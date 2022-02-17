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Те, що українці стали купувати більше зброї - неправда, - Нацполіція

Те, що українці стали купувати більше зброї - неправда, - Нацполіція

Інформація про те, що люди почали більше купувати зброю, не відповідає дійсності.

Про це заявив заступник Голови Національної поліції України Олександр Фацевич, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на управління комунікації Нацполіції.

"Кількість осіб, які вперше придбали зброю, не збільшилася. Частіше купують зброю люди, які уже мають дозвіл на її придбання і зберігання", - сказав він.

Фацевич наголосив, що поліція здійснює ретельний контроль за обігом зброї, , в тому числі мисливської, та постійно перевіряє умови її зберігання.

Також читайте: Міністр оборони Резніков підтримав легалізацію зброї для цивільних

Автор: 

зброя (7446) Нацполіція (15142) Фацевич Олександр (88)


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Топ коментарі
+46
Нацполиция снова как и в 2014 работает на врага! Даже если это неправда это был прекрасный мобилизационный миф.
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17.02.2022 19:25
+22
В мене дуже багато знайомих купили зброю
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17.02.2022 19:30
+20
Поліція і тут бреше! Що вони з цієї брехні мають ? Невже вони так на Путлера працюють ? Стали купувати більше.
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17.02.2022 19:28
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Нє, правда...
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17.02.2022 19:25 Відповісти
Нацполиция снова как и в 2014 работает на врага! Даже если это неправда это был прекрасный мобилизационный миф.
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17.02.2022 19:25 Відповісти
підо@ри, сер!
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17.02.2022 19:29 Відповісти
кому нужна его правда во время войны и на кого он работает этот Фацевич?
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17.02.2022 21:57 Відповісти
Дякую.

https://fr24.com/RRR6817/2ada1322

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17.02.2022 19:26 Відповісти
ещё подарки ?))) мммммммм
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17.02.2022 19:40 Відповісти
https://www.flightradar24.com/RRR7214/2ad98b52 https://www.flightradar24.com/RRR7214/2ad98b52

https://www.flightradar24.com/XCCRM/2ad9a688
тоже дякуем
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17.02.2022 22:39 Відповісти
https://www.flightradar24.com/XCCRM/2ad9a688 https://www.flightradar24.com/XCCRM/2ad9a688

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17.02.2022 22:40 Відповісти
Поліція і тут бреше! Що вони з цієї брехні мають ? Невже вони так на Путлера працюють ? Стали купувати більше.
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17.02.2022 19:28 Відповісти
В мене дуже багато знайомих купили зброю
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17.02.2022 19:30 Відповісти
4 месяца тому на сайте Зброяра все модели Z-15 были в наличии. Сейчас - "проверьте, или в наличии".
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17.02.2022 19:31 Відповісти
та патроны уже с рук покупать приходится
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17.02.2022 19:38 Відповісти
ПАТОРОНЫ НА ПРОКАТ
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17.02.2022 20:46 Відповісти
так само на ибисе невозможно купить Хатсан эскорт. Раскупили, как горячие пирожки
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17.02.2022 19:56 Відповісти
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17.02.2022 19:57 Відповісти
Кто этих козлов тянет за язык? Я уже давно с карабином, сосед в активном поиске, многие друзья уже давно вооружены классным снайперским оружием!
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17.02.2022 19:31 Відповісти
треба спростити отримання дозволу
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17.02.2022 19:33 Відповісти
не за каденції зебілів
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17.02.2022 19:36 Відповісти
А що буде ще якась інша каденція ?
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17.02.2022 19:52 Відповісти
Якась надія може бути після імпічменту.
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17.02.2022 19:53 Відповісти
Будем чекати коли Зеленілохи скажуть беріть безкоштовно,але тільки захищайте.
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17.02.2022 19:34 Відповісти
Це він не скаже. Він боїться та ховається від свого народу. І вся його банда теж боїться та ховається, а переміщається країною тільки кортежами. Для нього і Лукашенко, і Путлер ближчі і зрозуміліші.
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17.02.2022 19:39 Відповісти
Фацевич явно не на своєму місці. І повинен забиратись геть. Тупа істота.
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17.02.2022 19:34 Відповісти
просто уже всю купили поетому больше некуда
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17.02.2022 19:37 Відповісти
Фацевича-геть !
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17.02.2022 19:40 Відповісти
Українці кмітливі й тому чекають безкоштовної роздачи . А грошики й на харчі інколи необхідні .
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17.02.2022 19:41 Відповісти
Ой та хто ото ще писав...
Та від ваших единокровок діждешься безкоштовної роздачі... а якже... он ваш беня ніяк не нажереться, все гребе до посліднього, та і клоун шо творить з казною... падли!!!
Ви і з мертвого штани знімете... а з дохлого коня підкови відірвете - підлість то ваше все
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17.02.2022 20:17 Відповісти
В України за 30 років незалежності кудись "зникли" 2 трлн. баксів . Усі разом олігархи накалядували за цей час ну максимум -- 50 млрд.

