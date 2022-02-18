Сучасний урбан-парк побудують біля найвищого прапора України на Буковині, - ОДА

На Буковині визначилися із місцем для сучасного урбан-парку. Сучасну локацію для вуличних культур збудують у Чернівцях на майданчику біля найвищого в області державного прапора - у парку "Жовтневий".

Про це повідомляє Чернівецька ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

Урбан-парк має бути створений цього року за програмою "Велике будівництво".

"Президент України зініціював таку національну програму, де всі обласні центри України будуть мати урбан-парки європейського зразка. І саме ця територія засяє новими фарбами. Тут зможуть займатися різноманітними видами спорту - від танців до баскетболу, від брейк-дансу до міні-футболу та скейтерінгу", - зазначив голова ОДА Сергій Осачук.

Урбан-парк – це новий формат публічного простору для активного життя. Він створений для сімейного дозвілля, залучення дітей та підлітків до здорового способу життя. Тут проходитимуть яскраві фестивалі, шоу вуличних культур, всеукраїнські та міжнародні батли та змагання.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко раніше повідомив про плани створити в межах цієї програми у 2022 році 30 урбан-парків у 30 містах України.

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