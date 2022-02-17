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Любителів "руського міра" затримуватимемо і притягуватимемо до відповідальності, - Нацполіція

Любителів

Нацполіція і інші підрозділи МВС злагоджені і готові реагувати на всі внутрішні ризики у нашій державі.

Про це заявив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Щодо любителів "руського міра" і інших – ми таких людей будемо затримувати і притягувати до відповідальності, на всі такі ризики ми будемо оперативно реагувати. Нацполіція і інші підрозділи МВС злагоджені і готові реагувати на всі внутрішні ризики у нашій державі", - наголосив він.

За його словами, підрозділи НПУ, і взагалі структура Міністерства внутрішніх справ буде оперативно реагувати на події на кшталт тих, які були в Україні у 2014 році.

Наразі Нацполіція проводить підготовчі заходи щодо проведення тактико-спеціальних навчань, на кшталт тих, які нещодавно були у Херсонській області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евакуація дітей та персоналу із дитячого садочка, що потрапив під обстріл військ РФ у Станиці Луганській. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Нацполіція (15142) росія (65010) Фацевич Олександр (88)


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Топ коментарі
+56
Європейська Солідарність@Euro_Solidarity·1 год
Про напад на Шефіра Зеленський розповідав з трибуни ООН,
а про обстріл бойовиками дитсадка та школи мовчить - Климпуш-Цинцадзе
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17.02.2022 16:04
+33
Мрази типа киві и рабиновича тоже вместе со всей фракцией опзж ?
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17.02.2022 16:04
+25
Любителей рускага мира - сразу в поезд и в Москву, без права возврата. А потом всех по списку лишить украинского гражданства.
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17.02.2022 16:04
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Європейська Солідарність@Euro_Solidarity·1 год
Про напад на Шефіра Зеленський розповідав з трибуни ООН,
а про обстріл бойовиками дитсадка та школи мовчить - Климпуш-Цинцадзе
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17.02.2022 16:04 Відповісти
Не мовчить, була заява.
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17.02.2022 16:17 Відповісти
За велику провокацію ?вам не стрьомно це заявою називати...капець
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17.02.2022 16:23 Відповісти
"Большая провокация": Зеленский отреагировал на обстрел детского сада в Станице Луганской
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17.02.2022 16:34 Відповісти
А чого ТВ ПРЯМИЙ ЕСПРЕСО ПЯТИЙ ніхто не ПОКАЗАВ і не СКАЗАВ як ПОРОШЕНКО ПЯНИЙ СПАВ в ЗАЛІ СУДУ А потім в Ресторані за углом ОПОРОЖНЯВСЯ . це ПОЗОР для Вашоі ПАРТІІ . а ще йдете в Європу
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17.02.2022 17:32 Відповісти
Часом, не тобі в рот ?
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17.02.2022 17:39 Відповісти
Еспресо поважний канал і брєдні сумасшедшего ( тебе) транслювати не буде точно.
Звернись на плюси.
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17.02.2022 18:01 Відповісти
Ти з дурки втік , чи ще там знаходишся?
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17.02.2022 19:12 Відповісти
я бачив, як Порошенко тобі в штани насрав прямо у суді. ти змінив вже обосрані штанці? чи досі в них?
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17.02.2022 21:48 Відповісти
Мрази типа киві и рабиновича тоже вместе со всей фракцией опзж ?
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17.02.2022 16:04 Відповісти
Рабінович вже втік в Ізраїль, а Ківа в Іспанії сховався.
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17.02.2022 16:07 Відповісти
А чого не в Сарапул і Бугульму?
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17.02.2022 16:26 Відповісти
У СИВОГО ГЕТЬМАНА СПРОСИ, СКОЛЬКИХ ОН ЗА 5 ЛЕТ СТРЕЛЬНУЛ?
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17.02.2022 16:41 Відповісти
Любителей рускага мира - сразу в поезд и в Москву, без права возврата. А потом всех по списку лишить украинского гражданства.
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17.02.2022 16:04 Відповісти
Самі ж напросилися, їх ніхто за язик не тянув - розстрілювати, так розстрілювати...
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17.02.2022 16:27 Відповісти
Ну, если Ублюден-рейх этого требует, можно и пойти ему навстречу!
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17.02.2022 16:28 Відповісти
Так і треба робити ! Зеля завжди робить як Путлер говорить!
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17.02.2022 17:05 Відповісти
чумадан-вокзал-Рабсея
Теперь они чебурашки, и каждіє дварняжки... при устрєче.... сразу.... лапу подімьот....
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17.02.2022 16:20 Відповісти
ага, щас. любители русского мира предпочитают Израиль или Испанию. русский мир любить от туда видимо лучше.
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17.02.2022 16:37 Відповісти
Мрія всіх московитів і наших підкацапчиків перебратися на "гнілой бездуховний Запад" та звідти любіть Расєю та ненавидіти "піндосів".
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17.02.2022 16:51 Відповісти
я проти. цих сволот тільки стріляти.
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17.02.2022 21:50 Відповісти
Нацполіції-респект,повністю підтримую...
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17.02.2022 16:04 Відповісти
Треба уважно стежити за сусідями, особливо за новими та інформувати на відповідні телефони. Де вони? не чула.
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17.02.2022 16:05 Відповісти
В кожному обласному управлінні СБУ є телефон гарячої лінії, зайти на сайт і глянути його - одна хвилина.
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17.02.2022 16:18 Відповісти
Росія клянчить у НАТО про гарантії власної безпеки ( а ифактично -індульгенцію на розбій) , ... наплювавши при цьому на безпеку тих держав, куди вона безцеремонно і неодноразово влізла своїми військами... ?! І ні з ким, на кого росія напала вона не погоджується вести ніяких перемовин...

