МВС презентувало Єдиний реєстр зброї

15-16 лютого у столиці відбулася Перша національна конференція з питань запобігання та боротьби з незаконним обігом зброї, боєприпасів та вибухових речовин в усіх його проявах. Захід проходив у рамках спільного проєкту ОБСЄ та Міністерства внутрішніх справ України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС.

Обговорили питання консолідації зусиль для сприяння розвитку ефективної системи контролю зброї та протидії правопорушенням, пов’язаними зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою.

"Сьогодні Україна стикається зі значними ризиками незаконного обігу та неконтрольованого внутрішнього обігу зброї. Це пов’язано як із постачанням зброї до окупованих територій на півдні та сході нашої країни, так і випадків розповсюдження стрілецької зброї, боєприпасів та вибухівки з лінії розмежування, контрабанди зброї, перероблення травматичної зброї в бойову. Тому саме зараз наша держава потребує посиленої відповіді на незаконний обіг зброї, боєприпасів та вибухових речовин на основі стратегічного урядового підходу", - зазначив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.

Ефективний контроль над вогнепальною зброєю, її найважливішими компонентами, боєприпасами, компонентами боєприпасів, вибуховими речовинами та заготовками вибухових речовин залежить від ведення їхнього обліку.

Наразі, вперше за часів незалежності України, наказом МВС затверджено положення про Єдиний реєстр зброї ЄІС МВС, як підсистему єдиної інформаційної системи МВС. Команда Міністерства продовжує активно працювати над його повноцінним запуском та розширенням функціоналу.

"Мета реєстрації вогнепальної зброї - підтримка ефективного запобігання та розслідування злочинів. Цього можна ефективно досягти за допомогою єдиної системи, що буде однаковою для всіх міністерств та відомств, яка оновлює інформацію у реальному часі та має комплексне меню подання запитів. В цьому нам допомагають наші партнери з ОБСЄ, а також Королівська кінна поліція Канади, яка надала доступ нашим правоохоронцям до Довідкової Таблиці Вогнепальної Зброї, що використовується Інтерполом". - розповів Сергій Гончаров.

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Функціонування Єдиного реєстру зброї ЄІС МВС забезпечить ефективний контроль всього циклу використання зброї, прозорість процесів ліцензування, надання дозволів, придбання, володіння, перевірки та знешкодження. А автоматизація процесів інформаційного забезпечення у сфері обігу зброї, предметів та вибухових матеріалів, фіксації фактів її викрадень та втрат унеможливить корупційну складову в цій сфері.

Своєю чергою, заступник міністра внутрішніх справ Ігор Бондаренко зазначив, що МВС України та всі правоохоронні органи докладають величезних зусиль для вилучення нелегальної вогнепальної зброї та зменшення її незаконного обігу, приведення до найкращих світових практик порядку виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної зброї, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів.

"Для нас законодавче врегулювання порядку обігу цивільної зброї є пріоритетним питанням, оскільки ефективність правового регулювання обігу зброї впливає на безпеку не лише в середині країни, але і у всьому регіоні", - сказав Ігор Бондаренко.

Міністерство ініціює створення профільної Робочої групи для координації заходів з протидії незаконному обігу зброї, боєприпасів та вибухових речовин. Окрім цього, з метою реалізації механізмів міжвідомчої координації на загальнонаціональному рівні з питань, що регулюють відносини у сфері обігу вогнепальної зброї, вивчається питання створення Національного координаційного органу, до складу якого можуть увійти представники силових структур, правоохоронних органів інших міністерств і відомств, громадські організації та асоціації.

Важливим аспектом також залишається запровадження новітніх інструментів взаємодії та обміну інформацією з іноземними країнами, міжнародними партнерами, організаціями: INTERPOL, EUROPOL, EUROJUST, FRONTEX для посилення боротьби з транскордонною злочинністю у сфері незаконного обігу зброї.

"Українські правоохоронні органи отримують від міжнародних колег експертні знання, методології та новітні практики для посилення спроможностей основних елементів системи протидії незаконному обігу зброї. Ми високо цінуємо підтримку наших міжнародних партнерів і саме консолідацію зусиль та надання експертної і технічної допомоги донорами програми ОБСЄ", - сказав Ігор Бондаренко.