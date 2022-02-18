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МВС презентувало Єдиний реєстр зброї

МВС презентувало Єдиний реєстр зброї

15-16 лютого у столиці відбулася Перша національна конференція з питань запобігання та боротьби з незаконним обігом зброї, боєприпасів та вибухових речовин в усіх його проявах. Захід проходив у рамках спільного проєкту ОБСЄ та Міністерства внутрішніх справ України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС.

Обговорили питання консолідації зусиль для сприяння розвитку ефективної системи контролю зброї та протидії правопорушенням, пов’язаними зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою.

"Сьогодні Україна стикається зі значними ризиками незаконного обігу та неконтрольованого внутрішнього обігу зброї. Це пов’язано як із постачанням зброї до окупованих територій на півдні та сході нашої країни, так і випадків розповсюдження стрілецької зброї, боєприпасів та вибухівки з лінії розмежування, контрабанди зброї, перероблення травматичної зброї в бойову. Тому саме зараз наша держава потребує посиленої відповіді на незаконний обіг зброї, боєприпасів та вибухових речовин на основі стратегічного урядового підходу", - зазначив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.

Ефективний контроль над вогнепальною зброєю, її найважливішими компонентами, боєприпасами, компонентами боєприпасів, вибуховими речовинами та заготовками вибухових речовин залежить від ведення їхнього обліку.

Наразі, вперше за часів незалежності України, наказом МВС затверджено положення про Єдиний реєстр зброї ЄІС МВС, як підсистему єдиної інформаційної системи МВС. Команда Міністерства продовжує активно працювати над його повноцінним запуском та розширенням функціоналу.

"Мета реєстрації вогнепальної зброї - підтримка ефективного запобігання та розслідування злочинів. Цього можна ефективно досягти за допомогою єдиної системи, що буде однаковою для всіх міністерств та відомств, яка оновлює інформацію у реальному часі та має комплексне меню подання запитів. В цьому нам допомагають наші партнери з ОБСЄ, а також Королівська кінна поліція Канади, яка надала доступ нашим правоохоронцям до Довідкової Таблиці Вогнепальної Зброї, що використовується Інтерполом". - розповів Сергій Гончаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Те, що українці стали купувати більше зброї - неправда, - Нацполіція

Функціонування Єдиного реєстру зброї ЄІС МВС забезпечить ефективний контроль всього циклу використання зброї, прозорість процесів ліцензування, надання дозволів, придбання, володіння, перевірки та знешкодження. А автоматизація процесів інформаційного забезпечення у сфері обігу зброї, предметів та вибухових матеріалів, фіксації фактів її викрадень та втрат унеможливить корупційну складову в цій сфері.

Своєю чергою, заступник міністра внутрішніх справ Ігор Бондаренко зазначив, що МВС України та всі правоохоронні органи докладають величезних зусиль для вилучення нелегальної вогнепальної зброї та зменшення її незаконного обігу, приведення до найкращих світових практик порядку виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної зброї, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів.

"Для нас законодавче врегулювання порядку обігу цивільної зброї є пріоритетним питанням, оскільки ефективність правового регулювання обігу зброї впливає на безпеку не лише в середині країни, але і у всьому регіоні", - сказав Ігор Бондаренко.

Міністерство ініціює створення профільної Робочої групи для координації заходів з протидії незаконному обігу зброї, боєприпасів та вибухових речовин. Окрім цього, з метою реалізації механізмів міжвідомчої координації на загальнонаціональному рівні з питань, що регулюють відносини у сфері обігу вогнепальної зброї, вивчається питання створення Національного координаційного органу, до складу якого можуть увійти представники силових структур, правоохоронних органів інших міністерств і відомств, громадські організації та асоціації.

Важливим аспектом також залишається запровадження новітніх інструментів взаємодії та обміну інформацією з іноземними країнами, міжнародними партнерами, організаціями: INTERPOL, EUROPOL, EUROJUST, FRONTEX для посилення боротьби з транскордонною злочинністю у сфері незаконного обігу зброї.

"Українські правоохоронні органи отримують від міжнародних колег експертні знання, методології та новітні практики для посилення спроможностей основних елементів системи протидії незаконному обігу зброї. Ми високо цінуємо підтримку наших міжнародних партнерів і саме консолідацію зусиль та надання експертної і технічної допомоги донорами програми ОБСЄ", - сказав Ігор Бондаренко.

МВС (3495) зброя (7430) реєстр (839)


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Топ коментарі
+9
Я что-то не понимаю...

В МВС есть единая интегрированная автоматизированная система, в которую внесены все данные по собственникам и их оружию.

Что нового и зачем?

Обозвать "набитую" базу данных реестром?

Аааа... новый "зах1д"!!!
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18.02.2022 10:48
+4
Это для того, что бы лапти лучше знали, когда будет зачистка, у кого какое оружие и боеприпасы.
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18.02.2022 10:53
+2
Монастирському хтось дасть парабелум, щоб не мутив воду? Ще за трухіна винен, сором який
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18.02.2022 10:52
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Я что-то не понимаю...

В МВС есть единая интегрированная автоматизированная система, в которую внесены все данные по собственникам и их оружию.

Что нового и зачем?

Обозвать "набитую" базу данных реестром?

