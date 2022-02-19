Lufthansa с 21 февраля приостанавливает полеты в Киев
Крупнейший авиаконцерн Германии и всей Европы Lufthansa приостанавливает полеты в Киев и обратно.
Об этом 19 февраля 2022 года сообщила прессслужба авиаконцерна, информирует Цензор.НЕТ.
Вылеты останавливают на неделю.
"Это касается всех вылетов с понедельника, 21 февраля – до 28 февраля 2022 года", – отметили в компании.
О причинах приостановки авиарейсов в Lufthansa не сообщили, однако отметили, что компания "постоянно следит за ситуацией".
Решение по дальнейшим рейсам в и из украинской столицы Lufthansa будет принимать позже.
"Оставьте свой номер мобильного телефона при бронировании, и мы автоматически сообщим вам о любых изменениях. Если ваш рейс отменен, обратитесь в сервисный центр Lufthansa или в туристическое агентство, чтобы обсудить дальнейшие планы поездки", – говорится в сообщении авиаконцерна.
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