Байден терміново повертається до Вашингтона через ситуацію в Європі. ВIДЕО
Президент США Джо Байден заявив про те, що терміново повертається до Вашингтону, через ситуацію в Європі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у твіттері CSPAN
Байден у терміновому порядку повертається з Огайо до Вашингтона через "погіршення погодних умов в американській столиці і ще через дещо, що відбуваються в Європі, прямо зараз"
President Biden concludes remarks in Ohio: "The reason they tell me I've got to head out, I hadn't planned on going immediately, is because of weather going back to Washington and there's a little thing going on in Europe right now." pic.twitter.com/muJ4mUkpsg— CSPAN (@cspan) February 17, 2022
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