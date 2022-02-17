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Байден терміново повертається до Вашингтона через ситуацію в Європі. ВIДЕО

Президент США Джо Байден заявив про те, що терміново повертається до Вашингтону, через ситуацію в Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у твіттері CSPAN

Байден у терміновому порядку повертається з Огайо до Вашингтона через "погіршення погодних умов в американській столиці і ще через дещо, що відбуваються в Європі, прямо зараз"

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President Biden concludes remarks in Ohio: "The reason they tell me I've got to head out, I hadn't planned on going immediately, is because of weather going back to Washington and there's a little thing going on in Europe right now." pic.twitter.com/muJ4mUkpsg

— CSPAN (@cspan) February 17, 2022

Автор: 

агресія (1194) Байден Джо (2883)


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Топ коментарі
+117
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17.02.2022 21:30
+62
Ничего там уже не исправить. Давай, Байден, жги !!!
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17.02.2022 21:34
+54
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17.02.2022 21:54
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Интересно когда абхазской обезьяне отоврут её кормушку со стремным происхождением?
www[.]templatemonster[.]com
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17.02.2022 22:40 Відповісти
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17.02.2022 22:02 Відповісти
діда переймаеться Україною - моніка ні.
і хто з них Презідент України?
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17.02.2022 22:30 Відповісти
У Володьки время нет на трип, америка не даёт продуть дудку кокса, поэтому Володимир такой нервный на байдена
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17.02.2022 22:38 Відповісти
Він має на увазі всю Європу чи Західну?
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18.02.2022 01:33 Відповісти
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