Тобто росія путіна поділила держави всього світу на кілька "кастових" категорій:
-На вершині цього поділу вона сама поставила себе, як країну, яка нікому не збирається гарантувати безпеку і присвоїла собі право злочинно та безкарно порушувати кордони інших держав.
-На другому місці від вершини - країни, які як васали -повинні надавати росії гарантії її безпеки.
-На третьому місці, які не мають права розкривати навіть рота на захист жертв росії
- І на четвертому - всі інші країни, які НЕ можуть мати навіть права на гарантії безпеки від розбою росії,... сприймати як "щастя" чи "божий дар"... ???
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17.02.2022 16:19 Відповісти
Ви чітко озвучили ідеї рускаго міра, тобто імперського кацапізму.
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17.02.2022 16:55 Відповісти
Правильно! Нужно начать из власти. Только кто плюнет в колодец из которого воду пьет....
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17.02.2022 16:05 Відповісти
А навіщо? Кулі у голову буде достатньо
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17.02.2022 16:06 Відповісти
не "руського", а "руССкого", тому що Україна - справжня Русь, а РФ - Московія, і ніякого відношення до Русі не має.
Росія має таке ж відношення до Русі, як морська свинка до моря.
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17.02.2022 16:06 Відповісти
Неужели этих говнюков с ОПЗЖ всех посадят.
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17.02.2022 16:07 Відповісти
есле бы реагировали прошедшие все 7 лет на них... так всего бы этого давно не было бы...а так никто не сидит. никто не наказан .все сепары на каналах и в раде .... обе власти и виноваты .(( эти хоть частично чтото сделали....имею ввиду канали и ютуб каналы и прессу... да санкции ...
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17.02.2022 16:08 Відповісти
Этих кацапомразей необходимо тут же выбрасывать через расейскую границу. Там они быстро сделают любимую расею слабее.
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17.02.2022 16:10 Відповісти
То починайте з верховної зради та аппарату президента,там їх хоч греблю гати
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17.02.2022 16:10 Відповісти
Элементарный выход их ситуации... Так как Европа никуя не делает, заминировать АЭС все и пообещать рванутьть в случае, если одно мокшанское ***** появится на терироррии страны....
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17.02.2022 16:12 Відповісти
Краще Вільхою по Нововоронежській та Ростовській АЕС.
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17.02.2022 16:28 Відповісти
що ти мелиш?
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17.02.2022 16:41 Відповісти
Хунта!.. Я люблю тебя!
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17.02.2022 16:12 Відповісти
Та ви що? Невже. А як же зійтися посередині?
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17.02.2022 16:13 Відповісти
Так в му@арні "любителей руського миру" напевно більше чим серед громадян...Такі як Кива колишній керівник департаменту НПУ))) Аваківіський дегенерат..ВБ порийтеся на соц. сторінках своїх співробітників і все стане ясно..особливо патрульна поліція там повний капец..
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17.02.2022 16:13 Відповісти
Сейчас под этим "соусом" всех кто критикуют мерзавца Зе и его воровитую шоблу будут "паковать".
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17.02.2022 16:14 Відповісти
А лучше со старта ушатывать. Я думаю мы пацанам простим.
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17.02.2022 16:14 Відповісти
а если тебя "примут" ?
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17.02.2022 16:15 Відповісти
Меня? Я похож на кацапского прихвостня как ты?
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18.02.2022 11:12 Відповісти
Ответственность во время войны одна - РАССТРЕЛ на месте !!!
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17.02.2022 16:15 Відповісти
Вот это Кива попал
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17.02.2022 16:16 Відповісти
ну так начните для начала с этого.

