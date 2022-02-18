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Новини
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Остання редакція законопроєкту про легалізацію медичного канабісу максимально нівелює ризики його використання не за призначенням, - "слуга народу" Радуцький

Остання редакція законопроєкту про легалізацію медичного канабісу максимально нівелює ризики його використання не за призначенням, -

Минулого року парламенту не вдалося з першої спроби ухвалити закон, який дозволяє обіг конопель в медичних та наукових цілях.

Про це у Facebook повідомив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Восени МОЗ опублікував новий законопроєкт, який враховує зауваження та побажання народних депутатів. Зокрема, посилюється роль Національної поліції: НПУ погоджує видачу ліцензій на культивування, використання рослин, режим охорони ділянки, місця зберігання та транспортування партії товару. Створюється реєстр препаратів на основі канабісу, на кожну одиницю товару повинен бути нанесений унікальний штрих-код. Також громадянам дозволяється ввезення на територію України медичних препарати на основі канабісу, але винятково згідно з Е-рецептом", - пояснив парламентар.

Консультації між МОЗ та МВС щодо тексту документу продовжувались ще декілька місяців.

Читайте: МОЗ винесло законопроєкт про легалізацію медичного канабісу на громадське обговорення

Пізніше було опубліковано фінальну редакцію законопроєкту.

"Основні зміни у документі стосуються посилення контролю за використанням приміщень та об’єктів, призначених для діяльності з обігу коноплі. У першій редакції законопроєкту визначити вміст тетрагідроканабінолу (наркотичної складової канабісу) можна було у будь-якій лабораторії. У новій – лише у лабораторіях, підпорядкованих Міністерству внутрішніх справ. Діяльність з культивування коноплі з високим рівнем тетрагідроканабінолу проводиться винятково в умовах закритого ґрунту, тобто у теплицях, що гарантує більш високий рівень контролю", - зазначив нардеп.

Для використання канабісу в наукових цілях також потрібно отримати ліцензію від Нацполіції.

"На мою думку, остання редакція урядового законопроєкту максимально нівелює ризики використання медичного канабісу не за призначенням. Навіть не уявляю, які ще можуть залишитись аргументи у противників легалізації", - додав глава парламентського комітету.

Також читайте: Сполуки конопель запобігають зараженню COVID-19, - лабораторне дослідження

Автор: 

законопроєкт (3583) Радуцький Михайло (284) канабіс (67)


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Топ коментарі
+3
Давайте, слуги. Якщо хочете, щоб вас запам'ятали, хоч чимось корисним - приймайте легалайз
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18.02.2022 10:29
+2
Т.е. "Слуги народа" и сам найвЯличайшай могут пыхнуть (а под этим соусом и дунуть) не опасаясь последствий.
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18.02.2022 10:30
+2
это лютый п...ц. кому война, кому канабис. папуасы у власти.
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18.02.2022 10:39
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18.02.2022 10:29 Відповісти
Давайте, слуги. Якщо хочете, щоб вас запам'ятали, хоч чимось корисним - приймайте легалайз
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18.02.2022 10:29 Відповісти
Каким макаром легализация к мед препаратам?
П.С. наше общество не готово к легализации. У нас нет ни культуры, ни тормозов. Хватит алкашки за рулём.
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18.02.2022 14:55 Відповісти
а еще запретим продавать топоры, отвертки и вилки, ведь ими убить можно
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18.02.2022 15:02 Відповісти
Ну не ерничайте. Вы поняли, что я хотел сказать. В широкие массы для нас это жесть. Препараты это одно, а обдолбаный водятел - другое. А по синьке, так я бы ее запретил вообще.
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18.02.2022 15:07 Відповісти
Т.е. "Слуги народа" и сам найвЯличайшай могут пыхнуть (а под этим соусом и дунуть) не опасаясь последствий.
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18.02.2022 10:30 Відповісти
Какое отношение имеет это к мед препаратам?
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18.02.2022 14:56 Відповісти
В том то и дело, что ни какого. То, что они, слуги и зе, курят и втягивают в себя носом.
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18.02.2022 15:12 Відповісти
это лютый п...ц. кому война, кому канабис. папуасы у власти.
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18.02.2022 10:39 Відповісти
крадуцкому уже не побарыжить масками... теперь на легалайз сесть хочется
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18.02.2022 10:40 Відповісти
Наркомани довбані!
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18.02.2022 10:40 Відповісти
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18.02.2022 10:41 Відповісти
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18.02.2022 10:44 Відповісти
Лично мне не нравиться коноплю курить, но я ничего против легалайза не имею, по крайней мере конопля уж точно не несет больше вреда, чем бухло.
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18.02.2022 10:43 Відповісти
Нанесет, еще как. Видел, как обдолбанному срывает крышу. Это лютый ппц…
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18.02.2022 11:52 Відповісти
Ага 100%. А ещё надо запретить ВСЕ наркотические мед препараты. И будет вообще супер.
Или вы думаете, что препараты дают эйфорию? Могу вам адрес онко центра дать, сходите поделитесь своей точкой зрения.
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18.02.2022 14:47 Відповісти
Радуцкому очень удобно будет прикрывать наркоторговлю онкобольными. Лучшего прикрытия и не придумать. Еще не понял, что интересы страдающих больных здесь совершенно ни при чем?
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18.02.2022 14:53 Відповісти
А что, сейчас мало наркоты в фарме? Это раз. Второе. Препараты мед канабиса абсолютно бесполезны для наркоманов!
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18.02.2022 15:02 Відповісти
Зачем же добавлять к тому что есть? Разве не очевидно, что энтузиазм, который проявляет власть в вопросах распространения каннабиса из той же серии, что и азартные игры - заработать и никак не беспокойство по поводу здоровья больных или зависимых от игры. Мотивы не соответствуют декларациям. Если и вводить такие разрешения, то не этой насквозь вороватой и лживой власти.
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18.02.2022 15:11 Відповісти
Даже если нравится. И будет легализация мед препаратов - вас так же накажут как и сейчас за курение. Вы блин в глаза долбитесь и разницы между употребления для кайфа нарками или как противосудорожное для детей вообще не видите?
Мед канабис курят только в Кино! В жизни это препараты принимают внутрь и они не дают кайфа!
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18.02.2022 14:53 Відповісти
Напевно для хворих це штука корисна як розповідала Яніна Соколова яка хворіла на РАК.
Але в країні де лікарі продають довідки про щеплення від КОВІДУ цей закон явно не на часі. Та й війна може бути є багато інших важливих питань.
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18.02.2022 10:46 Відповісти
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18.02.2022 10:46 Відповісти
А шо это зебуины так канабисом запереймалися? Мабуть, спальчевский в евролабе стал сильно обдирать, за анализы.
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18.02.2022 10:53 Відповісти
Когда уже эти зеленые суки накурятся...
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18.02.2022 10:53 Відповісти
Самий що не є необхідний закон...
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18.02.2022 10:54 Відповісти
Представьте, что да! Потому его и не принимают/затягивают.
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18.02.2022 14:49 Відповісти
Тут війна на носі, а слуги легалізують наркоту для свого Гундоса, а то ще прийдеться проходити експертизу, а воно занаркочене.
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18.02.2022 11:00 Відповісти
Легализуйте шмаль.********* в погонах нужно с закона убрать
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18.02.2022 11:08 Відповісти
Кому война, а кому каннабис родная. Каждому свое
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18.02.2022 11:50 Відповісти
 
 