Те, що українці стали купувати більше зброї - неправда, - Нацполіція

Інформація про те, що люди почали більше купувати зброю, не відповідає дійсності.

Про це заявив заступник Голови Національної поліції України Олександр Фацевич, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на управління комунікації Нацполіції.

"Кількість осіб, які вперше придбали зброю, не збільшилася. Частіше купують зброю люди, які уже мають дозвіл на її придбання і зберігання", - сказав він.

Фацевич наголосив, що поліція здійснює ретельний контроль за обігом зброї, , в тому числі мисливської, та постійно перевіряє умови її зберігання.

Також читайте: Міністр оборони Резніков підтримав легалізацію зброї для цивільних