Питання для особливо кмітливих , хто ті , хто вкрав інші більше 1 трлн. баксвів ?! В мене є відповді , а в Вас ?!
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17.02.2022 20:40 Відповісти
Моїм "єдинокровкої" я йще можу рахувати Йосепа Зісельса , чи Семена Глузмана , аж ніяк не якогось там Бєню .
Ти йще згадай Гепу . Таким же макаром можно до українців причипити Онуфрієнко .
А братів Клічко - як до мене так й до будь кого . Бо там повний коктейль народів у хлопців .

Що до кловуна , я нагадаю , що хто його обрав . Я за його не голосував й більш того -- агітував проти , бо з 2004 року виключно за Тимошенко й жодного разу інакше .
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17.02.2022 20:55 Відповісти
А клічки мабуть в банді не були, святі ептіть?
А гепа шо? На ньому вже теж стільки зла що клійма ніде ставити
Не хочу навіть балакати, підлість, підступність цинізм то ваше все.
Я навіть не знаю хто з вас гірший кацапи чи ваша раса.
Тільки у вас є поняття хуцпа.
До такого ні одна раса не змогла "додумалась", до такої бридкої цинічної підлості.
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17.02.2022 21:07 Відповісти
Дійсно , нахабно яке , мати в івріті слово , яке має єдине значення - як "нахабство" , й ніякого іншого . Це дуже рідкісне явище , зазвичай є багато слів , які можно перевести кількома сінонімами . А тут й синонімів нема .
Для людини, яка півтори мови знає це дивно , але якщо знати більше 3-х , то ніякого дива й нема .

На рахунок "раса" -- йой , пану . Гітлер був йще тим телектуялом , панував термніном "раса" маючи лише приблизне поняття , що це таке . Мав три класа освіти й далі геометрії за третій клас його знання не стрибали ніколи .
А ось ******** генетика доводить , що німці одна з назмішанних гаплогруп , де поляки "близки родичи" на 38% . Українці теж . Чистих рас в межах континентальної Європи (як міг здогадатися й без генетиків -чисто логікою й знаннями історіх) не існує . Поляки на й чистійши слов"яни , але тільки на 57% .
Найбільш чисті "арійці" в нацисткому сенсі це британці , причому усі від англійців , валійців й ірландців . Ніяких кельтів як раси не існує -- виключно мовно й культурно .
Та ж генетика доводить , що іудеї різних походежнь лише на 35% пов"язанні один з другим , але усі й це походження - семітське .
Але ось для тебе сюрприз . Т.з. ашкеназійськи євреї десь так на 14-18% мають туж гаплогрупу , що й слов"яне . Для мене це й раніше було дуже верогідно . Бо це тільки тупий дегенерат Гітлер якісь індекси вимірював . А генетик бачить колір очей , й волосся й розуміє , що руде волосся ,чи вгагалом русе й блакитні очі не з"являються на рівному місці .

