МВС злагоджені і готові реагувати на всі внутрішні ризики у нашій державі", - наголосив він.

За його словами, підрозділи НПУ, і взагалі структура Міністерства внутрішніх справ буде оперативно реагувати на події на кшталт тих, які були в Україні у 2014 році.

Наразі Нацполіція проводить підготовчі заходи щодо проведення тактико-спеціальних навчань, на кшталт тих, які нещодавно були у Херсонській області.

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