Любителей "русского мира" будем задерживать и привлекать к ответственности, - Нацполиция

Нацполиция и другие подразделения МВД согласованы и готовы реагировать на все внутренние риски в нашем государстве.

Об этом заявил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"По любителям "русского мира" и другим – таких людей будем задерживать и привлекать к ответственности, на все такие риски мы будем оперативно реагировать. Нацполиция и другие подразделения МВД слаженны и готовы реагировать на все внутренние риски в нашем государстве", - подчеркнул он.

По его словам, подразделения НПУ, и вообще структура Министерства внутренних дел будет оперативно реагировать на события типа тех, которые были в Украине в 2014 году.

Нацполиция проводит подготовительные мероприятия по проведению тактико-специальных учений, вроде тех, которые недавно были в Херсонской области.

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