Тим більш кожен історик знає , що якихось 200 років тому ніякого націоанлізму не було й люди , сусіди переодично змішувалися й ворожнеча була виключно релігійна , чи на верхівці - політична .

Вчи , дитинко, історію , а не чутки й плітки тороговок сємками . Не підручники , а першоджерела . Освіта й світло одного корення слова .
А ось ті , що сємками торгують ті нічому , крім мракобісся навчити не можуть !
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17.02.2022 22:08 Відповісти
Не бреши у хуцпи нема синонімів.
Хуцпа це ваша нахабна підлість - яка зведена у ранг мистецва.
А на рахунок Гітлера так він же еврей і Ева еврейка - не сподівано?
Гітлер то є ваш еврейський междусобойчик, так шо не треба туди вплутувати інших.
Поц погано вчився чи хотів нахабно збрехати?
Ми знаємо що таке генетика і гаплогруппи, не треба тут нам умнічать і муде подводіть к бараде.
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17.02.2022 22:36 Відповісти
Йой хлопче , ну не ганьби себе , не видавай таємницю , що усю середню школу просмалив на задній парті й нічого з неї не вініс .
Десь за межами україни на теренах США чи Європи аналогічну бредятину волають люди , які ледь писати вміють й читати . Майже хворі ,або відсталі у розвитку .
Версія , що Сралін був сином кобили Прежевальського має більш фактологічних доводів , ні те , що ти про Гітлера накалякав .

Якщо й був між іудеями якись "междусобойчик" , так це 2 тисячи років тому , коли проповідував Єшуа ха-Ноцрі (тобто Христос) . Там дійсно одні іудеї й були , починаючи з "богоматері" , закінчуючи усіх його учнів , Іона (Йохонана) Предтечі . Й це дійсно хуцпа , коли дві тисячи років хтось за іудеїв визначає , як переклаються слова в іх мові , які в їх вірі пріорітети й яка в них священа книга . Іудеї кажуть Тора , тобто п"ятикнижжя Мойсеїве .
Ні кажуть христяні , в вас коментарі до Тори - є головними , тобто Талмуд й Шульхан Арух . Й так вже 2 тисячи років . Комедно було , якщо не сумно й соромно . Сумно , що в 21 столітті певні особи живуть байками середньовічної свіжини й щиро в це вірять .

Й той хто знає , що таке генетика й гаплагрупи той не вживає примітивне слова "раса" тим більш -- по відношенню до представника тієї номинально "раси" до якої й сам відноситься .
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18.02.2022 00:56 Відповісти
Почнемо с початку

Я вам не хлопче і не смалив з вами на задній парті, майте повагу до опонента, бо то ви кажете що ви краще своїх соплеменників а виходить по факту що таки не зовсім - таке ж хамло.
За Сралина нічого не можу сказати але чув що він грузинський єврей як і усі швілі, а від якої він там кобили вам звісно видніше.
Що стосовно Грубера то можете навіть самі нагуглити що він еврей:

«биологическим отцом Алоиса мог являться 19-летний сын еврея-банкира Леопольда Франкенбергера, у которого якобы Мария некоторое время работала служанкой[10], что впоследствии тщательно скрывалось нацистами как свидетельство возможного еврейского происхождения фюрера.»

Ось ще: "После того, как Ганс Франк, доверенный человек Адольфа Гитлера, заявил в 1946 году, что дедушка фюрера был евреем, слухи об этом больше никогда не умолкали, несмотря на то, что они всегда оспаривались историками. Теперь американский исследователь утверждает, что нашел им новое подтверждение в австрийском архиве", - сообщает немецкий журнал Focus. Когда мемуары Ганса Франка были опубликованы, они произвели сенсацию, повествует журналист Армин Фурер. "Франк утверждал, что в 1930 году он обнаружил, что дедушка Гитлера был евреем по отцовской линии и проживал в австрийском городе Грац. Племянник Гитлера Уильям Патрик Гитлер якобы написал фюреру письмо, в котором угрожал, что расскажет об этом общественности, в связи с чем Гитлер попросил Франка заняться этим вопросом в качестве адвоката", - говорится в статье. "Эванс считает, что домыслы о возможных еврейских корнях Гитлера появляются из-за того, что многие люди не могут объяснить себе его крайне глубокий антисемитизм - кроме как тем, что у Гитлера были на это личные причины", - пишет Focus. Далі можете гуглити самі - напрямок зрозумілий. І причини здається вже теж зрозумілі!

