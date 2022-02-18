РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12106 посетителей онлайн
Новости
5 928 30

МВД представило Единый реестр оружия

МВД представило Единый реестр оружия

15-16 февраля в столице состоялась Первая национальная конференция по предотвращению и борьбе с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ во всех его проявлениях. Мероприятие проходило в рамках совместного проекта ОБСЕ и Министерства внутренних дел Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Обсудили вопросы консолидации усилий по содействию развитию эффективной системы контроля оружия и противодействию правонарушениям, связанным с оружием, боеприпасами и взрывчаткой.

"Сегодня Украина сталкивается со значительными рисками незаконного обращения и неконтролируемого внутреннего обращения оружия. Это связано как с поставкой оружия на оккупированные территории на юге и востоке нашей страны, так и со случаями распространения стрелкового оружия, боеприпасов и взрывчатки с линии разграничения, контрабанды оружия, переделкой травматического оружия в боевое, поэтому именно сейчас наше государство нуждается в усиленном ответе на незаконное обращение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на основе стратегического правительственного подхода", - отметил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

Эффективный контроль над огнестрельным оружием, его важнейшими компонентами, боеприпасами, компонентами боеприпасов, взрывчатыми веществами и заготовками взрывчатых веществ зависит от их учета.

В настоящее время, впервые за время независимости Украины, приказом МВД утверждено положение о Едином реестре оружия ЕИС МВД, как подсистема единой информационной системы МВД. Команда Министерства продолжает активно работать над полноценным запуском и расширением функционала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министр обороны Резников поддержал легализацию оружия для гражданских

"Цель регистрации огнестрельного оружия - поддержка эффективного предотвращения и расследования преступлений. Это можно эффективно достичь с помощью единой системы, которая будет одинаковой для всех министерств и ведомств, которая обновляет информацию в реальном времени и имеет комплексное меню подачи запросов. В этом нам помогают наши партнеры из ОБСЕ, а также Королевская конная полиция Канады, которая предоставила доступ нашим правоохранителям в Справочную Таблицу Огнестрельного Оружия, используемую Интерполом", – рассказал Сергей Гончаров.

Функционирование Единого реестра оружия ЕИС МВД обеспечит эффективный контроль всего цикла использования оружия, прозрачность процессов лицензирования, предоставление разрешений, приобретение, владение, проверку и обезвреживание. А автоматизация процессов информационного обеспечения в сфере обращения оружия, предметов и взрывных материалов, фиксации фактов его угонов и потерь сделает невозможным коррупционную составляющую в этой сфере.

В свою очередь, заместитель министра внутренних дел Игорь Бондаренко отметил, что МВД Украины и все правоохранительные органы прилагают огромные усилия для изъятия нелегального огнестрельного оружия и уменьшения его незаконного оборота, приведения к лучшим мировым практикам порядка изготовления, приобретения, хранения, учета, перевозки и использования огнестрельного оружия, а также боеприпасов к оружию, основным частям оружия и взрывчатым материалам.

Министерство инициирует создание профильной Рабочей группы для координации мер по противодействию незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Важным аспектом остается введение новейших инструментов взаимодействия и обмена информацией с иностранными странами, международными партнерами, организациями: INTERPOL, EUROPOL, EUROJUST, FRONTEX для усиления борьбы с трансграничной преступностью в сфере незаконного оборота оружия.

Автор: 

МВД (9316) оружие (10195) реестр (319)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
Я что-то не понимаю...

В МВС есть единая интегрированная автоматизированная система, в которую внесены все данные по собственникам и их оружию.

Что нового и зачем?

Обозвать "набитую" базу данных реестром?

Аааа... новый "зах1д"!!!
показать весь комментарий
18.02.2022 10:48
+4
Это для того, что бы лапти лучше знали, когда будет зачистка, у кого какое оружие и боеприпасы.
показать весь комментарий
18.02.2022 10:53
+2
Монастирському хтось дасть парабелум, щоб не мутив воду? Ще за трухіна винен, сором який
показать весь комментарий
18.02.2022 10:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я что-то не понимаю...

В МВС есть единая интегрированная автоматизированная система, в которую внесены все данные по собственникам и их оружию.

Что нового и зачем?

Обозвать "набитую" базу данных реестром?

Аааа... новый "зах1д"!!!
показать весь комментарий
18.02.2022 10:48 Ответить
Это для того, что бы лапти лучше знали, когда будет зачистка, у кого какое оружие и боеприпасы.
показать весь комментарий
18.02.2022 10:53 Ответить
лапти и так знают, практически с момента постановки оружия на учёт
показать весь комментарий
18.02.2022 10:55 Ответить
ту все просто - трудоустроили с десяток корабельных сосен по такое дело
показать весь комментарий
18.02.2022 10:55 Ответить
Или: "...роль кибербезопасности сильно преувеличена..."
показать весь комментарий
18.02.2022 11:04 Ответить
как зачем? ты же не знаешь сколько бабла распилить можно на смене названия.
показать весь комментарий
18.02.2022 11:11 Ответить
Где-то в телеге читал:
" ...если бы зелёные умели воровать на армии как на дорогах, то дороги строили бы меньше..."
Не дословно
показать весь комментарий
18.02.2022 11:15 Ответить
Воруют и не кисло. Просто в армии много участников боевых действий. Все дело в том, что они тоже начинают ломаться.
показать весь комментарий
18.02.2022 11:36 Ответить
УБД - это не ревизор

