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Lufthansa з 21 лютого призупиняє польоти до Києва

Lufthansa з 21 лютого призупиняє польоти до Києва

Найбільший авіаконцерн Німеччини та всієї Європи Lufthansa призупиняє польоти до Києва й назад

Про це 19 лютого 2022 року, сповістила пресслужба авіаконцерну, інформує Цензор.НЕТ.

Вильоти зупиняють на тиждень.

"Це стосується всіх вильотів із понеділка, 21 лютого - до 28 лютого 2022 року", – зазначили у компанії.

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Про причини призупинення авіарейсів у Lufthansa не повідомили, проте зазначили, що компанія "постійно стежить за ситуацією".

Рішення щод подальших рейсів до та з української столиці Lufthansa ухвалюватиме пізніше.

"Залиште свій номер мобільного телефону при бронюванні, і ми автоматично повідомимо вас про будь-які зміни. Якщо ваш рейс скасовано, зверніться до сервісного центру Lufthansa або до туристичного агентства, щоб обговорити подальші плани подорожі", – йдеться у повідомленні авіаконцерну.

авіасполучення (3064) Lufthansa (109)


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Топ коментарі
+15
Сьогодні поставив ЖОВТО-БЛАКІТНИЙ ПРАПОР НА СВОЄ АВТО (брав на ОККО на Окружній). Проїхав по Києву, більше прапорів не побачив. Пропоную всім ПРИЄДНАТИСЬ ДО АКЦІЇ. Разом нас не здолати!
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19.02.2022 16:43
+12
а я сьогодні ще п"ять пачок *,** калібру нарешті прикупив...Пропоную всім теж приєднатися до акції дай по щелепі кацапу шоб зуби через сраку повилітали! !
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19.02.2022 16:51
+5
5000 обісраних касок тому підтвердження.
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19.02.2022 17:02
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Сьогодні поставив ЖОВТО-БЛАКІТНИЙ ПРАПОР НА СВОЄ АВТО (брав на ОККО на Окружній). Проїхав по Києву, більше прапорів не побачив. Пропоную всім ПРИЄДНАТИСЬ ДО АКЦІЇ. Разом нас не здолати!
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19.02.2022 16:43 Відповісти
А ти який флажок приготував!Косовороточку випрасував?!
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19.02.2022 17:10 Відповісти
а я сьогодні ще п"ять пачок *,** калібру нарешті прикупив...Пропоную всім теж приєднатися до акції дай по щелепі кацапу шоб зуби через сраку повилітали! !
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19.02.2022 16:51 Відповісти
👍
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19.02.2022 16:57 Відповісти
12.7?
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19.02.2022 16:59 Відповісти
Невже німчура така бздлива?
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19.02.2022 17:01 Відповісти
5000 обісраних касок тому підтвердження.
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19.02.2022 17:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=3c714jNoINc https://www.youtube.com/watch?v=3c714jNoINc


Слуги из дому проголосуют за капитуляцию
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19.02.2022 17:03 Відповісти
Немцы сер. Пердак полав в нимецкой хате .
Санкции против Украины вводят по факту.
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19.02.2022 17:17 Відповісти
А если запретить летать над россосией? Может быть больше помогло на счет безопасности?
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19.02.2022 17:21 Відповісти
если ракеты будут лететь то будут лететь из росии логично?но в Мордоре рейсы никто не отменяет отмазка не прокатит что у нас война, немцы блокируют не только оружие но и санкции против нас фактически вводят
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19.02.2022 17:22 Відповісти
Таке враження що санкції вводять проти України а не проти Росії! По факту в тому що відбулось в Грузії і Україні винна в більшій мірі Європа і США. Адже саме Європа дозволяє жити на своїй території тим хто кричить що НАТО вбивці, що Європа це гейропа, Європа і США всі ці роки вкладала гроші не в Україну а в розвиток Росії і т.д. Саме Європа дозволяє жити на своїй території сімям людей які вбивають дітей в Сирії!! Саме в США проживає син Медведева який горлопанить що США треба знищити!!! Фактично Європа і США являються спонсорами російського тероризму але всі про це мовчать!!!
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19.02.2022 17:31 Відповісти
Уйобэн зе битте!
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19.02.2022 18:08 Відповісти
Дебилы думают, что их место на рынке останется нетронутым.
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19.02.2022 18:16 Відповісти
Треба запропонувати іншим компаніям літати цим маршрутом!
Райянер з радістю підбере гроші! Хай інші літають і заробляють!
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19.02.2022 20:27 Відповісти
 
 