Ну ви можете звісно знову почати скавчати «шо то є єресь, ти неук с заднєй партьі» і таку іншу херню, але якщо подивимось глибше, то о чудо ми знаходимо им'я Гітлера в одному рядку з Ротшильдами. Ой знову нежданчик... ну то вже друга історія
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18.02.2022 10:56 Відповісти
Завжди гомерично реготав з легвістичних неуків , які в примітивногому слові "хуцпа" (нахабстов, просте й без додактів) шукають якісь кріптографічні таємні зміста .
Але ось дивний приклад саме супер-дупуер "хуцпи" міжгалактичного нахабства .
Ви хоч правила форума бачили ?!

Вас би хтось інший вже 10 разів відправив би в бан. А адмін може й деактів ніку зробити . Бо розпалення ворожнечи класичне .
Не кажучи , про ретрансляцію доведенний в тисячах судах фейків . Й тільки після вигранних тисячи судів в 50...60 , в 70 суди усіх цивілізованних країн світу просто тупо почали відмовляти усякий ревізіоністкий флуд . Бо усі зрозуміли , що то був флуд й зараз виключно продикують штарфи .
Про Ротшильдів я взгагалом мовчу -- ця родина була впилвовою десь так 100 років тому .
Що до причин юдофобії Гітлера - наявність родичів відповідного походження є найбільш параноїдальна причина - це зразу діагноз . Але Гітлер був розумово відсталим , але ж не параноїком точно . Хворі нерви були , а диагнозу параноя - ні . Разом з Гітлером там й Гімлер , й Геббельс й Рем й Розенберг були печерними юдофобами .

Характерне, що "ідея" про Гітлера виникла виключно після того , як янки почали водити німців масово в констабори й демонструвати їм злочини .
Ідея , мовля юдеї самі себе знищували це дуже зручна . Але півторюю в тисячах судів доведенно , що брехня .
А Вам я нагадав про Гітлера виключно в контексті , що Ви вживаєте саме нацистку мантру про те , що юдеї нібито якась окрема "раса" . Хоча для людини яка не бамбук курила на уроках білології очевидна понняття раса . Як й зрозуміло, що й ефіопи теж не чисті негроїди , а тільки навпіл .
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19.02.2022 12:02 Відповісти
Пукан таки не витримав? Суперечку ви хочете перевести у ранг помсти і бану?
А в чому саме розпалення ворожнечі?
Є призиви до насильства?
Так юди самі себе знищивали я це і стверджував і стверджую і це правда бо Гітлер іудей!
По вашій версії "Але Гітлер був розумово відсталим , але ж не параноїком точно" - доведіть, це потребує доказів!
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19.02.2022 12:17 Відповісти
Це мілійон разів довели психіатри . Те , що комуняки брехали , що Гітлер ніби то розстрілував так само як іудеїв й ромів йще й комуняк . Але факт , що головного арійського комуняку Енеста Тельмана стратили за тиждень до взяття Берліну . Канаріса стратили ранійше . Полковника Штаумберга стратили майже миттєво . Це доводить дуже послідовного нациста , що німців не вбивати , а "переховувати" . Тельман 15 років просидів у констаборі в умовах в рази кращих ніж діти , на яких Менделе свої "дослідження" робив . Єдина різниця , що Тельман був за нацизмом "арійцєм" , а ті діти іудеї .

На рахунок "ворожнечи" -- дуже сумно , що Ви щось пишете , й не розумієте самі що написали .

