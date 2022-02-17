То, что украинцы стали покупать больше оружия – неправда, - Нацполиция
Информация о том, что люди стали больше покупать оружия, не соответствует действительности.
Об этом заявил заместитель Главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на управление коммуникации Нацполиции.
"Количество лиц, впервые купивших оружие, не увеличилось. Чаще покупают оружие люди, уже имеющие разрешение на его приобретение и хранение", - сказал он.
Фацевич подчеркнул, что полиция осуществляет тщательный контроль за оборотом оружия, в том числе охотничьего, и постоянно проверяет условия его хранения.
Топ комментарии
+46 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
показать весь комментарий17.02.2022 19:25
+22 Дмитрий Иванов #445055
показать весь комментарий17.02.2022 19:30
+20 Vladimir Soukhov
показать весь комментарий17.02.2022 19:28
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тоже дякуем
Та від ваших единокровок діждешься безкоштовної роздачі... а якже... он ваш беня ніяк не нажереться, все гребе до посліднього, та і клоун шо творить з казною... падли!!!
Ви і з мертвого штани знімете... а з дохлого коня підкови відірвете - підлість то ваше все
Питання для особливо кмітливих , хто ті , хто вкрав інші більше 1 трлн. баксвів ?! В мене є відповді , а в Вас ?!
Ти йще згадай Гепу . Таким же макаром можно до українців причипити Онуфрієнко .
А братів Клічко - як до мене так й до будь кого . Бо там повний коктейль народів у хлопців .
Що до кловуна , я нагадаю , що хто його обрав . Я за його не голосував й більш того -- агітував проти , бо з 2004 року виключно за Тимошенко й жодного разу інакше .
А гепа шо? На ньому вже теж стільки зла що клійма ніде ставити
Не хочу навіть балакати, підлість, підступність цинізм то ваше все.
Я навіть не знаю хто з вас гірший кацапи чи ваша раса.
Тільки у вас є поняття хуцпа.
До такого ні одна раса не змогла "додумалась", до такої бридкої цинічної підлості.
Для людини, яка півтори мови знає це дивно , але якщо знати більше 3-х , то ніякого дива й нема .
На рахунок "раса" -- йой , пану . Гітлер був йще тим телектуялом , панував термніном "раса" маючи лише приблизне поняття , що це таке . Мав три класа освіти й далі геометрії за третій клас його знання не стрибали ніколи .
А ось ******** генетика доводить , що німці одна з назмішанних гаплогруп , де поляки "близки родичи" на 38% . Українці теж . Чистих рас в межах континентальної Європи (як міг здогадатися й без генетиків -чисто логікою й знаннями історіх) не існує . Поляки на й чистійши слов"яни , але тільки на 57% .
Найбільш чисті "арійці" в нацисткому сенсі це британці , причому усі від англійців , валійців й ірландців . Ніяких кельтів як раси не існує -- виключно мовно й культурно .
Та ж генетика доводить , що іудеї різних походежнь лише на 35% пов"язанні один з другим , але усі й це походження - семітське .
Але ось для тебе сюрприз . Т.з. ашкеназійськи євреї десь так на 14-18% мають туж гаплогрупу , що й слов"яне . Для мене це й раніше було дуже верогідно . Бо це тільки тупий дегенерат Гітлер якісь індекси вимірював . А генетик бачить колір очей , й волосся й розуміє , що руде волосся ,чи вгагалом русе й блакитні очі не з"являються на рівному місці .
Тим більш кожен історик знає , що якихось 200 років тому ніякого націоанлізму не було й люди , сусіди переодично змішувалися й ворожнеча була виключно релігійна , чи на верхівці - політична .
Вчи , дитинко, історію , а не чутки й плітки тороговок сємками . Не підручники , а першоджерела . Освіта й світло одного корення слова .
А ось ті , що сємками торгують ті нічому , крім мракобісся навчити не можуть !
Хуцпа це ваша нахабна підлість - яка зведена у ранг мистецва.
А на рахунок Гітлера так він же еврей і Ева еврейка - не сподівано?
Гітлер то є ваш еврейський междусобойчик, так шо не треба туди вплутувати інших.
Поц погано вчився чи хотів нахабно збрехати?
Ми знаємо що таке генетика і гаплогруппи, не треба тут нам умнічать і муде подводіть к бараде.