> В Одессе во время заседания областного совета депутат от "ОПЗЖ" Вадим Шкаровский отметился циничным высказыванием о гражданах, которые готовы защищать свою родину в случае военного вторжения России. В своей речи он назвал территориальную оборону "бандформированием".
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17.02.2022 16:16 Відповісти
Пора чистить Украину от любителей пресмыкаться недоразумению.
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17.02.2022 16:24 Відповісти
В Одессе , для начала , нужно начать с тех, кто приносит на куликово поле букетики.
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17.02.2022 16:44 Відповісти
Это ведь намного хуже чем девочка омоновцу))
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17.02.2022 17:19 Відповісти
Єрмака затримайте)))
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17.02.2022 16:17 Відповісти
В Америке вышли любители кремлёвского Фюрера с портретами, так Президент Америки попросил чтобы Миграционная служба переписала всех любителей, лишила их гражданства Америки и отправила их на Расею ,чтобы там любили свой московский мир ,может пора и в Украине такое сделать , а то население Украины оборзело и никак не хочет становиться гражданами Украины.
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17.02.2022 16:21 Відповісти
Так,це приклад американської демократіі.Там можна вийти з портретами кремлівського фюрера.Там президенту можна попросити міграційну службу вислати їх нафіг з Америки.Але міграційна служба може вислати з Америки лишень тих,хто перебуває там незаконно.
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17.02.2022 17:09 Відповісти
можете задерживать весь Путь в Жопу...вместе с Рабиновичем и Кивой.
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17.02.2022 16:21 Відповісти
Сначала примите закон о коллобарантах (сепаратизме) а потом умничать будете. Что вы им предъявите, по большому счету? Нет в Законодательстве Украины ответственности, например, за использование вражеской символики
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17.02.2022 16:22 Відповісти
Так чего сопли жуёте?
Всем известны те, кто готовит недовольство украинцев государством!
Подняли цены на газ, электричество, коммуналку ... Заставляют ФОПов поднимать цены.
Прессаните их!
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17.02.2022 16:22 Відповісти
Посмеялись бы, если не так грусно.

Одессит оставил машину в Москве и улетел в Турцию, а обратно в РФ его не пустили: он просит украинскую полицию разобраться

Неприятная, хотя и забавная история приключилась с жителем Одессы 1975 года рождения, который в конце прошлого года решил съездить на своем автомобиле Toyota Land Cruiser 200 в столицу страны-агрессора.

Прибыв в Москву, он оставил авто на парковке гипермаркета, после чего улетел в Турцию. Оттуда он вернулся в Одессу, а еще через две недели снова отправился в Россию, чтобы забрать машину. Однако российские пограничники… отказались пропускать его на территорию этого государства.



Прибыв несолоно хлебавши в родной город, мужчина написал заявление в полицию, обвинив путинскую недоимперию в угоне его недешевого авто. Правоохранители отказались вносить сведения в Единый реестр досудебных расследований, и тогда гражданин обратился в суд, который обязал их это сделать.

Вчера полиция зарегистрировала уголовное производство, сообщил «Думской» источник в Одесском районном управлении №1.
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17.02.2022 16:26 Відповісти
Чого ж тут сумувати, так йому і треба.
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17.02.2022 16:31 Відповісти
Грустно, что есть полно еще таких гандонов.
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17.02.2022 16:47 Відповісти
А вот не...уй шастать! Сел играть с ворами, опасайся за свой кошелек....
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17.02.2022 16:37 Відповісти
Нех@й шастать по московиям
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17.02.2022 16:40 Відповісти
Ідіотизм! І яка мотивація?
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17.02.2022 17:29 Відповісти
начинайте с рады верховной , пацаны !!!
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17.02.2022 16:28 Відповісти
Так ,лять,всю вашу зелёную вонючую фракцию ,вместе с рыгами,пересажать надо
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17.02.2022 16:28 Відповісти
Не тільки затримувати, а і відправляти окопи рити...
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17.02.2022 16:30 Відповісти
Некоректна формуліровка, пишіть вже московитський чи кацапський, бо в самій московії ті прихильникі суцільні буряти, мокшанці, вірмени, всі окрім руських.
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17.02.2022 16:31 Відповісти
А звідки у Москвії руські? Там росіяни, які розмовляють російською.
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17.02.2022 16:50 Відповісти
Что вы несёте - начните делать - Любителей ру мира вам не хватает? Кива(ну ладно он убежал) Шуфрич? Бондаренко? Новинский? ОПЗЖежовцы....Мураев? Все Журнашлюхи с каналов Медведчука...и "НАШ" - да тут ловить не переловить...толку то от вашего заявления пока эти на воле...
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17.02.2022 16:31 Відповісти
Да что вы говорите?! А почему до сих пор Мураев и Кива на свободе ?
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17.02.2022 16:36 Відповісти
Де закон про колаблорантів? Головний калаборант не дає його приймати?
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17.02.2022 16:38 Відповісти
Кнопкодава слуги урода Шевченка затримайте. Слабо?
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17.02.2022 16:38 Відповісти
Не робіть помилок як Фацевич ! Не "руський мір" , рускій !!!
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17.02.2022 17:02 Відповісти
Добре!
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17.02.2022 17:03 Відповісти
Шо бы кто не говорил, а сруцкаму миГу пришла трында.
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17.02.2022 16:47 Відповісти
До чого тут "РУСЬке" взагалі?
Українською "руССкий" перекладається виключно як "російський".