Я вже не кажу , що Ви подивиться тему форуму . Там нема нічого про євреїв . Абсолютно .

Знов читайте уважнішей й себе й опонента . Вас що вже зараз забанили ?!

Ні з Вами продовжують суперечку . Хоча на моєму місці будь хто й будь якої національності , але такого ж рівня знань й освіти вже б давно припинив би усе через бан .
Я ж продовжую непристойний диспут , який , півторюю ... в порядних спільнотах вже давно б прирпинився би .

Уявіть себе , що вас виводять на диспут , що ваша мати шльондра , й сестра - теж . А брат людожер , а а ваши діти вже народилися моральними уродами . Саме це Ви приблизно й стверджували з перших тем .
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19.02.2022 12:42 Відповісти
Ну от ви вже починаєте розуміти глибину і відразу тієї смердючої прірви яку створили іудеї. Влада і гроші любою ціною не можуть бути головною ціллю для народу хай і такого підлого і безпринципового як іудеї.
Коли ви заспокоїтеся і почнете усе сприймати адекватно ви зможете це прийняти.
Я співчуваю вам що ви народились іудеєм, це дуже важкий тягар, дуже багато гріхів, кривди та кривавих злочинів висить на вас і вашому народові з початку віків.
Маю надію що ви подолаєте своє єго і ту вбивчу ідеологію якою вас накачували змалку.
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19.02.2022 13:02 Відповісти
Мало того Гімлер теж був іудей!!!
теж дуже не сподівано - правда?
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19.02.2022 12:18 Відповісти
Головною ознакою будь якої фальшивки є нездібність фальсификаторів зконцентруватися на якись конкретній версії (для локшини на вуха бидла це й не потрібно) .
Так хто "був" в Гітлера іудей ? Чи ніби-то батько , чи ніби-то дідусь . А може вітчим ? А може властник сусідського цуценятки ?!
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19.02.2022 13:07 Відповісти
Гиммлер Генрих (Геттингер, по матери отца - Кине) (1900-1945) - министр внутренних дел Германии, рейхсфюрер СС
Шукайте і буде вам щастя
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19.02.2022 13:22 Відповісти
Тобто перукар з судіднього района - це дивний "родинний зв"язок" .

Послухай , розумнику , та за 30 років незалежності , кому тільки не приписували іудейське коріння . Особливо Олегу Тягнибоку , Порошенку , Ірині Фаріон , Тимошенко , Яценюку , Кучмі , Кравчуку , Сімоненко , Ібуковичу ... а йще Єльцину , ***** , Зюганову .
А саме гомеричне , що Жиріновському не пририсували . Але ж й він не приховував .
Не приховував й Борис Нємцов , Григорій Явлінський , або Гарі Каспаров .
Відому рок групу "Машину врємєні" називали "Машину з євреями" , й тому А ні Макаревич , а ні Кутіков - теж не приховували .

Приписати можно усе що завгодно кому завгодно .

В тому числі й тобі . В Україні нема такого закудочку , де не було якогось сусіда , якому б неможливо було дописати , що ніби то ві твій біологічний батько , або батько батька .

Цим й користуються різного сорту фальсіфікатори . Й це стосується не тільки міського населення , де взагалом поняття генетики дуже умовно (це стверждують вчені біологи й генетики, а не журналісти , чи фантасти) , це стосується і селян .
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19.02.2022 15:43 Відповісти
О то я вже розумник, а не курільщик з заднньої парти, он воно як?
Не маю бажання з вами спілкуватися, ви не заслуговуєте на мою допомогу
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19.02.2022 17:18 Відповісти
Теж знайома поведінка .
Десь так в роках 2012 ригоблювота тут так поводилася, коли її аргументами до стінки припирали . А то були зубри в дискусії з досвітом й знаннями .

