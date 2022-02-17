То, что украинцы стали покупать больше оружия – неправда, - Нацполиция

Информация о том, что люди стали больше покупать оружия, не соответствует действительности.

Об этом заявил заместитель Главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на управление коммуникации Нацполиции.

"Количество лиц, впервые купивших оружие, не увеличилось. Чаще покупают оружие люди, уже имеющие разрешение на его приобретение и хранение", - сказал он.

Фацевич подчеркнул, что полиция осуществляет тщательный контроль за оборотом оружия, в том числе охотничьего, и постоянно проверяет условия его хранения.

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