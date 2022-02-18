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Тіла 14-річної школярки та 19-річного хлопця знайшли на Луганщині: поліція розпочала розслідування

Тіла 14-річної школярки та 19-річного хлопця знайшли на Луганщині: поліція розпочала розслідування

Поліція встановлює обставини загибелі хлопця й неповнолітньої дівчини у м. Новодружеськ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прессекретар обласної поліції Тетяна Погукай у фейсбуці.

Поліцейськими встановлено, що загиблими є 14-річна учениця однієї зі шкіл міста та 19-річний хлопець.

"Сьогодні, 18 лютого, до поліції м. Лисичанськ надійшло повідомлення про виявлення двох тіл біля будинку по вул. Грушевського м. Новодружеськ. На місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи, експерти криміналісти, кінологи, співробітники ювенальної превенції, які встановлюють всі обставини події", - йдеться у повідомленні.

Тіла направлені для проведення судово-медичної експертизи.

Встановлення обставин події за даним фактом перебуває на контролі начальника ГУНП в Луганській області.

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Тіла 14-річної школярки та 19-річного хлопця знайшли на Луганщині: поліція розпочала розслідування 01

діти (5035) МВС (3495) Нацполіція (15120) вбивство (3078) Погукай (30) Луганська область (4868)


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Наверное прыгнули с крыши дома, держась за руки. Девочка наверное беременная была, родители против. Грустно всё это.
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18.02.2022 11:49 Відповісти
Или наркотики.Передозировка.
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18.02.2022 13:57 Відповісти
А вы, наверное, местный жалостливый гражданин. Который все, наверное, обязательно дополняет своими домыслами. Особо жалостливыми, наверное.

И хрен с ним, как там было на самом деле, главное на пожалейку надавить.
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18.02.2022 11:59 Відповісти
Можливо загинули від мишебратських обстрілів?
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18.02.2022 12:13 Відповісти
мало ли какие причины наркотики приняли препараты (отравились) похоже на Ромео и Джульетту хотя не исключен и криминал могли просто обоих убить..
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18.02.2022 12:22 Відповісти
Що сказали у МВС
Є версія, що це була пара, яка зустрічалася. Також є припущення, що вони стрибнули з висоти, з поверху під'їзду, в якому ніхто не живе", - розповіли джерела у МВС.

Також, як стало відомо, у Луганській області останнім часом фіксується самогубств більше, ніж зазвичай.
Є дні, коли щодня трапляється по три самогубства на території області. Такого ніколи не було!" - розповіли нам джерела в одному із правоохоронних органів.
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18.02.2022 12:31 Відповісти
от що буває, коли діти лазять по ПАРАШКІНСЬКИМ кацапським помийним ресурсам. Батьки мають цікавитись що робить їхня дитина в інтернеті і де спілкується.
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18.02.2022 13:15 Відповісти
..якщо це не вбивство, то все решта - глупо і, вибачте, навіть тупо..
і не треба романтизувати підлітковий (все минає, закоханість-розчарування-вагітність.. і той самий максималізм) суїцид, хоча б заради того аби не провокувати наступний..(
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18.02.2022 13:13 Відповісти
 
 