Тіла 14-річної школярки та 19-річного хлопця знайшли на Луганщині: поліція розпочала розслідування

Поліція встановлює обставини загибелі хлопця й неповнолітньої дівчини у м. Новодружеськ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прессекретар обласної поліції Тетяна Погукай у фейсбуці.

Поліцейськими встановлено, що загиблими є 14-річна учениця однієї зі шкіл міста та 19-річний хлопець.

"Сьогодні, 18 лютого, до поліції м. Лисичанськ надійшло повідомлення про виявлення двох тіл біля будинку по вул. Грушевського м. Новодружеськ. На місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи, експерти криміналісти, кінологи, співробітники ювенальної превенції, які встановлюють всі обставини події", - йдеться у повідомленні.

Тіла направлені для проведення судово-медичної експертизи.

Встановлення обставин події за даним фактом перебуває на контролі начальника ГУНП в Луганській області.

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