Десь за межами україни на теренах США чи Європи аналогічну бредятину волають люди , які ледь писати вміють й читати . Майже хворі ,або відсталі у розвитку .
Версія , що Сралін був сином кобили Прежевальського має більш фактологічних доводів , ні те , що ти про Гітлера накалякав .
Якщо й був між іудеями якись "междусобойчик" , так це 2 тисячи років тому , коли проповідував Єшуа ха-Ноцрі (тобто Христос) . Там дійсно одні іудеї й були , починаючи з "богоматері" , закінчуючи усіх його учнів , Іона (Йохонана) Предтечі . Й це дійсно хуцпа , коли дві тисячи років хтось за іудеїв визначає , як переклаються слова в іх мові , які в їх вірі пріорітети й яка в них священа книга . Іудеї кажуть Тора , тобто п"ятикнижжя Мойсеїве .
Ні кажуть христяні , в вас коментарі до Тори - є головними , тобто Талмуд й Шульхан Арух . Й так вже 2 тисячи років . Комедно було , якщо не сумно й соромно . Сумно , що в 21 столітті певні особи живуть байками середньовічної свіжини й щиро в це вірять .
Й той хто знає , що таке генетика й гаплагрупи той не вживає примітивне слова "раса" тим більш -- по відношенню до представника тієї номинально "раси" до якої й сам відноситься .
Я вам не хлопче і не смалив з вами на задній парті, майте повагу до опонента, бо то ви кажете що ви краще своїх соплеменників а виходить по факту що таки не зовсім - таке ж хамло.
За Сралина нічого не можу сказати але чув що він грузинський єврей як і усі швілі, а від якої він там кобили вам звісно видніше.
Що стосовно Грубера то можете навіть самі нагуглити що він еврей:
«биологическим отцом Алоиса мог являться 19-летний сын еврея-банкира Леопольда Франкенбергера, у которого якобы Мария некоторое время работала служанкой[10], что впоследствии тщательно скрывалось нацистами как свидетельство возможного еврейского происхождения фюрера.»
Ось ще: "После того, как Ганс Франк, доверенный человек Адольфа Гитлера, заявил в 1946 году, что дедушка фюрера был евреем, слухи об этом больше никогда не умолкали, несмотря на то, что они всегда оспаривались историками. Теперь американский исследователь утверждает, что нашел им новое подтверждение в австрийском архиве", - сообщает немецкий журнал Focus. Когда мемуары Ганса Франка были опубликованы, они произвели сенсацию, повествует журналист Армин Фурер. "Франк утверждал, что в 1930 году он обнаружил, что дедушка Гитлера был евреем по отцовской линии и проживал в австрийском городе Грац. Племянник Гитлера Уильям Патрик Гитлер якобы написал фюреру письмо, в котором угрожал, что расскажет об этом общественности, в связи с чем Гитлер попросил Франка заняться этим вопросом в качестве адвоката", - говорится в статье. "Эванс считает, что домыслы о возможных еврейских корнях Гитлера появляются из-за того, что многие люди не могут объяснить себе его крайне глубокий антисемитизм - кроме как тем, что у Гитлера были на это личные причины", - пишет Focus. Далі можете гуглити самі - напрямок зрозумілий. І причини здається вже теж зрозумілі!
Ну ви можете звісно знову почати скавчати «шо то є єресь, ти неук с заднєй партьі» і таку іншу херню, але якщо подивимось глибше, то о чудо ми знаходимо им'я Гітлера в одному рядку з Ротшильдами. Ой знову нежданчик... ну то вже друга історія
Але ось дивний приклад саме супер-дупуер "хуцпи" міжгалактичного нахабства .
Ви хоч правила форума бачили ?!
Вас би хтось інший вже 10 разів відправив би в бан. А адмін може й деактів ніку зробити . Бо розпалення ворожнечи класичне .
Не кажучи , про ретрансляцію доведенний в тисячах судах фейків . Й тільки після вигранних тисячи судів в 50...60 , в 70 суди усіх цивілізованних країн світу просто тупо почали відмовляти усякий ревізіоністкий флуд . Бо усі зрозуміли , що то був флуд й зараз виключно продикують штарфи .
