Путін - божевільна людина, яка підвищує ставки, щоб тиснути на весь світ, - Порошенко

Петро Порошенко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" назвав підписаний вчора указ Путіна про військовий призов підвищенням ставок і продовженням тиску на весь світ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили "Європейська Солідарність".

"Це стовідсоткове підняття ставок, підняття температури і продовження тиску на весь світ при підготовці до агресії в Україні. 5 хвилин тому відбулася заява спікера Державної Думи Росії Володіна, який заявив про те, що якщо зараз виникає загроза для громадян Російської Федерації і співвітчизників, які проживають на території "ЛНР" і "ДНР", вони переходять до військових дій", – повідомив Порошенко.

"От вам сенс цих сирен. От вам сенс дітей, яких показують в рамках інформаційних кампаній "евакуації". От вам сенс цього указу. Путін – божевільна людина, яка підвищує ставки. І нам на сьогоднішній день дуже серйозно треба ставитися до ризиків і загроз, які виникають через загарбницьку політику божевільного Путіна", – резюмує Порошенко.

Також читайте: Путін підписав указ про призов громадян РФ із запасу на військові збори