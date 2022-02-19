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Lufthansa с 21 февраля приостанавливает полеты в Киев

Lufthansa с 21 февраля приостанавливает полеты в Киев

Крупнейший авиаконцерн Германии и всей Европы Lufthansa приостанавливает полеты в Киев и обратно.

Об этом 19 февраля 2022 года сообщила прессслужба авиаконцерна, информирует Цензор.НЕТ.

Вылеты останавливают на неделю.

"Это касается всех вылетов с понедельника, 21 февраля – до 28 февраля 2022 года", – отметили в компании.

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О причинах приостановки авиарейсов в Lufthansa не сообщили, однако отметили, что компания "постоянно следит за ситуацией".

Решение по дальнейшим рейсам в и из украинской столицы Lufthansa будет принимать позже.

"Оставьте свой номер мобильного телефона при бронировании, и мы автоматически сообщим вам о любых изменениях. Если ваш рейс отменен, обратитесь в сервисный центр Lufthansa или в туристическое агентство, чтобы обсудить дальнейшие планы поездки", – говорится в сообщении авиаконцерна.

авиасообщение (793) Lufthansa (7)


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Топ комментарии
+15
Сьогодні поставив ЖОВТО-БЛАКІТНИЙ ПРАПОР НА СВОЄ АВТО (брав на ОККО на Окружній). Проїхав по Києву, більше прапорів не побачив. Пропоную всім ПРИЄДНАТИСЬ ДО АКЦІЇ. Разом нас не здолати!
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19.02.2022 16:43
+12
а я сьогодні ще п"ять пачок *,** калібру нарешті прикупив...Пропоную всім теж приєднатися до акції дай по щелепі кацапу шоб зуби через сраку повилітали! !
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19.02.2022 16:51
+5
5000 обісраних касок тому підтвердження.
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19.02.2022 17:02
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Сьогодні поставив ЖОВТО-БЛАКІТНИЙ ПРАПОР НА СВОЄ АВТО (брав на ОККО на Окружній). Проїхав по Києву, більше прапорів не побачив. Пропоную всім ПРИЄДНАТИСЬ ДО АКЦІЇ. Разом нас не здолати!
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19.02.2022 16:43 Ответить
А ти який флажок приготував!Косовороточку випрасував?!
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19.02.2022 17:10 Ответить
а я сьогодні ще п"ять пачок *,** калібру нарешті прикупив...Пропоную всім теж приєднатися до акції дай по щелепі кацапу шоб зуби через сраку повилітали! !
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19.02.2022 16:51 Ответить
👍
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19.02.2022 16:57 Ответить
12.7?
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19.02.2022 16:59 Ответить
Невже німчура така бздлива?
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19.02.2022 17:01 Ответить
5000 обісраних касок тому підтвердження.
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19.02.2022 17:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3c714jNoINc https://www.youtube.com/watch?v=3c714jNoINc


Слуги из дому проголосуют за капитуляцию
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19.02.2022 17:03 Ответить
Немцы сер. Пердак полав в нимецкой хате .
Санкции против Украины вводят по факту.
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19.02.2022 17:17 Ответить
А если запретить летать над россосией? Может быть больше помогло на счет безопасности?
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19.02.2022 17:21 Ответить
если ракеты будут лететь то будут лететь из росии логично?но в Мордоре рейсы никто не отменяет отмазка не прокатит что у нас война, немцы блокируют не только оружие но и санкции против нас фактически вводят
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19.02.2022 17:22 Ответить
Таке враження що санкції вводять проти України а не проти Росії! По факту в тому що відбулось в Грузії і Україні винна в більшій мірі Європа і США. Адже саме Європа дозволяє жити на своїй території тим хто кричить що НАТО вбивці, що Європа це гейропа, Європа і США всі ці роки вкладала гроші не в Україну а в розвиток Росії і т.д. Саме Європа дозволяє жити на своїй території сімям людей які вбивають дітей в Сирії!! Саме в США проживає син Медведева який горлопанить що США треба знищити!!! Фактично Європа і США являються спонсорами російського тероризму але всі про це мовчать!!!
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19.02.2022 17:31 Ответить
Уйобэн зе битте!
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19.02.2022 18:08 Ответить
Дебилы думают, что их место на рынке останется нетронутым.
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19.02.2022 18:16 Ответить
Треба запропонувати іншим компаніям літати цим маршрутом!
Райянер з радістю підбере гроші! Хай інші літають і заробляють!
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19.02.2022 20:27 Ответить
 
 