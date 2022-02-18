Путін вважає нові санкції Заходу проти Росії неминучими: "Привід знайдеться"

Російський президент Володимир Путін вважає введення нових санкцій Заходу против Росії неминучим.

Про це він заявив на пресконференції 18 лютого, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Антиросійські санкції, за його словами, є абсолютно нелегітимними.

"Санкції вводитимуть у будь-якому разі. Є якийсь привід, припустимо, пов'язаний із подіями в Україні, чи немає, він буде знайдений, бо мета в іншому, мета – загальмувати розвиток у даному випадку Росії та Білорусі, переслідуючи цю мету, завжди знайдеться привід для того, щоб запровадити ті чи інші нелегітимні обмеження – це не що інше, як недобросовісна конкуренція", - зазначив Путін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Сенаті США підготували законопроєкт із новими санкціями проти Росії уже на нинішньому етапі

Він додав, що із санкціями нібито стикаються й інші країни, "навіть союзники США".

"Просто рота закривають, мовчать, терплять. Як я багато років тому говорив, нікому це не подобається. Вторинні санкції не подобаються, прямий санкційний тиск не подобається. Рано чи пізно цей нарив, звичайно, прорветься", - заявив він.

Також читайте: Байден: В разі вторгнення РФ санкції будуть, а "Північний потік-2" - ні