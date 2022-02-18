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Путін вважає нові санкції Заходу проти Росії неминучими: "Привід знайдеться"

Путін вважає нові санкції Заходу проти Росії неминучими:

Російський президент Володимир Путін вважає введення нових санкцій Заходу против Росії неминучим.

Про це він заявив на пресконференції 18 лютого, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Антиросійські санкції, за його словами, є абсолютно нелегітимними.

"Санкції вводитимуть у будь-якому разі. Є якийсь привід, припустимо, пов'язаний із подіями в Україні, чи немає, він буде знайдений, бо мета в іншому, мета – загальмувати розвиток у даному випадку Росії та Білорусі, переслідуючи цю мету, завжди знайдеться привід для того, щоб запровадити ті чи інші нелегітимні обмеження – це не що інше, як недобросовісна конкуренція", - зазначив Путін.

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Він додав, що із санкціями нібито стикаються й інші країни, "навіть союзники США".

"Просто рота закривають, мовчать, терплять. Як я багато років тому говорив, нікому це не подобається. Вторинні санкції не подобаються, прямий санкційний тиск не подобається. Рано чи пізно цей нарив, звичайно, прорветься", - заявив він.

Також читайте: Байден: В разі вторгнення РФ санкції будуть, а "Північний потік-2" - ні

путін (23733) росія (64846) санкції (11744)


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Топ коментарі
+17
Війна неменуча. Ху№ло не зупиниться і санкції його не зупинять.
Будьмо готові боронити свої сім'ї і свою Україну! Покажемо, що ми браття козацького роду!
Мордор знайде свою смерть в Україні.
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18.02.2022 17:46
+13
хло приводів не чекає - воно їх створює, й не тільки інформаційні

Бєслан-Дубровка-БабійЯр па-русскі

https://www.facebook.com/people/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4-%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2/100001052797124/?comment_id=Y29tbWVudDo1MTM1NzExNDI5ODA3MjMzXzUxMzYxOTY5NDY0MjUzNDg%3D&__tn__=R*F Леонид Васильев

...массовое убийство, для достоверности собрать в одно место большую массу людей - в данном случае - автобусы, заранее их "зарядив" соответствующим боеприпасом, а затем подорвать, имитируя обстрел - кощунственно, да, но предела подлости для кремлевской власти нет
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18.02.2022 17:44
+11

Ані завідуют і мєшают нашему развітію!

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18.02.2022 17:53
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скрепоносцам к санкциям не привыкать =)
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18.02.2022 17:42 Відповісти
бо рашкованин це карма трохи вища за глиста
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18.02.2022 17:49 Відповісти
дебил плешивый тов си тебя сделает любимым евнухом
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18.02.2022 17:43 Відповісти
Краше б сказав: причину ми організуємо!
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18.02.2022 17:43 Відповісти
хло приводів не чекає - воно їх створює, й не тільки інформаційні

Бєслан-Дубровка-БабійЯр па-русскі

https://www.facebook.com/people/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4-%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2/100001052797124/?comment_id=Y29tbWVudDo1MTM1NzExNDI5ODA3MjMzXzUxMzYxOTY5NDY0MjUzNDg%3D&__tn__=R*F Леонид Васильев

...массовое убийство, для достоверности собрать в одно место большую массу людей - в данном случае - автобусы, заранее их "зарядив" соответствующим боеприпасом, а затем подорвать, имитируя обстрел - кощунственно, да, но предела подлости для кремлевской власти нет
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18.02.2022 17:44 Відповісти
Мразь плешивая...
Пусть мокшане на себе ощутят, на сколько дорого иметь 3/14дараса в президентах...
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18.02.2022 17:45 Відповісти
так їм подобається, там цілий нарот-3,14дарас
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18.02.2022 22:28 Відповісти
Війна неменуча. Ху№ло не зупиниться і санкції його не зупинять.
Будьмо готові боронити свої сім'ї і свою Україну! Покажемо, що ми браття козацького роду!
Мордор знайде свою смерть в Україні.
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18.02.2022 17:46 Відповісти
козаки давно готові, головне щоб було чим зустрічати, зброя та пальне
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18.02.2022 19:36 Відповісти
Когда же кобздон пригласит путлера на свой концерт? Пока путлер будет наслаждаться хором александрова, может быть в раше изберут хотя бы не маньяка.
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18.02.2022 17:47 Відповісти
Курва гебешна, іди у пекло
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18.02.2022 17:48 Відповісти
Вся політика Росії це протистояння із заходом. Так віками.
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18.02.2022 17:49 Відповісти
Так років зі сто. "Росія" - це українсько-німецький проект, якому нині виповнюється рівно 300 років.
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18.02.2022 17:52 Відповісти
" у верблюда два горба потому что жизнь борьба"

