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Тела 14-летней школьницы и 19-летнего парня нашли в Луганской области: полиция начала расследование

Тела 14-летней школьницы и 19-летнего парня нашли в Луганской области: полиция начала расследование

Полиция устанавливает обстоятельства гибели парня и несовершеннолетней девушки в Новодружеске.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-секретарь областной полиции Татьяна Погукай в фейсбуке.

Полицейскими установлено, что погибшими являются 14-летняя ученица одной из школ города и 19-летний парень.

"Сегодня, 18 февраля, в полицию г. Лисичанск поступило сообщение об обнаружении двух тел у дома по ул. Грушевского г. Новодружеск. На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы, эксперты криминалисты, кинологи, сотрудники ювенальной превенции, устанавливающие все обстоятельства события", - говорится в сообщении.

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Тела направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Установление обстоятельств происшествия находится на контроле начальника ГУНП в Луганской области.

Тела 14-летней школьницы и 19-летнего парня нашли в Луганской области: полиция начала расследование 01

Автор: 

дети (6463) МВД (9316) Нацполиция (16415) убийство (6474) Погукай Татьяна (33) Луганская область (6486)


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Наверное прыгнули с крыши дома, держась за руки. Девочка наверное беременная была, родители против. Грустно всё это.
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18.02.2022 11:49 Ответить
Или наркотики.Передозировка.
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18.02.2022 13:57 Ответить
А вы, наверное, местный жалостливый гражданин. Который все, наверное, обязательно дополняет своими домыслами. Особо жалостливыми, наверное.

И хрен с ним, как там было на самом деле, главное на пожалейку надавить.
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18.02.2022 11:59 Ответить
Можливо загинули від мишебратських обстрілів?
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18.02.2022 12:13 Ответить
мало ли какие причины наркотики приняли препараты (отравились) похоже на Ромео и Джульетту хотя не исключен и криминал могли просто обоих убить..
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18.02.2022 12:22 Ответить
Що сказали у МВС
Є версія, що це була пара, яка зустрічалася. Також є припущення, що вони стрибнули з висоти, з поверху під'їзду, в якому ніхто не живе", - розповіли джерела у МВС.

Також, як стало відомо, у Луганській області останнім часом фіксується самогубств більше, ніж зазвичай.
Є дні, коли щодня трапляється по три самогубства на території області. Такого ніколи не було!" - розповіли нам джерела в одному із правоохоронних органів.
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18.02.2022 12:31 Ответить
от що буває, коли діти лазять по ПАРАШКІНСЬКИМ кацапським помийним ресурсам. Батьки мають цікавитись що робить їхня дитина в інтернеті і де спілкується.
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18.02.2022 13:15 Ответить
..якщо це не вбивство, то все решта - глупо і, вибачте, навіть тупо..
і не треба романтизувати підлітковий (все минає, закоханість-розчарування-вагітність.. і той самий максималізм) суїцид, хоча б заради того аби не провокувати наступний..(
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18.02.2022 13:13 Ответить
 
 