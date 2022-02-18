Остання редакція законопроєкту про легалізацію медичного канабісу максимально нівелює ризики його використання не за призначенням, - "слуга народу" Радуцький
Минулого року парламенту не вдалося з першої спроби ухвалити закон, який дозволяє обіг конопель в медичних та наукових цілях.
Про це у Facebook повідомив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.
"Восени МОЗ опублікував новий законопроєкт, який враховує зауваження та побажання народних депутатів. Зокрема, посилюється роль Національної поліції: НПУ погоджує видачу ліцензій на культивування, використання рослин, режим охорони ділянки, місця зберігання та транспортування партії товару. Створюється реєстр препаратів на основі канабісу, на кожну одиницю товару повинен бути нанесений унікальний штрих-код. Також громадянам дозволяється ввезення на територію України медичних препарати на основі канабісу, але винятково згідно з Е-рецептом", - пояснив парламентар.
Консультації між МОЗ та МВС щодо тексту документу продовжувались ще декілька місяців.
Пізніше було опубліковано фінальну редакцію законопроєкту.
"Основні зміни у документі стосуються посилення контролю за використанням приміщень та об’єктів, призначених для діяльності з обігу коноплі. У першій редакції законопроєкту визначити вміст тетрагідроканабінолу (наркотичної складової канабісу) можна було у будь-якій лабораторії. У новій – лише у лабораторіях, підпорядкованих Міністерству внутрішніх справ. Діяльність з культивування коноплі з високим рівнем тетрагідроканабінолу проводиться винятково в умовах закритого ґрунту, тобто у теплицях, що гарантує більш високий рівень контролю", - зазначив нардеп.
Для використання канабісу в наукових цілях також потрібно отримати ліцензію від Нацполіції.
"На мою думку, остання редакція урядового законопроєкту максимально нівелює ризики використання медичного канабісу не за призначенням. Навіть не уявляю, які ще можуть залишитись аргументи у противників легалізації", - додав глава парламентського комітету.
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П.С. наше общество не готово к легализации. У нас нет ни культуры, ни тормозов. Хватит алкашки за рулём.
Или вы думаете, что препараты дают эйфорию? Могу вам адрес онко центра дать, сходите поделитесь своей точкой зрения.
Мед канабис курят только в Кино! В жизни это препараты принимают внутрь и они не дают кайфа!
Але в країні де лікарі продають довідки про щеплення від КОВІДУ цей закон явно не на часі. Та й війна може бути є багато інших важливих питань.