флаг вам в сраку к новым лишениям !
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18.02.2022 17:51 Відповісти
Заперечення
Гнів
Торг
Депресія
Прийняття <----- ми знаходемося тут
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18.02.2022 17:51 Відповісти

Ані завідуют і мєшают нашему развітію!

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18.02.2022 17:53 Відповісти
***** ще не побачило нової холодної війни? Що дядько Джо - це як дядько Рональд в 1980-му - оголосив її?
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18.02.2022 17:53 Відповісти
Путіну потрібно постаратися, щоб не було санкції, а що він думав, що все з рук буде зходити.
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18.02.2022 17:57 Відповісти
Тут не посперечаєшься, мета загальмувати розвиток, тільки от за кордоном раші ніхто не спиймає таке звичайне для росіян - негативне зростання, зворотній розвиток і так далі.
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18.02.2022 17:58 Відповісти
почитайте, що планують робити московити у разі окупації України.

Дані розвідки США.

https://foreignpolicy.com/2022/02/18/russia-ukraine-arrest-assassination-invasion/
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18.02.2022 17:58 Відповісти
Посмотрите какая невинная красавица.
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18.02.2022 17:58 Відповісти
Донька Лаврова живе у Вашингтоні.
Син Медведєва живе в Каліфорнії.
Донька Путіна живе в Голландії.
Ох яка нелегка доля в Рассєйсьих патріотів ! )))
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18.02.2022 17:59 Відповісти
Мне знакомый кацап говорил тоже самое, слово в слово, еще в 2017 году, цитируя этого Холуя.
Повторяется/ забывается плешивое чмо.....
Совсем плохой стал ......
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18.02.2022 18:01 Відповісти
Президент РФ Владимир Путин заявил, что западные санкции в отношении России идут стране на пользу.

Об этом Путин заявил в интервью телеканалу "Россия 1". .


А де ж слова подяки Заходу за такі - надзвичайно корисні санкції , ***** . ? .
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18.02.2022 18:02 Відповісти
Є одна - найбільш дієва "санкція" проти **********: ДОБРЕ НАВЧЕНА і ОСНАЩЕНА найефективнішими видами високотехнологічної зброї ПОТУЖНА і МІЦНА Українська Армія! Тільки фактор отримати негайну і невідворотньо нищівну відповідь ЗСУ(з обов'язковим перенесенням бойових дій на територію ворога) може гарантовано стримати кремлядського гопника - будьте впевнені!
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18.02.2022 18:15 Відповісти
Куйла поперло, він з самого початку збирався розпочати війну і зупинятися не збирається. Всі ці його дії і висери є лише намаганням хоч якось представити цю війну "праведною" для кацапоїдів, бо на заході йому вже ніхто не вірить.
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18.02.2022 18:16 Відповісти
Ця паскуда хоче все таки війни ну получиш ти по зубах і твоя імперія почне розвалюватись.
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18.02.2022 18:17 Відповісти
Ты прав *****, пора вешаться и исчезнут причины для санкций, если ты не размножился. =)
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18.02.2022 18:18 Відповісти
Полезных санкций много не бывает.
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18.02.2022 18:18 Відповісти
"Вы сами, ваши псы и ваши пастухи,

Вы все мне зла хотите

И, если можете, то мне всегда вредите,

Но я с тобой за их разведаюсь грехи». -

( Крылов , "басня Волк и Ягненок ")
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18.02.2022 18:32 Відповісти
тільки ось чомусь до 2014-ого приводів і самих санкцій не було ні разу, а тут чомусь поперло! звідки? чому? загадка!

москалям абсолютно нічого не було ні за чечню, ні за грузію, а ось на Україні 'нашла каса на камєнь'. робіть висновки, москалі!
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18.02.2022 18:39 Відповісти
 
 