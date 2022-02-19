Lufthansa с 21 февраля приостанавливает полеты в Киев

Крупнейший авиаконцерн Германии и всей Европы Lufthansa приостанавливает полеты в Киев и обратно.

Об этом 19 февраля 2022 года сообщила прессслужба авиаконцерна, информирует Цензор.НЕТ.

Вылеты останавливают на неделю.

"Это касается всех вылетов с понедельника, 21 февраля – до 28 февраля 2022 года", – отметили в компании.

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О причинах приостановки авиарейсов в Lufthansa не сообщили, однако отметили, что компания "постоянно следит за ситуацией".

Решение по дальнейшим рейсам в и из украинской столицы Lufthansa будет принимать позже.

"Оставьте свой номер мобильного телефона при бронировании, и мы автоматически сообщим вам о любых изменениях. Если ваш рейс отменен, обратитесь в сервисный центр Lufthansa или в туристическое агентство, чтобы обсудить дальнейшие планы поездки", – говорится в сообщении авиаконцерна.