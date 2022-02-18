Путін вважає нові санкції Заходу проти Росії неминучими: "Привід знайдеться"
Російський президент Володимир Путін вважає введення нових санкцій Заходу против Росії неминучим.
Про це він заявив на пресконференції 18 лютого, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Антиросійські санкції, за його словами, є абсолютно нелегітимними.
"Санкції вводитимуть у будь-якому разі. Є якийсь привід, припустимо, пов'язаний із подіями в Україні, чи немає, він буде знайдений, бо мета в іншому, мета – загальмувати розвиток у даному випадку Росії та Білорусі, переслідуючи цю мету, завжди знайдеться привід для того, щоб запровадити ті чи інші нелегітимні обмеження – це не що інше, як недобросовісна конкуренція", - зазначив Путін.
Він додав, що із санкціями нібито стикаються й інші країни, "навіть союзники США".
"Просто рота закривають, мовчать, терплять. Як я багато років тому говорив, нікому це не подобається. Вторинні санкції не подобаються, прямий санкційний тиск не подобається. Рано чи пізно цей нарив, звичайно, прорветься", - заявив він.
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Бєслан-Дубровка-БабійЯр па-русскі
https://www.facebook.com/people/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4-%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2/100001052797124/?comment_id=Y29tbWVudDo1MTM1NzExNDI5ODA3MjMzXzUxMzYxOTY5NDY0MjUzNDg%3D&__tn__=R*F Леонид Васильев
...массовое убийство, для достоверности собрать в одно место большую массу людей - в данном случае - автобусы, заранее их "зарядив" соответствующим боеприпасом, а затем подорвать, имитируя обстрел - кощунственно, да, но предела подлости для кремлевской власти нет
Пусть мокшане на себе ощутят, на сколько дорого иметь 3/14дараса в президентах...
Будьмо готові боронити свої сім'ї і свою Україну! Покажемо, що ми браття козацького роду!
Мордор знайде свою смерть в Україні.
флаг вам в сраку к новым лишениям !
Гнів
Торг
Депресія
Прийняття <----- ми знаходемося тут
Ані завідуют і мєшают нашему развітію!
Дані розвідки США.
https://foreignpolicy.com/2022/02/18/russia-ukraine-arrest-assassination-invasion/
Син Медведєва живе в Каліфорнії.
Донька Путіна живе в Голландії.
Ох яка нелегка доля в Рассєйсьих патріотів ! )))
Повторяется/ забывается плешивое чмо.....
Совсем плохой стал ......
Об этом Путин заявил в интервью телеканалу "Россия 1". .
А де ж слова подяки Заходу за такі - надзвичайно корисні санкції , ***** . ? .
Вы все мне зла хотите
И, если можете, то мне всегда вредите,
Но я с тобой за их разведаюсь грехи». -
( Крылов , "басня Волк и Ягненок ")
москалям абсолютно нічого не було ні за чечню, ні за грузію, а ось на Україні 'нашла каса на камєнь'. робіть висновки, москалі!