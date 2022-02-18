Тела 14-летней школьницы и 19-летнего парня нашли в Луганской области: полиция начала расследование
Полиция устанавливает обстоятельства гибели парня и несовершеннолетней девушки в Новодружеске.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-секретарь областной полиции Татьяна Погукай в фейсбуке.
Полицейскими установлено, что погибшими являются 14-летняя ученица одной из школ города и 19-летний парень.
"Сегодня, 18 февраля, в полицию г. Лисичанск поступило сообщение об обнаружении двух тел у дома по ул. Грушевского г. Новодружеск. На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы, эксперты криминалисты, кинологи, сотрудники ювенальной превенции, устанавливающие все обстоятельства события", - говорится в сообщении.
Тела направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы.
Установление обстоятельств происшествия находится на контроле начальника ГУНП в Луганской области.
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И хрен с ним, как там было на самом деле, главное на пожалейку надавить.
Є версія, що це була пара, яка зустрічалася. Також є припущення, що вони стрибнули з висоти, з поверху під'їзду, в якому ніхто не живе", - розповіли джерела у МВС.
Також, як стало відомо, у Луганській області останнім часом фіксується самогубств більше, ніж зазвичай.
Є дні, коли щодня трапляється по три самогубства на території області. Такого ніколи не було!" - розповіли нам джерела в одному із правоохоронних органів.
і не треба романтизувати підлітковий (все минає, закоханість-розчарування-вагітність.. і той самий максималізм) суїцид, хоча б заради того аби не провокувати наступний..(