Вспомним двух из руководства:
Марченко - сосут у него, но тихо;
Павловский - тоже тихо сосут

Что действующие?
Молчат.
показать весь комментарий
18.02.2022 11:41 Ответить
Участников боятся. Ворует как правило обеспечение, т.е. МО, верха. Те кого поставил зеленский и им помогают те, кто вернулся в армию после горячей фазы - опытные распильщики имущества. Вспомни например уголовное дело по теме замены зелёного цвета надписей на форме на черный цвет.
показать весь комментарий
18.02.2022 11:55 Ответить
Убийца и крышеватель Воров Депутатов - Денька Монастирский презентует свою Бурную деятельность.... Пипл хавает.
показать весь комментарий
18.02.2022 10:51 Ответить
Монастирському хтось дасть парабелум, щоб не мутив воду? Ще за трухіна винен, сором який
показать весь комментарий
18.02.2022 10:52 Ответить
Тіж яйця тільки в профіль + імітація "самашечої" роботи МВС( що боїться озброєних громадян, а злочинців - ні)... нічого крім ганьби ці "держдіячі" не здатні видати....
показать весь комментарий
18.02.2022 11:00 Ответить
Смешно ...
показать весь комментарий
18.02.2022 11:01 Ответить
Та було б смішно, якби не було так сумно...
показать весь комментарий
18.02.2022 11:14 Ответить
Блин, лишь такая же презентация не произошла одновременно и в Москве в закрытом Доме Офицеров ФСБ...
Кто еще верит, что такое невозможно в нашем изменчивом мире?
показать весь комментарий
18.02.2022 11:03 Ответить
Совпадение?
показать весь комментарий
18.02.2022 12:25 Ответить
Не понял. Какое отношение имеет официально зарегистрированное до этого оружие к неофициальному?
показать весь комментарий
18.02.2022 11:20 Ответить
Я теж не зрозумів ті частності...
Думаю зроблять нову базу, стару внесуть в нову а нову базу підключать то лі до інтерполу то лі до фсбшної от я хз теряюсь в догадках
зрозумів головне - напрямок буде і далі не пущать, не давать і создавать препони, потому шо ми "іщо не сазрєлі"
показать весь комментарий
18.02.2022 12:31 Ответить
В Бельгии можно хранить 30 единиц оружия. Любой вид. Все под контролем гос органов. И нет насилия, безумной стрельбы, вооруж ограблений.
показать весь комментарий
18.02.2022 12:51 Ответить
У нас власть боится своего народа. Наша власть это преступная группировка, грабит и ворует все до чего дотянется, по факту занимается геноцидом народа Украины.
Потому очень сильно боится давать оружие людям, даже на девятом году войны при сверх реальной угрозе дальнейшего нападения врага в лице россии.
показать весь комментарий
18.02.2022 13:05 Ответить
или делайте адекватный закон который поддержит население или утонете в железе со спиленными номерами.
показать весь комментарий
18.02.2022 11:29 Ответить
Наше МВД тоже работает на ФСБ ?
показать весь комментарий
18.02.2022 11:37 Ответить
Столько слов в статье написали ! А можно просто по человечески-когда перестанут брать взятки за продления разрешения на охотничье оружие ?
показать весь комментарий
18.02.2022 11:46 Ответить
область хоть напиши

знаю что в житомире не брали взятки, а вымогали
показать весь комментарий
18.02.2022 11:49 Ответить
Одесская-такса за гладкоствольное и нарезное 100-500 Д, по крайней мере перед новым годом было так! Идешь делаешь сам отстрел гильз потом приходишь со всеми доками и тебе на бумажке показывают сумму! Собственно так последние 10 лет ! Не заплатишь начнут затягивать или вообще потеряют документы ! А так как приходишь продлевать когда старые уже заканчиваются , чтоб не нарваться на штраф приходится платить.
показать весь комментарий
18.02.2022 11:57 Ответить
очаровательно, ось як бува на 9 році війни...
це повний ПЦ...
показать весь комментарий
18.02.2022 12:36 Ответить
отстреливал - сам вез в НДКЦ, как и надо

разрешители и не намекали. но это Киев

можно пробовать им бумаги по канцелярии сдавать, чтобы не потерялись и месячный срок фиксировался.

гладкое отстрел только по желанию. у меня его нет)

житомир - за зелёнку - не знаю сколько, знакомый пожарный около года ждал, не платил, на приём к начальнику ходил
показать весь комментарий
18.02.2022 12:56 Ответить
Помнится в Донбабве орки по базам МВД какраз ходили по домам за оружием.

Меты слили врагу все свои базы и глазом не моргнули.
показать весь комментарий
18.02.2022 12:37 Ответить
ОТЛИЧНОЕ НАЧИНАНИЕ . КОМАНДЕ ЗЕЛЕНСКОГО РЕСПЕКТ !
показать весь комментарий
18.02.2022 17:01 Ответить
 
 