Про Ротшильдів я взгагалом мовчу -- ця родина була впилвовою десь так 100 років тому .
Що до причин юдофобії Гітлера - наявність родичів відповідного походження є найбільш параноїдальна причина - це зразу діагноз . Але Гітлер був розумово відсталим , але ж не параноїком точно . Хворі нерви були , а диагнозу параноя - ні . Разом з Гітлером там й Гімлер , й Геббельс й Рем й Розенберг були печерними юдофобами .
Характерне, що "ідея" про Гітлера виникла виключно після того , як янки почали водити німців масово в констабори й демонструвати їм злочини .
Ідея , мовля юдеї самі себе знищували це дуже зручна . Але півторюю в тисячах судів доведенно , що брехня .
А Вам я нагадав про Гітлера виключно в контексті , що Ви вживаєте саме нацистку мантру про те , що юдеї нібито якась окрема "раса" . Хоча для людини яка не бамбук курила на уроках білології очевидна понняття раса . Як й зрозуміло, що й ефіопи теж не чисті негроїди , а тільки навпіл .
А в чому саме розпалення ворожнечі?
Є призиви до насильства?
Так юди самі себе знищивали я це і стверджував і стверджую і це правда бо Гітлер іудей!
По вашій версії "Але Гітлер був розумово відсталим , але ж не параноїком точно" - доведіть, це потребує доказів!
На рахунок "ворожнечи" -- дуже сумно , що Ви щось пишете , й не розумієте самі що написали .
Я вже не кажу , що Ви подивиться тему форуму . Там нема нічого про євреїв . Абсолютно .
Знов читайте уважнішей й себе й опонента . Вас що вже зараз забанили ?!
Ні з Вами продовжують суперечку . Хоча на моєму місці будь хто й будь якої національності , але такого ж рівня знань й освіти вже б давно припинив би усе через бан .
Я ж продовжую непристойний диспут , який , півторюю ... в порядних спільнотах вже давно б прирпинився би .
Уявіть себе , що вас виводять на диспут , що ваша мати шльондра , й сестра - теж . А брат людожер , а а ваши діти вже народилися моральними уродами . Саме це Ви приблизно й стверджували з перших тем .
Коли ви заспокоїтеся і почнете усе сприймати адекватно ви зможете це прийняти.
Я співчуваю вам що ви народились іудеєм, це дуже важкий тягар, дуже багато гріхів, кривди та кривавих злочинів висить на вас і вашому народові з початку віків.
Маю надію що ви подолаєте своє єго і ту вбивчу ідеологію якою вас накачували змалку.
теж дуже не сподівано - правда?
Так хто "був" в Гітлера іудей ? Чи ніби-то батько , чи ніби-то дідусь . А може вітчим ? А може властник сусідського цуценятки ?!
Шукайте і буде вам щастя
Послухай , розумнику , та за 30 років незалежності , кому тільки не приписували іудейське коріння . Особливо Олегу Тягнибоку , Порошенку , Ірині Фаріон , Тимошенко , Яценюку , Кучмі , Кравчуку , Сімоненко , Ібуковичу ... а йще Єльцину , ***** , Зюганову .
А саме гомеричне , що Жиріновському не пририсували . Але ж й він не приховував .
Не приховував й Борис Нємцов , Григорій Явлінський , або Гарі Каспаров .
Відому рок групу "Машину врємєні" називали "Машину з євреями" , й тому А ні Макаревич , а ні Кутіков - теж не приховували .
Приписати можно усе що завгодно кому завгодно .
В тому числі й тобі . В Україні нема такого закудочку , де не було якогось сусіда , якому б неможливо було дописати , що ніби то ві твій біологічний батько , або батько батька .
Цим й користуються різного сорту фальсіфікатори . Й це стосується не тільки міського населення , де взагалом поняття генетики дуже умовно (це стверждують вчені біологи й генетики, а не журналісти , чи фантасти) , це стосується і селян .
Не маю бажання з вами спілкуватися, ви не заслуговуєте на мою допомогу
Десь так в роках 2012 ригоблювота тут так поводилася, коли її аргументами до стінки припирали . А то були зубри в дискусії з досвітом й знаннями .
