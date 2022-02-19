Будь-яка подальша агресія з боку Росії дорого їй обійдеться, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив із президентом США Джозефом Байденом безпекову кризу в Україні і навколо неї.
Про це Столтенберг написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Гарний дзвінок з президентом США і трансатлантичними лідерами про безпекову кризу що триває, в Україні і навколо неї", - написав Столтенберг.
Генсек зазначив, що західні партнери України продовжують зусилля щодо дипломатії та згодні з тим, що будь-яка подальша агресія з боку Росії коштуватиме дорого.
Топ коментарі
+10 Кот Бегемот #477582
показати весь коментар19.02.2022 09:08
+7 Vladimir Longer
показати весь коментар19.02.2022 09:08
+7 AbOriginal_UA
показати весь коментар19.02.2022 09:19
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ми переможемо росіян
Поэтому санкции надо вводить до, а не после агрессии !
Через две недели дизель привезут по ж/д с Польши, морем с Греции, Италии, Индии и т.п. !!!