На жаль , в котрий раз переконався , що печерна юдофобія вона не від мизку , або його відсутності . Відсутності яких знань -- це якись дефект сприяття реальності , коли особа перебуває в вигаданному їм же , або такими ж примітивами (тільки з часів середньовічча) як він сам віртуалі .

Й не дивно , що так багато в світі "антиваксів" , які вірять , що "єврей" Біл Гейтс якусь там воду заряджає й п"ять джі . А світом править не явна лажа , а таємна ложа .

Я б на місці будь якого печерного юдофоба дуже сильно постерегся користуватися інтернетом й в загалом різними компутерним технологіями .
Бо занадто подозрілий відсоток (й не прихованних) іудеїв є серед винахідців різних мов праграмування й технологій . Просинаєшься зранак , а вони в тих мовах щось "підкрутили" й в тебе рога вирісли . Ти диви !
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19.02.2022 17:43 Відповісти
Знаєте чого вас це так нервує? Тому що ви не сприймаєте правду і факти!
Ви навіть не почали переосмислювати надбання своєї нації.
Ви хочете купатись і жити у тому лайні? Та заради бога будьте в лайні, але пам'ятайте що розплата таки буде, за кожен крок і за кожне слово.
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19.02.2022 17:57 Відповісти
Знаєте , Володю , не з"явився за 18 років на цьому форумі той дратівник , яких якось зміг хоч чимось зачепити мої нерви . Ви комедно виглядаєте . Я цілих пів року підміняв товарища , викладаючи за його в ПТУ физику й теорію металообробки . Й один хлопчик (десь з далекого полтавського села) з тих учнів зараз у в Кьольні викладає щось інженерне .
На його усі тоді поклали й "товариші" по групі тролили за "село" , бо то була гАрадьская басота . Один навіть був унук народного художника -- отой дійсно так під парканом й закінчив життя . А усе тому , що нібито "селюк "добрі книжки читав з перевіриних джерел й авторітетних авторів . Вичав мови й любив людей . Хоча в ПТУ прийшов дуже слабкий . Цей унук відомого дідуся читав усяке лайно з паркана й писав там же ж . Й шукав винних в його ж алкоголізмі . Навіть армія від його відмовилався - а то був його шанс .

Ось й здогадайтеся , кого Ви більш нагадуєте .

Один юдофоб в США теж починав з теорій , а потім пійшов й підірвав цілий будинкок в Оклахома-сіті й вбив 300 випадкових людей . Його стратили десь так років 15 тому .

До речі , він теж спочатку цитував цілі шматки з "Майн Кампф" . Але на відміну від Вас він не ховався під дженду , мовляв Гітлер юдей .
Якщо Ви цитуєте шматками "Майн Кампф" це вже не важливо , хто такий Гітлер .
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19.02.2022 20:40 Відповісти
Діло не в тому хто ви і що ви... тут важливо наскільки чесно ви бачите цей світ та себе в цьому світі.
У кожного свій тягар, своя карма...
Прощавайте!
Я більше не буду з вами спілкуватися. В мене свій світ.
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19.02.2022 21:06 Відповісти
В тому й насувається на Україну велико лихо , що там "запАрєбріком" прожива дехто *****, який теж живе в своєму окремому від усього людства "світі" й там в його усюди усі прагнуть "руцькага міра" й усі перед їм винні , й повинні каятися тільки йому відомо в чому !

Й я саме з цього й починав , щоб злякати може ***** виключно роздача зброї населенню . Кілька мілійонів калашів буде достаньо , що воно не сунулося . А якщо допустити що б сунулося - буде сотні тисяч вбитих з обох сторін й тому ніяк крім велике лихе це не назвати .
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19.02.2022 22:37 Відповісти
Щодо особливой юдофобії Гітлера , то історикам відомий період "загострення" . Й що був в його старший товарищ відомий маляр юдей, на якого він після 1-ю світової образився , бо тот доводив , що Гітлер не мав талантів ...

