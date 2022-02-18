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Современный урбан-парк построят возле самого высокого флага Украины на Буковине, - ОГА

Современный урбан-парк построят возле самого высокого флага Украины на Буковине, - ОГА

На Буковине определились с местом для современного урбан-парка. Современную локацию для уличных культур построят в Черновцах на площадке возле самого высокого в области государственного флага – в парке "Октябрьский".

Об этом сообщает Черновицкая ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Урбан-парк должен быть создан в этом году по программе "Большая стройка".

"Президент Украины инициировал такую национальную программу, согласно которой все областные центры Украины будут иметь урбан-парки европейского образца. И именно эта территория засияет новыми красками. Здесь смогут заниматься разнообразными видами спорта — от танцев до баскетбола, от брейк-данса до мини-футбола и скейтеринга", — отметил глава ОГА Сергей Осачук.

Урбан-парк – это новый формат общественного пространства для активной жизни. Он создан для семейного досуга, привлечения детей и подростков к здоровому образу жизни. Здесь будут проходить яркие фестивали, шоу уличных культур, всеукраинские и международные батлы и соревнования.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко ранее рассказал о планах создать в рамках этой программы в 2022 году 30 урбан-парков в 30 городах Украины.

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Автор: 

Буковина (893) Большая стройка (728)


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18.02.2022 14:43 Ответить
Та вони там в Чернівцях навіть прапор нормально не змогли побудувати)) Облагорожували територію гастрабайтери, дуже не якісно, десь 30-40% виділених коштів розікрали!!!
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18.02.2022 14:32 Ответить
Зеля всё делает в стиле сраного совка.
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18.02.2022 14:58 Ответить
Война войной, грабеж по расписанию.
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18.02.2022 15:00 Ответить
як вже ця зесрань за..ла((((
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18.02.2022 15:53 Ответить
 
 