Путін - божевільна людина, яка підвищує ставки, щоб тиснути на весь світ, - Порошенко
Петро Порошенко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" назвав підписаний вчора указ Путіна про військовий призов підвищенням ставок і продовженням тиску на весь світ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили "Європейська Солідарність".
"Це стовідсоткове підняття ставок, підняття температури і продовження тиску на весь світ при підготовці до агресії в Україні. 5 хвилин тому відбулася заява спікера Державної Думи Росії Володіна, який заявив про те, що якщо зараз виникає загроза для громадян Російської Федерації і співвітчизників, які проживають на території "ЛНР" і "ДНР", вони переходять до військових дій", – повідомив Порошенко.
"От вам сенс цих сирен. От вам сенс дітей, яких показують в рамках інформаційних кампаній "евакуації". От вам сенс цього указу. Путін – божевільна людина, яка підвищує ставки. І нам на сьогоднішній день дуже серйозно треба ставитися до ризиків і загроз, які виникають через загарбницьку політику божевільного Путіна", – резюмує Порошенко.
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Я готовий стати на коліна перед Путіним (Зєлєнскій).
Роби щось, Петре.
кацап без кнута-сцаря - баби зря терлися.
їм подобаеться мясом бути.
https://www.youtube.com/watch?v=fhGovqNwSco видосик
Ну вы этого не знаете, поэтому я и рассказываю....
https://mobile.twitter.com/RadioLemberg/status/1494032427576143877 16 февр.
The World today: Biden and Putin in one photo
упиря і вбивцю і про це свідчить вчорашнє шоу і Шустрика , де мразь
Мураєв і Шуфрич намагалися випрадати дії кремлівського фюрера 😡
Навпаки , Порошенко сказав в очі путлєру , що він вбивця і окумант і місце йому в ГААЗІ !
Свідками цього діалогу , була Меркель і Оланд 😠
Рюзьгая свинья - не просто образ.
"Разжиганья" вовсе не боясь,
Наконец-то скажем в полный голос:
Вся рассея - рюзьгая свинья!
Та свинья свирепа и космата,
В грязной луже гордо возлежа.
Кроме водки, наглости и мата
Больше за душою - ни шиша.
Грязная, вонючая скотина,
Нечисть, осквернившая собой
Некогда Европы половину,
Синь Невы и снег кавказских гор.
Под ее ярмом народы стонут,
Ее рыло по уши в крови.
И безвинных трупов миллионы
В котлован империи легли.
Ни стыда, ни совести, ни чести -
Нагло хрюкнув, русская свинья
Мир учить берется с новой спесью,
Штатам набивается в "друзья".
На просторах Азии с Европой,
Всех поработив и в грязь втоптав,
Рюзьгая свинья обвислой жопой
Претендует сесть на пьедестал, --
Пьедестал всемирного почета.
"Рюзьге, мол, духовностью богат".
Чтобы мир спасти от сей мразоты -
Покупай скорее автомат!
2006 г.
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