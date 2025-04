Байден терміново повертається до Вашингтона через ситуацію в Європі. ВIДЕО

Президент США Джо Байден заявив про те, що терміново повертається до Вашингтону, через ситуацію в Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у твіттері CSPAN

Байден у терміновому порядку повертається з Огайо до Вашингтона через "погіршення погодних умов в американській столиці і ще через дещо, що відбуваються в Європі, прямо зараз"

President Biden concludes remarks in Ohio: "The reason they tell me I've got to head out, I hadn't planned on going immediately, is because of weather going back to Washington and there's a little thing going on in Europe right now." pic.twitter.com/muJ4mUkpsg