До речі , Фрідрих Нічше , якого завдяки його сестрі (Єлізабет) наци зробили "своїм" філософом 10 років не контактував з сестрою , звинувативщи її в печерному антисемітизмі . Є відповідні листи Фрідриха , де він вживає дуже образливі як до рідної сестри вирази . Так й на писав - "морально низько пала", або "інтелектуальна деградація" . Природа її юдофобії інша -- чоловік (жінки такі - з ким спить з тим й думки) . Це було 30 років до появи Гітлера - на кінці 19 століття .
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19.02.2022 12:14 Відповісти
Я просто визнаю , "право націй" .... "право націй на легку форму ксенофобії" . Й вважаю ксенофобію природним явищем . Й тут головний корень "фобія" , тобто не ненависть , а недовіра до чужинців . Це природно .
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19.02.2022 12:17 Відповісти
Так шо холокост то таки междусобойчик.
 Але це навіть не головне, ви краще порозмірковуйте чому це евреїв усі не *******, чому їх весь час вбивають та виганяють. У цьому питанні я вам не помічник, бо коли починаю у все це заглиблюватись, скажу чесно мене дуже нудить. Головні цілі єврейства влада і гроші любими шляхами, як почитаєш сопоставиш та зрозумієш стає огидно, наче в лайні побував.
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18.02.2022 11:05 Відповісти
Звісно ви краще знаєте хто вкрав і скільки, бо то ж ваші і крали.
Якщо добре копнути так волосся дибки встає - починаєш розуміти хто був привладі і скільки там євреїв, та як все пов'язано ще з часу революції 1917.
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17.02.2022 21:14 Відповісти
А вы зайдите на сайт любого оружейного магазина!
Под 90% товара вместо цены "немаэ в наявнстi"...
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17.02.2022 19:42 Відповісти
ну так естественно,что в горячие моменты будут покупать те,у кого есть разрешение .
но новым,пока дождешься оного,зброя уже может и не понадобиться.в добробатах выдадут.
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17.02.2022 19:43 Відповісти
Напишите ЗАПРОС сколько единиц куплено за 2022 год, и эти Клоуны ответят, что не ведут учет)
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17.02.2022 19:52 Відповісти
В Запорожье в магазине сказали, что не успевают заказывать некоторые патроны и более живей идет торговля оружием. Наша семья получила разрешение и приобрела оружие впервые.
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17.02.2022 20:00 Відповісти
зачем весь этот геммор, хождение по мусорским разрешалкам, с регистрацией патриотов, фактически, в ФСБ, тратить дурные, та и не лишние, деньги (не все же мы президенты, как кто-то свистел соловьём, и даже не депутаты)..?
навыки есть, мишени не жаловались..) - придёт час Ч - сами дадут, ну или достану-подберу..
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17.02.2022 20:03 Відповісти
Люто плюсую!
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17.02.2022 21:00 Відповісти
зброя - це ти, а не шматок заліза в руках. якщо не тренуватись, то ти шматок м'яса на війні.
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17.02.2022 21:45 Відповісти
Это для внешней публики спич. Патроны метут.
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17.02.2022 20:04 Відповісти
Не,ну не дурак?
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17.02.2022 20:12 Відповісти
Якщо вони кажуть за легальну зброю - може й правда.... Але є ще й "чорний" ринок....
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17.02.2022 20:46 Відповісти
Нагадує анекдот.
Визвали гуцула нкведісти.
- Вуйку, кажуть у вас якась рушниця незаконна є.
- Йой, та звідки? Брешуть люди!
- А ще кажуть "шмайсера" маєте!
- Та ви що? Брехня!
- А ще подейкують ніби ви кулемета маєте!
- Наклеп!
- А ще гармату.
- Не вірте дурним наговорам!
- А ще схований танк!
- От чого нема, того нема!
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17.02.2022 21:30 Відповісти
Это откровение имени Монистырского исключительно, чтобы ЗЕ не обосрался.
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17.02.2022 21:51 Відповісти
Просто напоминаю. В Украине нет закона об оружии
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18.02.2022 00:59 Відповісти
 
 