А руське - це те, що пов'язано з Русьсю, а не Московією.
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17.02.2022 16:49 Відповісти
Вы не в курсе где живет Кива,Шуфрич и т.д?
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17.02.2022 16:56 Відповісти
Фацевич , який ще "руський мір"??? Безграмотність ! Люди з низькою освітою прочитали це і повторюють вслід таке саме !!! Рускій мір , бовдуре ! !
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17.02.2022 17:00 Відповісти
Шмаркля- трепещи !
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17.02.2022 17:02 Відповісти
Необхідно в Раді прийняти Закон, що в разі вторгнення хоч на крок чи обстріл нашої території, чи порушення нашого повітряного чи морського простору негайно аатоматично вводиться військовий стан. Тоді вйськові і поліція зможуть наших внутрішніх ворогів законно знешкоджувати. А не так, як це було в 2014, коли ватні бабці російського міра відбирали у наших військових зброю і техніку.
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17.02.2022 17:09 Відповісти
А деяких наших вояків навіть судили за те, що на блокпосту вбили особу, яка проривалась на авто в сторонк ворога
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17.02.2022 17:12 Відповісти
Посадить на бутылку, постелить, положить и присыпать
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17.02.2022 17:12 Відповісти
*Поздно Сара *Боржоми* пить---когда почки отвалились*. Ушёл поезд *Ту-тю, с третьего пут-ю*. Надо было с марта 2014г рубить на корню и везде. Многого бы не произошло. Тем более эффект накат Майдана был тогда невероятен по силе своей. Перегибы возможные были бы списаны инерцией момента того времени.
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17.02.2022 17:22 Відповісти
гарный руssкеме мэртвый руssкеме
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17.02.2022 17:27 Відповісти
Не Руського а російського миру.
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17.02.2022 17:31 Відповісти
Всех сторонников пресловутого русского мира лишать по крайней мере прав участвовать в политической жизни страны,а лучше было бы высылать из страны.
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17.02.2022 17:53 Відповісти
Треба здійснити мрію любителів руського міру і відправити в руський мір.
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17.02.2022 17:57 Відповісти
Треба починати з ОП. Там сидять найвпливовіші адепти "русскава міра".
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17.02.2022 18:25 Відповісти
Нацполіція! Ківу вже затримали? Чи ви так просто... поп...здіти?
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17.02.2022 19:11 Відповісти
«Руська правда» (дав.-рус. Правда рѹсьскаꙗ) - збірка стародавнього руського https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE права , складена в https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C Київській державі у XI-XII ст. на основі https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE звичаєвого права . Руська Правда містить норми https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE кримінального , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE спадкового , торгового і https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE процесуального законодавства.

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 Пам'ятка української мови https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0#cite_note-1 [1] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0#cite_note-2 [2] . Зі всіх відомих пам'яток ХІ ст. специфічні риси https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 української мови найбільшою мірою відобразила «Руська Правда»https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0#cite_note-3 [3] . За часів Київської русі термін "руський" застосовувався до населення яке жило на цій території. Мосвки тоді ще взагалі не було. Потім, при Петрі І та Катерині Іі московіти перепесали собі цей термін, як і багато іншого з нашої історії. До того вони називались "московіти".
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17.02.2022 21:48 Відповісти
як буде поліція це робити, то буде повага українців до поліції.
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17.02.2022 21:52 Відповісти
Зачекайте!!! Скоро весна .... городи .... рабів потрібно багато .... Ні пока нікого не трогати, розстріляти можна на зиму.. на перегній.
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18.02.2022 07:23 Відповісти
 
 