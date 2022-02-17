Любителей "русского мира" будем задерживать и привлекать к ответственности, - Нацполиция
Нацполиция и другие подразделения МВД согласованы и готовы реагировать на все внутренние риски в нашем государстве.
Об этом заявил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"По любителям "русского мира" и другим – таких людей будем задерживать и привлекать к ответственности, на все такие риски мы будем оперативно реагировать. Нацполиция и другие подразделения МВД слаженны и готовы реагировать на все внутренние риски в нашем государстве", - подчеркнул он.
По его словам, подразделения НПУ, и вообще структура Министерства внутренних дел будет оперативно реагировать на события типа тех, которые были в Украине в 2014 году.
Нацполиция проводит подготовительные мероприятия по проведению тактико-специальных учений, вроде тех, которые недавно были в Херсонской области.
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Про напад на Шефіра Зеленський розповідав з трибуни ООН,
а про обстріл бойовиками дитсадка та школи мовчить - Климпуш-Цинцадзе
Звернись на плюси.
Теперь они чебурашки, и каждіє дварняжки... при устрєче.... сразу.... лапу подімьот....
Тобто росія путіна поділила держави всього світу на кілька "кастових" категорій:
-На вершині цього поділу вона сама поставила себе, як країну, яка нікому не збирається гарантувати безпеку і присвоїла собі право злочинно та безкарно порушувати кордони інших держав.
-На другому місці від вершини - країни, які як васали -повинні надавати росії гарантії її безпеки.
-На третьому місці, які не мають права розкривати навіть рота на захист жертв росії
- І на четвертому - всі інші країни, які НЕ можуть мати навіть права на гарантії безпеки від розбою росії,... сприймати як "щастя" чи "божий дар"... ???
Росія має таке ж відношення до Русі, як морська свинка до моря.
> В Одессе во время заседания областного совета депутат от "ОПЗЖ" Вадим Шкаровский отметился циничным высказыванием о гражданах, которые готовы защищать свою родину в случае военного вторжения России. В своей речи он назвал территориальную оборону "бандформированием".
Всем известны те, кто готовит недовольство украинцев государством!
Подняли цены на газ, электричество, коммуналку ... Заставляют ФОПов поднимать цены.
Прессаните их!
Одессит оставил машину в Москве и улетел в Турцию, а обратно в РФ его не пустили: он просит украинскую полицию разобраться
Неприятная, хотя и забавная история приключилась с жителем Одессы 1975 года рождения, который в конце прошлого года решил съездить на своем автомобиле Toyota Land Cruiser 200 в столицу страны-агрессора.
Прибыв в Москву, он оставил авто на парковке гипермаркета, после чего улетел в Турцию. Оттуда он вернулся в Одессу, а еще через две недели снова отправился в Россию, чтобы забрать машину. Однако российские пограничники… отказались пропускать его на территорию этого государства.
Прибыв несолоно хлебавши в родной город, мужчина написал заявление в полицию, обвинив путинскую недоимперию в угоне его недешевого авто. Правоохранители отказались вносить сведения в Единый реестр досудебных расследований, и тогда гражданин обратился в суд, который обязал их это сделать.
Вчера полиция зарегистрировала уголовное производство, сообщил «Думской» источник в Одесском районном управлении №1.
Українською "руССкий" перекладається виключно як "російський".
А руське - це те, що пов'язано з Русьсю, а не Московією.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 Пам'ятка української мови https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0#cite_note-1 [1] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0#cite_note-2 [2] . Зі всіх відомих пам'яток ХІ ст. специфічні риси https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 української мови найбільшою мірою відобразила «Руська Правда»https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0#cite_note-3 [3] . За часів Київської русі термін "руський" застосовувався до населення яке жило на цій території. Мосвки тоді ще взагалі не було. Потім, при Петрі І та Катерині Іі московіти перепесали собі цей термін, як і багато іншого з нашої історії. До того вони називались "московіти".