Аааа... новый "зах1д"!!!
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18.02.2022 10:48 Відповісти
Это для того, что бы лапти лучше знали, когда будет зачистка, у кого какое оружие и боеприпасы.
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18.02.2022 10:53 Відповісти
лапти и так знают, практически с момента постановки оружия на учёт
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18.02.2022 10:55 Відповісти
ту все просто - трудоустроили с десяток корабельных сосен по такое дело
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18.02.2022 10:55 Відповісти
Или: "...роль кибербезопасности сильно преувеличена..."
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18.02.2022 11:04 Відповісти
как зачем? ты же не знаешь сколько бабла распилить можно на смене названия.
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18.02.2022 11:11 Відповісти
Где-то в телеге читал:
" ...если бы зелёные умели воровать на армии как на дорогах, то дороги строили бы меньше..."
Не дословно
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18.02.2022 11:15 Відповісти
Воруют и не кисло. Просто в армии много участников боевых действий. Все дело в том, что они тоже начинают ломаться.
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18.02.2022 11:36 Відповісти
УБД - это не ревизор

Вспомним двух из руководства:
Марченко - сосут у него, но тихо;
Павловский - тоже тихо сосут

Что действующие?
Молчат.
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18.02.2022 11:41 Відповісти
Участников боятся. Ворует как правило обеспечение, т.е. МО, верха. Те кого поставил зеленский и им помогают те, кто вернулся в армию после горячей фазы - опытные распильщики имущества. Вспомни например уголовное дело по теме замены зелёного цвета надписей на форме на черный цвет.
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18.02.2022 11:55 Відповісти
Убийца и крышеватель Воров Депутатов - Денька Монастирский презентует свою Бурную деятельность.... Пипл хавает.
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18.02.2022 10:51 Відповісти
Монастирському хтось дасть парабелум, щоб не мутив воду? Ще за трухіна винен, сором який
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18.02.2022 10:52 Відповісти
Тіж яйця тільки в профіль + імітація "самашечої" роботи МВС( що боїться озброєних громадян, а злочинців - ні)... нічого крім ганьби ці "держдіячі" не здатні видати....
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18.02.2022 11:00 Відповісти
Смешно ...
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18.02.2022 11:01 Відповісти
Та було б смішно, якби не було так сумно...
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18.02.2022 11:14 Відповісти
Блин, лишь такая же презентация не произошла одновременно и в Москве в закрытом Доме Офицеров ФСБ...
Кто еще верит, что такое невозможно в нашем изменчивом мире?
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18.02.2022 11:03 Відповісти
Совпадение?
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18.02.2022 12:25 Відповісти
Не понял. Какое отношение имеет официально зарегистрированное до этого оружие к неофициальному?
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18.02.2022 11:20 Відповісти
Я теж не зрозумів ті частності...
Думаю зроблять нову базу, стару внесуть в нову а нову базу підключать то лі до інтерполу то лі до фсбшної от я хз теряюсь в догадках
зрозумів головне - напрямок буде і далі не пущать, не давать і создавать препони, потому шо ми "іщо не сазрєлі"
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18.02.2022 12:31 Відповісти
В Бельгии можно хранить 30 единиц оружия. Любой вид. Все под контролем гос органов. И нет насилия, безумной стрельбы, вооруж ограблений.
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18.02.2022 12:51 Відповісти
У нас власть боится своего народа. Наша власть это преступная группировка, грабит и ворует все до чего дотянется, по факту занимается геноцидом народа Украины.
Потому очень сильно боится давать оружие людям, даже на девятом году войны при сверх реальной угрозе дальнейшего нападения врага в лице россии.
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18.02.2022 13:05 Відповісти
или делайте адекватный закон который поддержит население или утонете в железе со спиленными номерами.
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18.02.2022 11:29 Відповісти
Наше МВД тоже работает на ФСБ ?
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18.02.2022 11:37 Відповісти
Столько слов в статье написали ! А можно просто по человечески-когда перестанут брать взятки за продления разрешения на охотничье оружие ?
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18.02.2022 11:46 Відповісти
область хоть напиши

знаю что в житомире не брали взятки, а вымогали
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18.02.2022 11:49 Відповісти
Одесская-такса за гладкоствольное и нарезное 100-500 Д, по крайней мере перед новым годом было так! Идешь делаешь сам отстрел гильз потом приходишь со всеми доками и тебе на бумажке показывают сумму! Собственно так последние 10 лет ! Не заплатишь начнут затягивать или вообще потеряют документы ! А так как приходишь продлевать когда старые уже заканчиваются , чтоб не нарваться на штраф приходится платить.
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18.02.2022 11:57 Відповісти
очаровательно, ось як бува на 9 році війни...
це повний ПЦ...
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18.02.2022 12:36 Відповісти
отстреливал - сам вез в НДКЦ, как и надо

разрешители и не намекали. но это Киев

можно пробовать им бумаги по канцелярии сдавать, чтобы не потерялись и месячный срок фиксировался.

гладкое отстрел только по желанию. у меня его нет)

житомир - за зелёнку - не знаю сколько, знакомый пожарный около года ждал, не платил, на приём к начальнику ходил
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18.02.2022 12:56 Відповісти
Помнится в Донбабве орки по базам МВД какраз ходили по домам за оружием.

Меты слили врагу все свои базы и глазом не моргнули.
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18.02.2022 12:37 Відповісти
ОТЛИЧНОЕ НАЧИНАНИЕ . КОМАНДЕ ЗЕЛЕНСКОГО РЕСПЕКТ !
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18.02.2022 17:01 Відповісти
 
 