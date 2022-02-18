Ця хвиля COVID-19 може стати останньою, - Ляшко

За два-три тижні в Україні може відбутися спад захворюваності на COVID-19.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, таке можливо за умови, якщо не буде "додаткових непередбачуваних особливостей" COVID-19.

Ляшко розказав, що зараз Україна проходить пік захворюваності.

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"Ми бачимо тиждень до тижня зниження рівня захворюваності другий тиждень поспіль. Зараз буде третій, який покаже зменшення кількості випадків та госпіталізації до лікарень", - зазначив міністр.

Він також зауважив, що ця хвиля COVID-19 може стати останньою, якщо українці активно вакцинуватимуться.

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