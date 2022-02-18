Тела 14-летней школьницы и 19-летнего парня нашли в Луганской области: полиция начала расследование

Полиция устанавливает обстоятельства гибели парня и несовершеннолетней девушки в Новодружеске.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-секретарь областной полиции Татьяна Погукай в фейсбуке.

Полицейскими установлено, что погибшими являются 14-летняя ученица одной из школ города и 19-летний парень.

"Сегодня, 18 февраля, в полицию г. Лисичанск поступило сообщение об обнаружении двух тел у дома по ул. Грушевского г. Новодружеск. На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы, эксперты криминалисты, кинологи, сотрудники ювенальной превенции, устанавливающие все обстоятельства события", - говорится в сообщении.

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Тела направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Установление обстоятельств происшествия находится на контроле начальника ГУНП в Луганской области.