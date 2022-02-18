Лікарні забезпечені коштами для виплат підвищеної заробітної плати медпрацівникам, - Ляшко

Держава забезпечила заклади охорони здоров'я коштами для виплат підвищеної заробітної плати лікарям та медичним сестрам. Зокрема, кошти в необхідному об'ємі отримали 100% закладів первинної та екстреної медичної допомоги.

Також більшість закладів вторинної ланки вже отримали кошти за надані послуги у січні та авансові платежі за лютий, заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За його словами, поодинокі затримки з надходженням коштів до лікарень спеціалізованої допомоги пов'язані зі складною процедурою контрактування НСЗУ.

Ляшко зазначив, що нині МОЗ приділяє увагу кожному такому випадку та вирішує його в окремому порядку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пишіть в особисті повідомлення", - в ОП закликали медиків сповіщати про невиплату підвищеної зарплати

"Кошти для виплат зарплат вже є в медичних закладах, вони перераховані, виплати відбуваються, і більшість грошей вже надійшли лікарям та медичним сестрам", – зазначив очільник МОЗ.

Водночас міністр зауважив, що для сімейних лікарів та медичних сестер, які працюють з ними, умовою для отримання підвищеної заробітної плати є мінімум 70% від оптимальної кількості укладених декларацій з пацієнтами. Лікарі, які не набрали необхідної кількості пацієнтів, працюють на неповну ставку.

"Сьогодні немає жодних підстав для переведення лікарів на 0,5 чи 0,75 ставки. МОЗ наразі дуже уважно стежить за кожним закладом, який намагається порушити трудові права медиків. Крім того, вже незабаром, спільно з Держпраці ми розпочнемо детальні перевірки таких лікарень. Однак, що стосується лікарів, які працюють у первинній ланці, то у постанові зазначається, що лікар має укласти щонайменше 70% від необхідної кількості декларацій, аби отримувати гарантовану Урядом заробітну плату у 20 000 гривень", – сказав Ляшко.

Також читайте: У січні лікарі отримають зарплати не менше 20 тис. грн, - Шмигаль

Міністр нагадав, що цього року вперше було застосовано механізм авансових платежів, коли лікарні отримують кошти не лише наприкінці місяця, за вже надані послуги, а й на початку. Завдяки авансам медзаклади можуть перекрити наявний дефіцит фонду заробітної плати закладу.

Окрім того, МОЗ верифікував медичні заклади, які потребуватимуть допомоги від держави. Для них вже готується пакет дофінансування, який видаватиметься на пів року. Пакет міститиме чіткі індикатори, які лікарня має виконати за цей час, серед них – вирішення операційних проблем та оптимізація процесів управління.