На жаль , в котрий раз переконався , що печерна юдофобія вона не від мизку , або його відсутності . Відсутності яких знань -- це якись дефект сприяття реальності , коли особа перебуває в вигаданному їм же , або такими ж примітивами (тільки з часів середньовічча) як він сам віртуалі .
Й не дивно , що так багато в світі "антиваксів" , які вірять , що "єврей" Біл Гейтс якусь там воду заряджає й п"ять джі . А світом править не явна лажа , а таємна ложа .
Я б на місці будь якого печерного юдофоба дуже сильно постерегся користуватися інтернетом й в загалом різними компутерним технологіями .
Бо занадто подозрілий відсоток (й не прихованних) іудеїв є серед винахідців різних мов праграмування й технологій . Просинаєшься зранак , а вони в тих мовах щось "підкрутили" й в тебе рога вирісли . Ти диви !
Ви навіть не почали переосмислювати надбання своєї нації.
Ви хочете купатись і жити у тому лайні? Та заради бога будьте в лайні, але пам'ятайте що розплата таки буде, за кожен крок і за кожне слово.
На його усі тоді поклали й "товариші" по групі тролили за "село" , бо то була гАрадьская басота . Один навіть був унук народного художника -- отой дійсно так під парканом й закінчив життя . А усе тому , що нібито "селюк "добрі книжки читав з перевіриних джерел й авторітетних авторів . Вичав мови й любив людей . Хоча в ПТУ прийшов дуже слабкий . Цей унук відомого дідуся читав усяке лайно з паркана й писав там же ж . Й шукав винних в його ж алкоголізмі . Навіть армія від його відмовилався - а то був його шанс .
Ось й здогадайтеся , кого Ви більш нагадуєте .
Один юдофоб в США теж починав з теорій , а потім пійшов й підірвав цілий будинкок в Оклахома-сіті й вбив 300 випадкових людей . Його стратили десь так років 15 тому .
До речі , він теж спочатку цитував цілі шматки з "Майн Кампф" . Але на відміну від Вас він не ховався під дженду , мовляв Гітлер юдей .
Якщо Ви цитуєте шматками "Майн Кампф" це вже не важливо , хто такий Гітлер .
У кожного свій тягар, своя карма...
Прощавайте!
Я більше не буду з вами спілкуватися. В мене свій світ.
Й я саме з цього й починав , щоб злякати може ***** виключно роздача зброї населенню . Кілька мілійонів калашів буде достаньо , що воно не сунулося . А якщо допустити що б сунулося - буде сотні тисяч вбитих з обох сторін й тому ніяк крім велике лихе це не назвати .
До речі , Фрідрих Нічше , якого завдяки його сестрі (Єлізабет) наци зробили "своїм" філософом 10 років не контактував з сестрою , звинувативщи її в печерному антисемітизмі . Є відповідні листи Фрідриха , де він вживає дуже образливі як до рідної сестри вирази . Так й на писав - "морально низько пала", або "інтелектуальна деградація" . Природа її юдофобії інша -- чоловік (жінки такі - з ким спить з тим й думки) . Це було 30 років до появи Гітлера - на кінці 19 століття .
Але це навіть не головне, ви краще порозмірковуйте чому це евреїв усі не *******, чому їх весь час вбивають та виганяють. У цьому питанні я вам не помічник, бо коли починаю у все це заглиблюватись, скажу чесно мене дуже нудить. Головні цілі єврейства влада і гроші любими шляхами, як почитаєш сопоставиш та зрозумієш стає огидно, наче в лайні побував.
Якщо добре копнути так волосся дибки встає - починаєш розуміти хто був привладі і скільки там євреїв, та як все пов'язано ще з часу революції 1917.
Под 90% товара вместо цены "немаэ в наявнстi"...
но новым,пока дождешься оного,зброя уже может и не понадобиться.в добробатах выдадут.
навыки есть, мишени не жаловались..) - придёт час Ч - сами дадут, ну или достану-подберу..
Визвали гуцула нкведісти.
- Вуйку, кажуть у вас якась рушниця незаконна є.
- Йой, та звідки? Брешуть люди!
- А ще кажуть "шмайсера" маєте!
- Та ви що? Брехня!
- А ще подейкують ніби ви кулемета маєте!
- Наклеп!
- А ще гармату.
- Не вірте дурним наговорам!
- А ще схований танк!
- От чого нема, того нема!