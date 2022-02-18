Тіла 14-річної школярки та 19-річного хлопця знайшли на Луганщині: поліція розпочала розслідування
Поліція встановлює обставини загибелі хлопця й неповнолітньої дівчини у м. Новодружеськ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прессекретар обласної поліції Тетяна Погукай у фейсбуці.
Поліцейськими встановлено, що загиблими є 14-річна учениця однієї зі шкіл міста та 19-річний хлопець.
"Сьогодні, 18 лютого, до поліції м. Лисичанськ надійшло повідомлення про виявлення двох тіл біля будинку по вул. Грушевського м. Новодружеськ. На місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи, експерти криміналісти, кінологи, співробітники ювенальної превенції, які встановлюють всі обставини події", - йдеться у повідомленні.
Тіла направлені для проведення судово-медичної експертизи.
Встановлення обставин події за даним фактом перебуває на контролі начальника ГУНП в Луганській області.
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И хрен с ним, как там было на самом деле, главное на пожалейку надавить.
Є версія, що це була пара, яка зустрічалася. Також є припущення, що вони стрибнули з висоти, з поверху під'їзду, в якому ніхто не живе", - розповіли джерела у МВС.
Також, як стало відомо, у Луганській області останнім часом фіксується самогубств більше, ніж зазвичай.
Є дні, коли щодня трапляється по три самогубства на території області. Такого ніколи не було!" - розповіли нам джерела в одному із правоохоронних органів.
і не треба романтизувати підлітковий (все минає, закоханість-розчарування-вагітність.. і той самий максималізм) суїцид, хоча б заради того аби не провокувати наступний..(