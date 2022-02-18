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Ця хвиля COVID-19 може стати останньою, - Ляшко
За два-три тижні в Україні може відбутися спад захворюваності на COVID-19.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
За його словами, таке можливо за умови, якщо не буде "додаткових непередбачуваних особливостей" COVID-19.
Ляшко розказав, що зараз Україна проходить пік захворюваності.
"Ми бачимо тиждень до тижня зниження рівня захворюваності другий тиждень поспіль. Зараз буде третій, який покаже зменшення кількості випадків та госпіталізації до лікарень", - зазначив міністр.
Він також зауважив, що ця хвиля COVID-19 може стати останньою, якщо українці активно вакцинуватимуться.
Топ коментарі
+9 Eugen Mk
показати весь коментар18.02.2022 13:42
+3 Віталій Маркович
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+3 4uxpux
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Здається Ляшко щось не договорює.
Починаю хвилюватись за вакцинованих..
Вот и я тогда скопипастью свой ответ: Вас, ковидобесов платных, скоро только в красной книге можно будет найти
Сильно ж тебе, барана вівценутого, торкнуло. Хотів тобі дати пораду в мозок привитись. Ну щоб вже гарантовано не оклигав, та походу в твоєму "горщику" мозок відсутній від слова - зовсім. Що, тяжко зізнатись, що тебе, барана, розвели як останнього лошару, Ти і такі як ти - лишне підтвердження, що лохи не мамонти, не вимруть.
Цю категорію рабів будуть ширяти в останню чергу