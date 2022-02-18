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Новини Коронавірус і карантин
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Ця хвиля COVID-19 може стати останньою, - Ляшко

Ця хвиля COVID-19 може стати останньою, - Ляшко

За два-три тижні в Україні може відбутися спад захворюваності на COVID-19.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, таке можливо за умови, якщо не буде "додаткових непередбачуваних особливостей" COVID-19.

Ляшко розказав, що зараз Україна проходить пік захворюваності.

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"Ми бачимо тиждень до тижня зниження рівня захворюваності другий тиждень поспіль. Зараз буде третій, який покаже зменшення кількості випадків та госпіталізації до лікарень", - зазначив міністр.

Він також зауважив, що ця хвиля COVID-19 може стати останньою, якщо українці активно вакцинуватимуться.

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Автор: 

Ляшко Олег (1019) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+9
Больше одной фразы ковидобесная башка родить неспособна? Таскаем с одной темы в другую?

Вот и я тогда скопипастью свой ответ: Вас, ковидобесов платных, скоро только в красной книге можно будет найти
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18.02.2022 13:42
+3
останнім для кого? для того хто помер?
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18.02.2022 13:06
+3
Верующих в ковид и чудовакцинацию все меньше?
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18.02.2022 13:16
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останнім для кого? для того хто помер?
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18.02.2022 13:06 Відповісти
Може для обколотих?
Здається Ляшко щось не договорює.
Починаю хвилюватись за вакцинованих..
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18.02.2022 16:26 Відповісти
надеюсь вас за такое мировое цыганство всех пересадят. Хотя лживый мирок грязных алигафренов уже показал их нутро
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18.02.2022 13:14 Відповісти
Верующих в ковид и чудовакцинацию все меньше?
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18.02.2022 13:16 Відповісти
Троє моїх знайомих дійсно вже не відчують нових хвиль та штамів Ковіду... Царство їм небесне...
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18.02.2022 13:22 Відповісти
Мне интересно, эта тема кого-то еще волнует? Разве что ковидобесов. Народ себе спокойно живет как собственно жил и раньше в доковидое время. Болели, лечились, выздоравливали. Кто не лечился, в виду того что типа нет лекарств от ов, тот получал осложнения обычно. Бывало что и умирали к сожалению. Такова жизнь.
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18.02.2022 13:33 Відповісти
Да, давай уже досвиданья. Надеюсь следователям будет в чём поковыряцца через годик-другой. Не уходи далеко.
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18.02.2022 13:36 Відповісти
Ви схоже не зовсім розумієте масштабу лиха.
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18.02.2022 14:37 Відповісти
Минимум 50 мильярдов у местных на кармане осело, сколько там ещё по дороге - мне неинтересно.
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18.02.2022 14:45 Відповісти
Це їх доляха за лояльність і аванс за наступні порушення усіх можливих законних та етичних норм.
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18.02.2022 14:50 Відповісти
Шото не віриться , що природа раптово зупинить процес ліквідації антиваксерів як виду . Неандертальців вона не пошкодувала . А антиваксери нічим не відрізняються .
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18.02.2022 13:39 Відповісти
Больше одной фразы ковидобесная башка родить неспособна? Таскаем с одной темы в другую?

Вот и я тогда скопипастью свой ответ: Вас, ковидобесов платных, скоро только в красной книге можно будет найти
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18.02.2022 13:42 Відповісти

Сильно ж тебе, барана вівценутого, торкнуло. Хотів тобі дати пораду в мозок привитись. Ну щоб вже гарантовано не оклигав, та походу в твоєму "горщику" мозок відсутній від слова - зовсім. Що, тяжко зізнатись, що тебе, барана, розвели як останнього лошару, Ти і такі як ти - лишне підтвердження, що лохи не мамонти, не вимруть.
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18.02.2022 14:31 Відповісти
Ти не зрозумів. Цей пасажир - ботофермер. В них не існує своєї точки зору і вони не проколоті..
Цю категорію рабів будуть ширяти в останню чергу
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18.02.2022 17:30 Відповісти
 
 